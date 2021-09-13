خطوبة بريتني سبيرز رسمياً من حبيبها الإيراني بعد 5 سنوات من علاقتهما (شاهد)

أعلنت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، خطوبتها على حبيبها الإيراني سام أصغري بعد خمس سنوات من تعارفهما.

(لا أصدق ذلك)

ونشرت بريتني سبيرز مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي تستعرض خاتم الخطوبة وتقف بجانب سام أصغري، معقبة: (لا أصدق ذلك).

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من ناحيته، نشر سام أصغري صورة عبر حسابه على (انستجرام)، وهو يقبل بريتني بينما تغطي الأخرى وجهها برفع يدها في وجه الكاميرا، وخصوصا البنصر الذي حمل خاتم الخطوبة.

View this post on Instagram A post shared by Sam Asghari (@samasghari)

وقبل أعوام، ذكرت مجلة (بيبول) الأميركية أن النجمة الأميركي تزوجت سراً، من عارض الأزياء من أصل ايراني سام اصغري الذي شاركها في فيديو كليب أغنية “سلامبر بارتي”.

زواج سري

ونقلت “بيبول” حينها عن مصدر مقرب من المغنية الأميركية أنها هي كانت المبادرة في طلب يد اصغري للزواج واشترت خاتم الزفاف بعد علاقة حب طويلة.

وأشار المصدر الى ان سبيرز لم تقدم على خطوتها إلّا بعد أن اخذت رأي ابنيها جايدن وشون.

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ولا تزال بريتني سبيرز (39 عاماً)، تعاني من وصاية والدها عليها عندما أثار وضعها النفسي القلق.

معركة بريتني ووالدها

وفي يوليو الماضي، طلبت بريتني استبدال والدها كوصي لها بعد 13 عامًا من توليه السيطرة على حياتها وأموالها.

وتوسلت النجمة الأمريكية باكيةً إلى المحكمة أمام القاضي أن تضع حداً لهذه الوصاية التي وصفتها بـ(التعسفية)، وطالبت بتحقيق ضد والدها.

وقدم محامي بريتني التماسا للمحكمة بعد شهر مطالبة النجمة إنهاء الوصاية التي وصفتها بالمسيئة أيضاً وإسناد المهمة إلى محاسب مستقل بدلاً منه.

إجراءت قاسية وسريعة

وسبق أن كشف محامي بيرتني، ماثيو روزنجارت، أنه يتخذ إجراءات قاسية وسريعة لتنحية جيمي سبيرز والد النجمة الأمريكية، بعدما أدلت الأخيرة بشهادة أمام محكمة في لوس أنجلوس بدت فيها شديدة التأثر.

ووفقاً لما أوردت صحيفة (نيويورك تايمز) حينها، فقد اعتبر محامي بيرتني، أنها قادرة على اختيار من يمثلها كمحامٍ لها، حسب ما ورد في قرار صدر عن قاضية تنظر في القضية.

وأعلنت القاضية بريندا بيني خلال جلسة محاكمة قصيرة، أنها ستصدر حكماً حول الالتماس لتجريد جيمي سبيرز من إدارة ممتلكات ابنته التي تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار.

صور عارية!

وفي تلك الفترة، أثارت بريتني سبيرز الجدل من حولها بعد نشر صورتها عارية على حسابها الرسمي على (إنستجرام).

وهو ما أثار حالة قلق من حولها حول صحتها العقلية، خاصة أنها نشرت خلال الفترة الماضية، وعلى فترات قريبة عدة صورعارية لها في الوقت الذي تناضل فيه لتتخلص من وصاية والدها.

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وفي أغسطس الماضي، وافق والد بريتني سبيرز على التخلي عن الوصاية أخيراً بعد الكثير من القضايا والهجوم لفترة طويلة.

ابتزاز والد بريتني لها!

وكشف موقع tmz عن نية جايمي سبيرز بالتعاون مع المحكمة والمحامي الجديد لابنته التمهيد لانتقال سلس إلى وصيّ جديد.

ويعد هذا القرار نصرا كبيرا لنجمة البوب الأمريكية، وتغيير كبير في موقف والدها الذي شدد في البداية على اعتراضه على الدعوى القضائية التي رفعتها ابنته لسحب الوصاية منه.

وجاء في المستند المقدم من محامي والد بريتني سبيرز: (هل تغيير الوصي هو في مصلحة السيدة سبيرز؟ إنها مسألة قابلة للنقاش إلى حد بعيد).

وتابع المحامي: (صحيح أن السيد سبيرز يتعرض لهجوم شرس وغير مبرر، غير أنه يعتبر أن نزاعاً عاماً مع ابنته حول دوره كوصيّ لن يخدم مصالح المغنية).

ولم يحدد المحامي حينها في المستند متى ينوي التخلي عن الوصاية تماماً.

وقالت وكالة “الأسوشيتيد برس” الأمريكية إن محامي بريتني سبيرز اتهم والدها في دعوى قضائية أخرى بمحاولة الحصول على حوالي مليوني دولار من المدفوعات قبل التنحي من الوصاية، مشبهة الأمر بالابتزاز.

وجاء في الدعوى التي قدمها المحامي ماثيو روزنجارت: (لن يتم ابتزاز بريتني سبيرز، محاولة السيد سبيرز الصارخة لمقايضة تعليق وإزالة الوصاية مقابل ما يقرب من مليوني دولار من المدفوعات ، بالإضافة إلى الملايين التي جنيها سبيرز وشركاؤه بالفعل من ممتلكات سبيرز ، ليست شيئا جديدا).

من جهته، رد جيمي سبيرز بأنه كان يخطط بالفعل للتنحي عن الوصاية على ابنته، لكنه لم يقدم أي جدول زمني لرحيله.

وأكد والد بريتني أنه سيقاوم أي محاولة لإجباره على التنازل عن الوصاية، وأنه لا توجد أسباب للقيام بذلك، وأنه دائمًا كان يتصرف فقط لمصلحة ابنته.

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