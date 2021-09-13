تفاصيل ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز روما وتعثر حامل اللقب إنتر ميلان

نجح فريق روما الإيطالي من تحقيق الفوز في الوقت القاتل على منافسه ساسولو بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، بينما تعثر حامل اللقب السابق إنتر ميلان بالتعادل الإيجابي أمام نظيره سامبدوريا خلال منافسات الموسم الجاري.

مباراة روما وساسولو

حقق فريق روما الإيطالي الفوز على منافسه ساسولو بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وجاء الهدف الأول في الدقيقة ال37 عن طريق برايان كريستانتي في هجمة مرتدة سريعة عانقت شباك مرمى فريق ساسولو.

وفي الدقيقة ال57 نجح فريق ساسولو من تقليص نتيجة المباراة بهدف بواسطة فيليب جوريتشيتش سددها اللاعب بطريقة رائعة بأقدامه بعد تمريرة جميلة، وفي الدقيقة الأولى من الوقت البديل تمكن اللاعب ستيفان الشعراوي من تسجيل هدف الفوز، لينتهي اللقاء بفوز روما بهدفين مقابل هدف وحيد.

مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

وتعادل حامل اللقب السابق إنتر ميلان أمام منافسه سامبدوريا بهدفين لكليهما، حيث سجل الهدف الأول في اللقاء فريق إنتر ميلان في الدقيقة ال18 عن طريق فيديريكو ديماركو، بينما في الدقيقة ال33 نجح فريق الخصم من تسجيل هدف التعادل بواسطة اللاعب ماريا يوشيدا.

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ومع نهاية الشوط الأول من المباراة، عاد فريق إنتر ميلان لهز شباك مرمى سامبدوريا في الدقيقة ال44 عن طريق لاوتارو مارتينيز، لكن فريق الخصم فرض التعادل على الإنتر مع بداية الشوط الثاني بهدف رائع جاء في الدقيقة ال47 بواسطة توماسو أوجيللو.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق روما على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع الميلان ونابولي اللذان يحتلان في المركزين الثاني والثالث من الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المركز الرابع جاء فريق الإنتر ميلان برصيد 7 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق أودينيزي الذي احتل في المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط.

يا له من فوز! 🔥😍 شاهد أفضل الصور من فوزنا المثير باللحظات الأخيرة في مواجهة #روما_ساسولو 📸

⬅️ https://t.co/rpRRKjdzZY pic.twitter.com/5WQKWm9RbE — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) September 13, 2021

وآتى فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 6 نقاط، متساويًا بعدد النقاط مع فريق فيورنتينا في المركز السابع من الترتيب بنفس النقاط.

أما في المركز الثامن جاء فريق بولونيا برصيد 4 نقاط، متساويًا مع المركزين التاسع والعاشر ساسولو وأتالانتا بنفس الرصيد من النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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