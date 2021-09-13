تعرف على موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يترقب جماهير كرة القدم لقاء القمة المنتظرة بين فريق برشلونة ومنافسه الضيف بايرن ميونيخ مساء يوم الثلاثاء، في دور المجموعات، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League” على أرض ملعب ” الكامب نو”.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

ستنطلق المباراة المنتظرة بين فريق برشلونة وبايرن ميونيخ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، العراق، اليمن، قطر.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل المباراة النارية المرتقبة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League” في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لأحداث المباراة، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين برشلونة ” البلوغرانا” ونظيره بايرن ميونيخ ” البافاري”، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

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تشكيلة فريق برشلونة

وسيلعب المدرب الهولندي رونالد كومان بتشكيلة متوقعة أمام الضيف الثقيل بايرن ميونيخ الألماني، حيث سيكون في حراسة المرمى مارك أندريه تير شتيجن.

وفي دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: جوردي ألبا، كليمون لونجليه، رونالد أراوخو، أوسكار مينجيزا، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.

وسيعتمد المدرب الهولندي في تشكيلة خط هجوم الفريق على الثلاثي، مارتين برايثوايت، لوك دي يونج، ممفيس ديباي.

وسيغيب عن المباراة كلاً من اللاعبين، أنسو فاتي، وعثمان ديمبلي، وسيرجيو أجويرو بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق بايرن ميونيخ

وسيدخل المدرب الألماني يوليان ناغلسمان في تشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف فريق برشلونة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى مانويل نوير.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ألفونسو دافيس، نيكلاس زوله، دايوت أوباميكانو، يوسيب ستانيشيتش، وفي وسط تشكيلة الفريق سيأتي كلاً من: ليون جوريتسكا، يوشوا كيميش.

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وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، جمال موسيالا، توماس مولر، سيرج جنابري، روبيرت ليفاندوفسكي.

وسيغيب عن تشكيلة الفريق بسبب الإصابة كلاً من اللاعبين، كينغسلي كومان، كورينتين توليسو، مارك روكا.

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