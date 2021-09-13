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رياض محرز وحفل خطوبته من عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد

بالصور والفيديو: حفل خطوبة رياض محرز من عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد

في كتب فارس أبو شيحة

احتفل النجم الجزائري الدولي رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي، بخطوبته على عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد في حفل اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء.

رياض محرز وخطيبته تايلور وارد

وكان رياض محرز قد أعلن خطوبته على عارضة الأزياء البريطانية الشقراء تايلور وارد 23 عامًا، داخل جزيرة ميكونوس اليونانية خلال فترة عطلته التي قضاها مع خطيبته تايلور في شهر يونيو الماضي.

وقد نشرت آنذاك البريطانية تايلور وارد صورة لها مع رياض محرز وهي ترتدي خاتم الخطوبة عبر حسابها على منصة الانستغرام.

قائلة: ” لا يوجد أحد أفضل أن أصنع معه هذه الحياة، أكثر من حياتنا، وأنا متحمسة للعيش معًا لذلك قلت نعم أحبك”، فيما رد محرز عليها بكلمة واحدة: ” أحبك”.

وسادت أجواء حفل الخطوبة الذي أقامه رياض محرز وخطيبته تايلور وارد في مدينة مانشستر سيتي، أجواء من الرومانسية وسط حضور عدد من نجوم كرة القدم من أبرزهم الفرنسي بول بوغبا وكايل ولكر.

رياض محرز وشروط تايلور وارد

ورفضت تايلور في البداية تطوير علاقتها مع اللاعب الجزائري رياض محرز قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي، وبعدها استقر حال محرز بعد انفصاله بشكل كامل عن زوجته السابقة البريطانية ذو الأصول الهندية ريتا جوهال في عام 2020.

وقد تحرر اللاعب رياض محرز من مشاكله العائلية وأصبح منهمك بشكل كبير في تطوير موهبته وإثبات وجوده داخل فريق مانشستر سيتي، وارتبط مؤخرًا عارضة الأزياء البريطانية تايلور الصديقة السابقة لزميله السابق الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في صيف العام الماضي.

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وتايلور وارد هي عارضة أزياء بريطانية مشهور في بلدها، كما أنها ابنة المهاجم الإنجليزي المعتزل أشلي وارد الذي لعب في العديد من الأندية الإنجليزية من أبرزهم ليستر ومانشستر سيتي، وشيلفيد يونايتد وغيرهم.

ووالدة تايلور هي النجمة التلفزيونية البريطانية والمليونيرة ” دوان وارد” التي تبلغ ثروتها نحو 42 مليون جنيه إسترليني، والمتخصصة في مجال هندسة التصميم والديكور.

ومن الجدير بالذكر، بأن رياض محرز قد اشترى منزلاً في مدينة مانشستر سيتي بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني، وكانت والدة تايلور قد أشرفت على تهيئته وفق ما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية.

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