بالصور والفيديو: حفل خطوبة رياض محرز من عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد

احتفل النجم الجزائري الدولي رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي، بخطوبته على عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد في حفل اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء.

رياض محرز وخطيبته تايلور وارد

وكان رياض محرز قد أعلن خطوبته على عارضة الأزياء البريطانية الشقراء تايلور وارد 23 عامًا، داخل جزيرة ميكونوس اليونانية خلال فترة عطلته التي قضاها مع خطيبته تايلور في شهر يونيو الماضي.

زواج النجم الجزائري #رياض_محرز 🇩🇿 وعارضة الأزياء البريطانية #تايلور_وارد 🇬🇧 في حفل بحضور الأسرة والأصدقاء 💍 @Mahrez22 pic.twitter.com/ppSch1KU9Y — Zellag Mohamed Lamine (@LamineZellag) September 12, 2021

وقد نشرت آنذاك البريطانية تايلور وارد صورة لها مع رياض محرز وهي ترتدي خاتم الخطوبة عبر حسابها على منصة الانستغرام.

قائلة: ” لا يوجد أحد أفضل أن أصنع معه هذه الحياة، أكثر من حياتنا، وأنا متحمسة للعيش معًا لذلك قلت نعم أحبك”، فيما رد محرز عليها بكلمة واحدة: ” أحبك”.

وسادت أجواء حفل الخطوبة الذي أقامه رياض محرز وخطيبته تايلور وارد في مدينة مانشستر سيتي، أجواء من الرومانسية وسط حضور عدد من نجوم كرة القدم من أبرزهم الفرنسي بول بوغبا وكايل ولكر.

رياض محرز وشروط تايلور وارد

ورفضت تايلور في البداية تطوير علاقتها مع اللاعب الجزائري رياض محرز قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي، وبعدها استقر حال محرز بعد انفصاله بشكل كامل عن زوجته السابقة البريطانية ذو الأصول الهندية ريتا جوهال في عام 2020.

النجم الجزائرى #رياض_محرز يحتفل بخطوبته على عارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وارد فى أجواء أسطورية pic.twitter.com/cqQuLaCQ2c — مبتدا (@Mobtada) September 13, 2021

وقد تحرر اللاعب رياض محرز من مشاكله العائلية وأصبح منهمك بشكل كبير في تطوير موهبته وإثبات وجوده داخل فريق مانشستر سيتي، وارتبط مؤخرًا عارضة الأزياء البريطانية تايلور الصديقة السابقة لزميله السابق الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في صيف العام الماضي.

نجم المنتخب الوطني #رياض_محرز و حبيبته #تايلور_وارد يحتفلان بخطوبتهما مع العائلة في أجواء مليئة بالسعادة والرومانسية وتناسق رائع بينهما عبر الفيديو… 😍❤️🔥#mahrez pic.twitter.com/6dM350CfwJ — أنا الجزائر (@Analgeria) September 12, 2021

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وتايلور وارد هي عارضة أزياء بريطانية مشهور في بلدها، كما أنها ابنة المهاجم الإنجليزي المعتزل أشلي وارد الذي لعب في العديد من الأندية الإنجليزية من أبرزهم ليستر ومانشستر سيتي، وشيلفيد يونايتد وغيرهم.

ووالدة تايلور هي النجمة التلفزيونية البريطانية والمليونيرة ” دوان وارد” التي تبلغ ثروتها نحو 42 مليون جنيه إسترليني، والمتخصصة في مجال هندسة التصميم والديكور.

ومن الجدير بالذكر، بأن رياض محرز قد اشترى منزلاً في مدينة مانشستر سيتي بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني، وكانت والدة تايلور قد أشرفت على تهيئته وفق ما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية.

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