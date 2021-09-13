الهلال السعودي يدك شباك استقلال طهران بالثنائية ويتأهل في دوري أبطال آسيا (شاهد)

تأهل فريق الهلال السعودي على منافسه استقلال طهران بهدفين نظيفين دون مقابل، إلى الدور الثامن من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

أهداف الهلال السعودي في شباك استقلال طهران

وسجل فريق الهلال السعودي ” الزعيم” الهدف الأول في شباك استقلال طهران في الدقيقة ال39 من عمر زمن المباراة عن طريق هداف الفريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز بتسديدة رائعة سجلها اللاعب ببراعة في شباك استقلال طهران.

وجاء هدف الثاني في الدقيقة ال56 من المباراة عن طريق لاعب الوسط السعودي سالم الدوسري سجلها اللاعب بقوة في هجمة مرتدة سريعة على يمين حارس مرمى فريق استقلال طهران بعد عرضية جميلة.

وحاول فريق استقلال طهران من محاولة تقليص نتيجة المباراة بعد تلقيه هدفين نظيفين في المباراة، إلا أنه فشل في ذلك وسط بسالة وصلابة مدافعي فريق الهلال السعودي طيلة مجريات أحداث اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز الهلال السعودي على استقلال طهران بهدفين نظيفين دون مقابل.

تشكيلة فريق الهلال السعودي

ولعب المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بتشكيلة أساسية في منافسة نظيره استقلال طهران في منافسات دوري أبطال آسيا، حيث تواجد في حراسة المرمى علي الحبسي.

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وآتى في دفاع الفريق جاء كلاً من: خليفة الدوسري، ياسر الشهراني، حمد اليامي، جانج هيون سو، بينما في وسط الفريق جاء كلاً من: ماتيوس بيريرا، أندريه كاريو، سالم الدوسري.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق كان كلاً من اللاعبين، بافيتيمبي غوميز، موسى ماريجا، ياسر القحطاني.

تشكيلة فريق استقلال طهران

ودخل المدرب فرهاد مجيدي في تشكيلة أساسية أمام منافسه فريق الهلال السعودي، فقد كان في حراسة المرمى سيد حسين حسيني.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: محمد دانشجر، أبو الفضل جلالي، سيافاش يزداني، وفي وسط الفريق آتى كلاً من اللاعبين، أمين قاسمينجاد، وريا غفوري، أمير حسين حسينزاده، مهدي مهديبور.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: أمير أرسلان مطهري، آرمان رمزاني، جعفر سلماني.

وبهذا الفوز، أصبح نادي الهلال السعودي “الزعيم” أول فريق يتأهل إلى دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

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