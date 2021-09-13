المهرة البحرينية تستعرض جسدها بفساتين مختلفة أمام المرآة وتغلق التعليقات أمام المتابعين (شاهد)

نشرت الفنانة المهرة البحرينية عدة مقاطع فيديو على حسابها في انستغرام، تستعرض فيها جسدها، بفساتين مختلفة.
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والملاحظ على الفيديوهات الأخيرة التي نشرتها المهرة البحرينية، أنّها أغلقت خاصية التعليق أمام متابعيها، في خطوة استباقيةٍ منها على ما يبدو لمنع أي انتقادات.
المهرة البحرينية بفساتين جريئة
ومؤخراً، أثارت الفنانة المهرة البحرينية، جدلاً واسعاً بأحدث إعلاناتها لأحد علامات الملابس التجارية.
وظهرت المهرة البحرينية بمقاطع فيديو نشرتها بنفسها عبر (انستجرام)، وهي ترتدي فساتين تشبه قمصان النوم بجرأتها.
وتقف المهرة البحرينية أمام الكاميرا، أو تخرج من وراء ستارة، وتؤدي حركات إيحائية وإغراء لعرض الملابس بطريقة جريئة.
وأغلقت المهرة البحرينية خاصية التعليقات على الفيديو، وكتبت فقط أن من سيشتري من هذه العلامة التجارية، سيحصل على خصم 22%.
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لكن حسابات فنية تناقلت الفيديو، وفتحت التعليقات أمام الجمهور الذي هاجمها بشراسة، فجاء في التعليقات: (اعوذ بالله من حال بعض المسلمات تبرج تعري حركات لاغواء الرجال يا ترى كم نفس اغوتها تحملت ذنبها اتقوا الله اتقوا الله).
وكتب آخر: (غدا بتنزل مقطع تقول أوه آسفة، انتوا فهمتوني غلط وكم دمعتين). ووصفها آخر بالرخص، قائلاً: (قاموا يتسابقون عالتفسخ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به لحم رخيص).
وكتب آخر: (غدا بتنزل مقطع تقول أوه آسفة، انتوا فهمتوني غلط وكم دمعتين). ووصفها آخر بالرخص، قائلاًووافقه آخر الرأي قائلا: (كله عشان الفلوس.. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. كل وحدة صارت اعري من الثانية.. هذيلا من رجالهم عنهم.. لعن الله الحرية الشخصية اللي سلخت المجتمعات من دينها وعاداتها وتقاليدها وقيمتها باسم التمدن والتحضر والالفية والحرية الشخصية).
مجوهرات المهرة البحرينية
وسبق أن استعرضت المهرة أنوثتها بطريقة مثيرة للجدل، في إعلان لأحد ماركات المجوهرات قبل أسابيع.
ونشرت المهرة حينها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان أبيض بدون أكمام، وبفتحة v لدى منطقة الصدر.
وفي إطلالة أخرى مشابهة، ارتدت المهرة تيشرت أبيض ملتصق بجسدها، وغطت جزء منه بقميص شفاف. وركزت المهرة الصور على يديها وصدرها بطريقة (الزوم) لاستعراض المجوهرات التي تُعلن لها، وتركت خاصية التعليقات مغلقة كعادتها.
رقص العرضة
وكانت المهرة البحرينيّة قد تصدرت أيضاً حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب أدائها لرقصة (العرضة) الشعبية التراثية، استقبالاً للسعوديين الذين وصلوا إلى البحرين، بعد تعليق السفر 14 شهراً، نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وظهرت المهرة البحرينيّة بمقطع فيديو متداول وهي تتقدم مجموعة رجال، وترتدي بدلة رسمية باللون الأسود، وتمسك بالسيف وترقص (العرضة) التي يختص بها أهل الخليج.
المهرة البحرينية ترقص العرضة السعودية ترحيبًا بالزوار السعوديين 🇧🇭🇸🇦 pic.twitter.com/hvDYX5v1SV
— Gorgeous (@gorgeous4ew) May 17, 2021
وتعرضت المهرة البحرينيّة لهجوم وانتقادات واسعة بهذا التصرف، ورأى الناشطون أن وقوفها كسيدة وحيدة بين الرجال ورقصها أمامهم، ينفي عنها صفة الحياء التي يجب أن تتحلى بها السيدات في المجتمع الشرقي.
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