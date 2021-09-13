المهرة البحرينية تستعرض جسدها بفساتين مختلفة أمام المرآة وتغلق التعليقات أمام المتابعين (شاهد)

نشرت الفنانة المهرة البحرينية عدة مقاطع فيديو على حسابها في انستغرام، تستعرض فيها جسدها، بفساتين مختلفة.

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والملاحظ على الفيديوهات الأخيرة التي نشرتها المهرة البحرينية، أنّها أغلقت خاصية التعليق أمام متابعيها، في خطوة استباقيةٍ منها على ما يبدو لمنع أي انتقادات.

المهرة البحرينية بفساتين جريئة

ومؤخراً، أثارت الفنانة المهرة البحرينية، جدلاً واسعاً بأحدث إعلاناتها لأحد علامات الملابس التجارية.

وظهرت المهرة البحرينية بمقاطع فيديو نشرتها بنفسها عبر (انستجرام)، وهي ترتدي فساتين تشبه قمصان النوم بجرأتها.

وتقف المهرة البحرينية أمام الكاميرا، أو تخرج من وراء ستارة، وتؤدي حركات إيحائية وإغراء لعرض الملابس بطريقة جريئة.

وأغلقت المهرة البحرينية خاصية التعليقات على الفيديو، وكتبت فقط أن من سيشتري من هذه العلامة التجارية، سيحصل على خصم 22%.

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لكن حسابات فنية تناقلت الفيديو، وفتحت التعليقات أمام الجمهور الذي هاجمها بشراسة، فجاء في التعليقات: (اعوذ بالله من حال بعض المسلمات تبرج تعري حركات لاغواء الرجال يا ترى كم نفس اغوتها تحملت ذنبها اتقوا الله اتقوا الله).

وكتب آخر: (غدا بتنزل مقطع تقول أوه آسفة، انتوا فهمتوني غلط وكم دمعتين). ووصفها آخر بالرخص، قائلاً: (قاموا يتسابقون عالتفسخ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به لحم رخيص).

وكتب آخر: (غدا بتنزل مقطع تقول أوه آسفة، انتوا فهمتوني غلط وكم دمعتين). ووصفها آخر بالرخص، قائلاًووافقه آخر الرأي قائلا: (كله عشان الفلوس.. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. كل وحدة صارت اعري من الثانية.. هذيلا من رجالهم عنهم.. لعن الله الحرية الشخصية اللي سلخت المجتمعات من دينها وعاداتها وتقاليدها وقيمتها باسم التمدن والتحضر والالفية والحرية الشخصية).

وألقى آخر باللوم على الأنظمة العربية بشكل عام، وكتب: (هذه الانظمه الخليجيه والعربيه يقول حريه شخصيه وديمقراطيه لكن تعال انتقد افعالهم يرسلون لك عشرين سياره للقبض عليك).