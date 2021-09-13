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خوان لابورتا ورئيس الليغا ديباس بشأن رحيل ميسي

الليغا تفجر مفاجئة صادمة وراء رحيل ميسي عن برشلونة ولابورتا يرد

في كتب وطن

كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني “الليغا” خافيير تيباس، مفاجئة في تصريح صحفي، بأن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا عن صفوف الفريق الكتالوني الإسباني والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال موسم الانتقالات هذا الصيف.

رئيس الليغا ورحيل ميسي

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني ” الليغا” تيباس في تصريح له عبر صحيفة “سبورتس” الرياضية، ” لقد تحدثت مع رئيس برشلونة خوان لابورتا، بشأن مسألة عقد ليونيل ميسي، وأخبرته شخصيًا ومجلس إدارته عبر مكالمة هاتفية، أنه يمكنه البحث عن الحلول والمخرج إذا كان رحيل اللاعب عن صفوف برشلونة يعود لأسباب مالية”.

وأردف رئيس الليغا، ” لا يمكنني الجزم بأن برشلونة قد سمح برحيل ليونيل ميسي عن الدوري الإسباني لأسباب اقتصادية، لكنني أحترم قرار نادي برشلونة، ولكن يتوجب عليّ أن أوضح الأمور كما حدثت في الواقع”.

الليغا ووصف ميسي

وتابع خافيير تيباس، ” رحيل ميسي عن الدوري الإسباني، كان الأكثر إيلامًا مقارنة برحيل نجوم آخرين عن الأندية الإسبانية كنجم الريال السابق كريستيانو رونالدو، لكونه أعظم لاعب في التاريخ”.

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واستكمل، ” دعونا نأمل يومًا ما أن تعرف الحقيقة الكاملة حول ما حدث مع ليونيل ميسي، ولكنني أؤكد أن السبب الرئيسي وراء رحيل ميسي لم يكن ماليًا”.

لابورتا والرد

وقد رد رئيس برشلونة الإسباني خوان لابورتا، على تصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني “خافيير تيباس” بشأن رحيل ميسي، قائلاً: “يقول إن ميسي لم يبق في برشلونة، لكنه كان السبب الرئيسي وراء رحيله لكونه مع حماسه الزائد ومع اللعب المالي النظيف، يريد أن يكون ملكيا أكثر من الملك”.

وبين لابورتا، ” ما لن يفعله برشلونة هو السماح للسيد تيباس بالاستلاء على حقوق النادي، ولن نتابع مشاريعه الشخصية، فهو يسعى لاستخدام مصالح ببرشلونة من أجل الحصول على المال ورهن حقول النقل التلفزيوني وبرامج النادي لنحو 50 عامًا”.

وأضاف، ” رئيس الليغا الإسبانية تيباس، يصنع المشاكل ولديه الهوس المرضي لنادي برشلونة، وبدلاً من البحث عن الانسجام والتفاهم، لكنه دائمًا ما يبحث عن الصراع والمواجهة، ولديه المرض في ذلك ومشجعو برشلونة يعرفونه جيدًا”.

وختم لابورتا، ” نحن البرشلونيين نعرفه بالفعل، وإدارة برشلونة تم انتخاب أعضائها بصورة ديمقراطية، وبذلك لن نسمح لأي أحد من الاستلاء على حقوق النادي مثل رابطة الليغا أو غيرها”.

يشار إلى أن برشلونة لم فشل في التوصل إلى اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقد مع الفريق الكتالوني بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية حالت دون ذلك، لينضم بعدها إلى فريق باريس سان جيرمان الذي تعاقد معه لمدة موسمين كاملين مع خيار لتجديد لموسم إضافي.

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