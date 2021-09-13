الليغا تفجر مفاجئة صادمة وراء رحيل ميسي عن برشلونة ولابورتا يرد

كشف رئيس رابطة الدوري الإسباني “الليغا” خافيير تيباس، مفاجئة في تصريح صحفي، بأن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا عن صفوف الفريق الكتالوني الإسباني والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال موسم الانتقالات هذا الصيف.

رئيس الليغا ورحيل ميسي

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني ” الليغا” تيباس في تصريح له عبر صحيفة “سبورتس” الرياضية، ” لقد تحدثت مع رئيس برشلونة خوان لابورتا، بشأن مسألة عقد ليونيل ميسي، وأخبرته شخصيًا ومجلس إدارته عبر مكالمة هاتفية، أنه يمكنه البحث عن الحلول والمخرج إذا كان رحيل اللاعب عن صفوف برشلونة يعود لأسباب مالية”.

لابورتا : تيباس هو سبب ذهاب ميسي بسبب القانون المالي الذي وضعه ورفض التساهل فيه مثل باقي الدوريات pic.twitter.com/YE395vXBr3 — Nadjib FcB (@nadjib__fcb) September 12, 2021

وأردف رئيس الليغا، ” لا يمكنني الجزم بأن برشلونة قد سمح برحيل ليونيل ميسي عن الدوري الإسباني لأسباب اقتصادية، لكنني أحترم قرار نادي برشلونة، ولكن يتوجب عليّ أن أوضح الأمور كما حدثت في الواقع”.

الليغا ووصف ميسي

وتابع خافيير تيباس، ” رحيل ميسي عن الدوري الإسباني، كان الأكثر إيلامًا مقارنة برحيل نجوم آخرين عن الأندية الإسبانية كنجم الريال السابق كريستيانو رونالدو، لكونه أعظم لاعب في التاريخ”.

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واستكمل، ” دعونا نأمل يومًا ما أن تعرف الحقيقة الكاملة حول ما حدث مع ليونيل ميسي، ولكنني أؤكد أن السبب الرئيسي وراء رحيل ميسي لم يكن ماليًا”.

🚨لابورتا على تلفزيون برشلونة: "تيباس لديه هوس ، مريض ببرشلونة. ما لن نفعله هو السماح لتيباس بتولي حقوق نادينا. لن ندعم المشاريع الشخصية للسيد تيباس ، الذي يريد استغلال مصالح برشلونة لكسب المال ". اضرررب pic.twitter.com/gXQRYbEflK — شـاهـيـن . (@S7RM_) September 12, 2021

لابورتا والرد

وقد رد رئيس برشلونة الإسباني خوان لابورتا، على تصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني “خافيير تيباس” بشأن رحيل ميسي، قائلاً: “يقول إن ميسي لم يبق في برشلونة، لكنه كان السبب الرئيسي وراء رحيله لكونه مع حماسه الزائد ومع اللعب المالي النظيف، يريد أن يكون ملكيا أكثر من الملك”.

وبين لابورتا، ” ما لن يفعله برشلونة هو السماح للسيد تيباس بالاستلاء على حقوق النادي، ولن نتابع مشاريعه الشخصية، فهو يسعى لاستخدام مصالح ببرشلونة من أجل الحصول على المال ورهن حقول النقل التلفزيوني وبرامج النادي لنحو 50 عامًا”.

لابورتا: تيباس يتحدث عن خروج ميسي لكنه كان السبب الرئيسي لهذا، بسبب حماسه الزائد حول قانون اللعب المالي النظيف.. بقية الدوريات كانت اكثر مرونة وتمكنت الإحتفاظ باللاعبين — FCB World (@FCBW_A7) September 12, 2021

وأضاف، ” رئيس الليغا الإسبانية تيباس، يصنع المشاكل ولديه الهوس المرضي لنادي برشلونة، وبدلاً من البحث عن الانسجام والتفاهم، لكنه دائمًا ما يبحث عن الصراع والمواجهة، ولديه المرض في ذلك ومشجعو برشلونة يعرفونه جيدًا”.

وختم لابورتا، ” نحن البرشلونيين نعرفه بالفعل، وإدارة برشلونة تم انتخاب أعضائها بصورة ديمقراطية، وبذلك لن نسمح لأي أحد من الاستلاء على حقوق النادي مثل رابطة الليغا أو غيرها”.

خافيير تيباس: في السنوات الثلاث الماضية ، تلقى باريس سان جيرمان دفعات من المال بقيمة 800 مليون يورو 🚨🚨

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إذا لم يتم إيقاف ذلك ، سينتهي الأمر بضم 20 شيخًا في 20 ناديًا مختلفًا 🚨🚨

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رحيل ميسي كان يمكن منعه ، لم تكن قضية اقتصادية ! 🚨🚨 pic.twitter.com/M4Enpk5x2h — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) September 12, 2021

يشار إلى أن برشلونة لم فشل في التوصل إلى اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقد مع الفريق الكتالوني بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية حالت دون ذلك، لينضم بعدها إلى فريق باريس سان جيرمان الذي تعاقد معه لمدة موسمين كاملين مع خيار لتجديد لموسم إضافي.

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