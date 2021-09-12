ميلان يهزم لاتسيو في ميدان سان سيرو مع عودة السلطان “إبراهيموفيتش” (فيديو)

حقق فريق ميلان الإيطالي الفوز النظيف على منافسه الضيف لاتسيو بهدفين دون مقابل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري “الكالتشيو” الإيطالي.

أهداف ميلان في مرمى لاتسيو

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث مجريات الشوط الأول من اللقاء، أحرز أصحاب الأرض الميلان الهدف الأول في اللقاء عن طريق رفائيل لياو الذي سدده بطريقة رائعة في شباك الضيف لاتسيو، لينتهي منتصف بتقدم الميلان بهدف نظيف دون رد.

ومع مجريات الشوط الثاني من اللقاء، تمكن السلطان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الظهور الأول له في الموسم الإيطالي الجديد بعد الغياب بسبب الإصابة في الدقيقة ال66 ليسجل هدفه بأقدامه بعد عرضية جميلة من الجهة اليسرى داخل شباك مرمى الخصم.

وحاول فريق الضيف لاتسيو العودة إلى مجريات اللقاء بعد تلقيه الهدفين، إلا أنه فشل في تقليص نتيجة الفارق مع أصحاب الأرض الميلان، لتنتهي المباراة بفوز الميلان بهدفين نظيفين دون رد.

تشكيلة فريق ميلان

ودخل المدرب ستيفانو بيولي بتشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الضيف لاتسيو، حيث كان في حراسة المرمى ميك مايغنان.

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أما في دفاع الفريق جاء كلاً من اللاعبين، أليساندرو فلورينزي، تيو هرنانديز، سيمون كيير، بينما آتى في وسط الفريق كلاً من: فرانك كيسييه، ساندرو تونالي، صامويل كاستييخو.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، زلاتان إبراهيموفيتش، أوليفيه جيرو، جونيور ميسياس.

تشكيلة فريق لاتسيو

ولعب المدرب ماوريسيو ساري في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة الميلان، حيث تواجد في حراسة المرمى بيبي رينا.

AQUI É MILAN, RAFA 💪🏾🔥 https://t.co/3m7Y5qLu5V — AC Milan BR (@acmilanbr) September 12, 2021

بينما آتى في دفاع الفريق كلاً من: لويز فيليبي، باتريسيو غابارون، ستيفان رادو، أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: ماتيا زاكايني، توما باشيتش، لويس ألبيرتو.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: تشيرو إيموبيلي، فيليبي أندرسون، بيدرو رودريغز، فيدات موريكي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق ميلان الإيطالي في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي “الكاتشيو” برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق روما الإيطالي.

بينما جاء فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 6 نقاط، خلال منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة لهذا الموسم.

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