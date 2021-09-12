موعد ومعلق مباراة ليفربول وليذر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ليفربول أمام نظيره ليذر يونايتد مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

موعد مباراة ليفربول وليذر يونايتد

ومن المقرر أن تقام المواجهة القوية بين ليفربول و ليذر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، سوريا، لينان، الأردن، البحرين، اليمن، العراق، قطر.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، لكن عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان، بينما الجزائر والمغرب في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمنح الضوء الأخضر لمشاركة لاعبي الريدز البرازيليين في مواجهة يوم الأحد أمام ليدز. pic.twitter.com/Xl3gnD6UZq — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 11, 2021

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على المباراة بين بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “”beIN Sports” المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيدخل المباراة المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف ليذر يونايتد، حيث سيكون في حراسة المرمى كويمين كيليهر.

سور آنفيلد العظيم 🧤🔴 pic.twitter.com/RcRkpvfOHD — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 9, 2021

بينما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: نابي كيتا، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب كلوب على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، دييغو جوتا.

تشكيلة فريق ليذر يونايتد

وسيلعب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بيلسا في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف ليفربول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى إيلان ميسيلر.

وفي دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: دالاس، ليام كوبر، دييجو لورينتي، لوك أيلينج، وسيعتمد المدرب في خط الوسط على اللاعب كالفين فيليبس.

أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من، جاك هاريسون، روبيرتس، رودريجو، دانييال جيمس، باتريك بامفورد.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول في المركز السابع من الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما جاء منافسه في المركز السابع عشر برصيد نقطتين خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

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