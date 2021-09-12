منة فضالي تودع الصيف بالكاش مايوه والهوت شورت في دبي

نشرت الفنانة المصرية منة فضالي، صوراً جريئة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في فندق بلازو فيرساتشي في دبي، مودعةً إجازتها الصيفية.

إيحاءات خارجة

وظهرت منة فضالي بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي كاش مايوه، وهوت شورت جينز يكاد لا يظهر لشدة قُصر طوله.

واعتمدت منة فضالي تسريحة الشعر المرفوع، مستكملةً إطلالتها بنظارات شمسية وبعض المجوهرات.

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وأثارت منة فضالي الجدل بملابسها الجريئة، وأيضاً وضعيات التصوير التي عرضتها للكثير من التعليقات التي تحمل إيحاءات خارجة.

وجاءت جلسة تصوير منة بعد أيام فقط من صورتها الجريئة مع مواطنها الفنان خالد سليم، والتي ظهرت بها بملابس قصيرة للغاية كشفت ملابسها الداخلية.

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ونشرت منة فضالي الصورة وظهرت خلالها بفستان أحمر قصير جداً، وعلقت: (أنا سعيدة جداً بالتمثيل مع صديقي المفضل خالد للمرة الثانية، أتمنى النجاح لنا ولطاقم العمل).

كما نشرت منة فضالي صورة جماعية ظهرت فيها الممثلة سوسن بدر، وخالد سليم، وهالة فاخر، وتوني ماهر، وعلقت: (الحبايب كلهم في صوره فيلم في القلب حتتفرجو علي فيلم جامد اخراج العسل دكتور مرقص عادل، انتاج الريماس مدير تصوير محمد عز العرب).

لكن ما لفت الجمهور هو ظهور ملابس منة فضالي الداخلية، فجاء في التعليقات: (بس هو الفستان دي قصير جدا علي الوجود في مستشفى).

وكتب آخر ساخراً: (آمال فين البنطلون انتي لبسه بلوزه بس).

وهاجمها آخر قائلاً: (استرى نفسك لحم رخيص).

وتساءل متابع: (مش فاهمة ايه اللبس دا، بجد دا مايو ولا طقم عادي).

منة فضالي مع الفارس

وقبل أسابيع، نشرت منة فضالي صوراً بدت فيها سعيدة، وترتدي تيشرت بدون باللون الأخضر.

وعلّقت منة فضالي على ألبوم الصور الذي نشرته: “أصبحت الحياة أبسط بكثير عندما قررت أن أترك بعض الناس يسيئون فهمي”.

وحلّت الفنانة المصرية منة فضالي ضيفة على حلقة جديدة من برنامج (مع الفارس) على قناة (الرشيد) العراقية، الذي يقدمه الاعلامي العراقي نزار الفارس، مُدليةً بتصريحاتٍ مثيرة للجدل.

وخلال الحلقة كانت ترتدي بنطال جينز ممزق، ورغم ذلك قبلت تحدي “الفارس” وارتدت الحجاب.

وفيما أبدى مقدم البرنامج اعجابه بالحجاب عليها، قالت منة فضالي إنه سيأتي يوم وترتديه. مضيفة انها ليست ضد الحجاب، وانها حتى ترتديه لا يجب ان تخلعه ابدا.

وقالت إنها تُصلي وملتزمة بأداء الفروض الخمسة، كما انها تصلي الفجر.

وقالت منة فضالي إنها ليست محجبة وترتدي المايوه كثيرًا، ولكن من الطبيعي جدًا أنها عندما تدخل مسجدا أن ترتدي طرحة على الأقل، لأن كل مكان وله لبسه واحترامه.

واضافت أنها أدت العمرة مرتين وترغب في أدائها للمرة الثالثة.

الإغتصاب الزوجي

وفاجأ نزار الفارس الفنانة المصرية بسؤال عن موضوع “الإغتصاب الزوجي”، لتردّ عليه بانها لأول مرة تسمع بهذا المصطلح.

وقال الاعلامي العراقي ان الفنانة سمية الخشاب تؤكد وجود الاغتصاب الزوجي، فقالت منة فضالي إن العلاقة الزوجية خاصة ولا يجوز لاحد ان يتحدث بهذه الامور على السوشال ميديا.

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وأضافت منة فضالي أنها لا تصلح أن تكون مثيرة ولا تعتبر نفسها كذلك، في إشارة إلى صغر حجمها.

منة فضالي: ياسمين صبري ممثلة ضعيفة

وفي اللقاء قالت إن الممثلة ياسمين صبري لها ظروف خاصة وزوجها ينتج لها الاعمال الفنية، وهي تراها انسانة جميلة لكنها ممثلة ضعيفة.

وأشارت الى ان ياسمين صبري اشترت الشهرة .وقالت إن مي عمر وياسمين ظهروا قبلها.

نشاط فني و3 أفلام جديدة

وعلى الصعيد الفني، تعيش منة فضالي نشاطاً سينمائياً وتشارك في ثلاثة أفلام، الأول يحمل اسم “مينى بار” .

وتجسد منة بالفيلم دور فتاة شعبية تعيش في حارة وتعمل “نادلة” في بار، وتواجه العديد من الصعوبات بسبب عملها وطبيعة البيئة التي تعيش فيها.

ويشاركها البطولة كل من نضال الشافعى، صلاح عبد الله، راندا البحيرى، مدحت تيخة، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، شيماء يونس، وهو من إخراج عادل الاعصر ومحمد الخضري.

أما الفيلم الثاني يحمل اسم “في القلب”، وهو بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، طونى ماهر، إنجى كيوان، أوستين إسحاق سيناريو وحوار سمير ياسر، وإخراج مرقس عادل .

وثالث الأفلام التي تشارك فيها منة فضالى بعنوان (روحي لك) مع إيهاب فهمي، مروى عبد المنعم، متحت تيخة، عمرو عبد العزيز، إسلام إسماعيل، شريف باهر أحمد على، تأليف ناجي عبد الله وإخراج مازن نيازى.

وتدور قصة (روحي لك) حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها في المستشفى، وتتعرض لحادث يقلب الأحداث.

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