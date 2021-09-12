ليفربول يهزم ليذر يونايتد في عقر داره بنتيجة ثقيلة (شاهد)

يواصل فريق ليفربول سكة الانتصارات في منافسات الدوري الإنجليزي، بعد تحقيقه الفوز على ليذر يونايتد في ميدانه بثلاثية نظيفة دون مقابل.

ليفربول والأهداف النظيفة

وأحرز النجم المصري أولى أهداف اللقاء وصناعة التاريخ مع فريق ليفربول بالوصول إلى هدف رقم 100، جاء في الدقيقة ال20 بهجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بطريقة رائعة في شباك مرمى مضيفه ليذر يونايتد.

وفي الدقيقة ال50 سجل اللاعب فايبنيو تافاريس سددها اللاعب بقوة على جهة اليمنى على حارس مرمى فريق الخصم.

وبعد محاولات وإهدار للفرص الثمينة الكثيرة، تمكن المهاجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الثانية من الوقت البديل من تسجيل هدف بطريقة رائعة سدده على يسار شباك مرمى فريق ليذر يونايتد، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.

طرد لاعب ليذر يونايتد

وشهدت المباراة طرد لاعب ليذر يونايتد باسكال ستروجيك في الدقيقة ال60، بعد تسببه بإصابة قوية ضد لاعب ليفربول هارفي إليوت، والتي من المحتمل غيابه لفترة طويلة عن الفريق.

"شكرًا على رسائلكم يا رفاق! بداية طريق التعافي". نحن معك يا هارفي، نتمنى لك عودة سريعة ❤️ لن تسير وحدك أبدًا. pic.twitter.com/moPBsGSB2i — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 12, 2021

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تشكيلة فريق ليفربول

ودخل المباراة المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف ليذر يونايتد، حيث كان في حراسة المرمى كويمين كيليهر.

الريدز يعود بثلاث نقاط مستحقة من إيلاند رود.. 🔴✅ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 12, 2021

بينما تواجد في دفاع الفريق كلاً من: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، أما في خط الوسط آتى كلاً من: نابي كيتا، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب كلوب على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، دييغو جوتا.

تشكيلة فريق ليذر يونايتد

ولعب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بيلسا في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف ليفربول، حيث تواجد في حراسة المرمى إيلان ميسيلر.

وفي دفاع الفريق آتى في التشكيلة كلاً من: دالاس، ليام كوبر، دييجو لورينتي، لوك أيلينج، واعتمد المدرب في خط الوسط على اللاعب كالفين فيليبس.

أما في هجوم الفريق جاء كلاً من، جاك هاريسون، روبيرتس، رودريجو، دانييال جيمس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول في ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، متساويًا بذلك مع المتصدر والوصيف مانشستر يونايتد وتشيلسي بنفس النقاط، بينما جاء منافسه ليذر يونايتد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين خلال منافسات الموسم الجاري.

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