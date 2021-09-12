لماذا سحبت أمريكا بطاريات صواريخ “باتريوت” من السعودية ؟

سحبت الولايات المتحدة أكثر منظوماتها الدفاعية تطوراً، وجميع بطاريات صواريخ “باتريوت” من السعودية على امتداد الأسابيع الماضية، وفق ما كشف تحليل لصور الأقمار الصناعية، أجرته وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية.

وبحسب الوكالة، فإن سحب هذه المعدّات من قاعدة الأمير سلطان الجوية، يأتي في وقت يراقب حلفاء واشنطن في الخليج بـ«قلق»، الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان، وفيما تستمرّ هجمات قوات صنعاء على المملكة.

صواريخ باتريوت

وتضيف الوكالة أنه في وقت سابق، أظهرت الصور أنه تمّ إزالة بعض البطاريات من الموقع أواخر آب، مع استمرار وجود بعض المركبات والحركة.

غير أن صورة التُقطت أمس، أظهرت أن الموقع بات خالياً تماماً، ولم يتم رصد أي أنشطة فيه.

في السياق، نقلت الوكالة عن الباحث،كريستيان أولريشسن، قوله: «من الواضح أن الولايات المتحدة لا تُظهر التزاماً تجاه الخليج كما في الماضي، بحسب عدد كبير من صنّاع القرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن الرؤساء الأميركيين الذين تعاقبوا أخيراً، أيّ أوباما وترامب وبايدن «يتّخذون قرارات تُظهر إلى حدّ ما نوعاً من التخلّي عن السعودية».

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وعلى مدى أشهر، تستمرّ الولايات المتحدة في إعادة تموضعها العسكري، رغبةً منها في مواجهات ما يعتبره مسؤولون أميركيون، تحدياً ملحّاً من جهة الصين وروسيا، وفق ما أفادت الوكالة.

يشار إلى أن قاعدة الأمير سلطان الجوية استضافت الآلاف من القوات الأميركية، عقب هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة عام 2019، على شركة «أرامكو» السعودية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” (Wall Street Journal) الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تقليص عدد كبير من الأنظمة الأميركية المضادة للصواريخ (باتريوت) بالشرق الأوسط، وأفادت بأن واشنطن قررت سحب 8 بطاريات باتريوت من العراق والكويت والأردن والسعودية.

وكان البنتاغون قال الأربعاء الماضي إن وزير الدفاع لويد أوستن -الذي كان يقوم بجولة خليجية- أرجأ إلى أجل غير مسمى زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى السعودية، في قرار عزاه إلى “مشكلة في الجدول الزمني”.

وقال مسؤول بالبنتاغون لوكالة الأنباء الفرنسية “زيارة الوزير إلى المملكة أرجئت بسبب مشاكل تتعلق بالجدول الزمني”. وأضاف أن أوستن يتطلع إلى إعادة جدولة الزيارة في أقرب فرصة ممكنة.

ومطلع الأسبوع، بدأ وزير الدفاع الأميركي جولة خليجية بعد أسبوع على انسحاب بلاده من أفغانستان، فقد زار قطر ثم الكويت ثم البحرين.

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