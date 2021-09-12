تصريحات هامة أدلى بها وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي لـ”العربية”

أدلى وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، بتصريحات هامة لقناة “العربية” السعودية تطرق فيها إلى الأزمة اليمنية وكذلك العلاقات السعودية العمانية التي تشهد تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة.

الأزمة اليمنية وجهود سلطنة عمان

بدر البوسعيدي، أكد في حواره أن دور سلطنة عمان في الأزمة اليمنية يتمثل في المساعدة “ونسعى إلى تقريب وجهات النظر في الأزمة.”

وقال الوزير العماني إنه متفائل “بمستقبل دولنا في مجلس التعاون٫ وإنه يجب مساعدة اليمن على تحقيق الاستقرار، ونحن لدينا قناعات قوية بوقف حرب اليمن ودفع المسار.”

مضيفا:”ونحن على قاب قوسين من دفع العملية السياسية اليمنية، والجميع على قاب قوسين من دفع العملية السياسية اليمنية وأن الصراع في اليمن يُحل بالحوار وعدم الإقصاء.”

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كما شدد بدر البوسعيدي علی أن هناك إجماعًا من جميع الأطراف على وقف إطلاق النار في اليمن، خاصة أن الحوثيين لم يرفضوا الجهود العمانية لحل الأزمة.

سلطنة عمان والسعودية

إلى ذلك، شدد الوزير العماني على أن سياسة سلطنة عمان الداخلية هي انعكاس لسياستها الخارجية، التي تقوم على التعايش والسلام وحسن الجوار وحل الأزمات والقضايا عبر الوسائل السلمية.

وأكد أن المملكة العربية السعودية وبلاده تمثلان ثقلا وعمقا استراتيجيا متبادلا بحكم موقعهما الجغرافي، وباعتبارهما دولتين متجاورتين.

وأضاف أن ما يميز العلاقة بين الطرفين منذ عقود، هو وجود احترام وثقة كبير متبادلة على مستوى القيادة والحكومة والشعبين.

لقاء عبدالملك الحوثي بوفد سلطنة عمان في اليمن

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي، كشف محمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي في اليمن، تفاصيل اللقاء الذي جمع زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بالوفد العماني الذي أوفده السلطان هيثم لليمن لوضع حد للأزمة اليمنية.

وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة في تغريدات له على حسابه بتويتر بتاريخ 7 يونيو 2021، إن “عبدالملك الحوثي التقى بوفد المكتب السلطاني بسلطنة عمان الشقيقة.”

إلتقى السيد / عبد الملك بدر الدين الحوثي يومنا هذا الأثنين 26 شوال 1442 للهجرة الموافق 7-يونيو 2021 م بوفد المكتب السلطاني بسلطنة عمان الشقيقة .

في بداية اللقاء رحب السيد بوفد الأشقاء من سلطنة عمان متمنياً لهم طيب الاقامة في بلدهم الثاني مع أشقائهم في الجمهورية اليمنية . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) June 7, 2021

وتابع أنه في بداية اللقاء “رحب الحوثي بوفد الأشقاء من سلطنة عمان متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مع أشقائهم في الجمهورية اليمنية.”

هذا وأوضح محمد عبدالسلام أنه تم خلال اللقاء، نقاش الرسائل المتبادلة المتعلقة بالقضايا الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة.

تم خلال اللقاء نقاش الرسائل المتبادلة المتعلقة بالقضايا الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة .

وفي ختام اللقاء حمّل السيد القائد الوفد العماني الزائر لبلدنا تقديره للمساعي الخيرة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وتثمينه للمواقف الانسانية والحكيمة للسلطنة قيادةً وشعباً . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) June 7, 2021

وأضاف:”في ختام اللقاء حمّل السيد القائد الوفد العماني الزائر لبلدنا تقديره للمساعي الخيرة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وتثمينه للمواقف الإنسانية والحكيمة للسلطنة قيادةً وشعباً.”

وفد عماني رفيع المستوى في صنعاء

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي، وصل وفد من المكتب السلطاني في عمان، برفقة رئيس وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين) التفاوضي “محمد عبدالسلام”، على متن طائرة عمانية إلى صنعاء.

قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين نقلت عن “عبدالسلام” حينها قوله إن “وفد المكتب السلطاني يصل للتباحث حول الوضع في اليمن على أساس مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة”.

وأضاف: “نعمل على الدفع بعملية ترتيبات الوضع الإنساني وكذلك عملية السلام، استكمالا للجهود التي بذلناها بسلطنة عمان.)

وقال محمد عبدالسلام:”نحن اليوم في صنعاء لمناقشة كل ما له مصلحة على المستوى الوطني والمنطقة عموما”.

مشاورات مكثفة في مسقط برعاية أممية

وتجري في مسقط مشاورات مكثفة برعاية أممية في محاولة لإيقاف الحرب التي تشهدها اليمن منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد اتهمت “أنصار الله”، بالتقاعس عن السعي للتوصل لوقف لإطلاق النار واتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع اليمني.

وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته عقب عودة المبعوث الأمريكي الخاص “تيم ليندركينج” من المنطقة، أنه “في حين تثير أطراف عديدة مشاكل داخل اليمن، يتحمل الحوثيون مسؤولية كبرى عن رفض المشاركة الدؤوب في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من 7 سنوات، والذي تسبب في معاناة تفوق الوصف للشعب اليمني”.

وفي سياق آخر اتهم مسؤول يمني، الإمارات بـ”خرق” سيادة بلاده عبر جلب سياح أجانب إلى جزيرة سقطرى (جنوب شرق) دون الرجوع للحكومة اليمنية الشرعية والحصول على موافقتها.

وقال مستشار وزارة الإعلام اليمنية مختار الرحبي، في تصريحات للأناضول إن “الإماراتيين أصدروا تأشيرات خاصة للسياح الأجانب من جنسيات مختلفة (لم يحددها) إلى جزيرة سقطرى دون الرجوع للحكومة اليمنية والموافقة عليها”.

وفي رده على سؤال حول تقارير تحدثت عن جلب الإمارات سياحا إسرائيليين إلى الجزيرة، قال الرحبي “ليس من المستبعد أيضا أن يتم إدخال سياح إسرائيليين إلى سقطرى”.

وسبق أن أدانت وزارة السياحة في حكومة الحوثيين بأشد العبارات ما وصفته بإقدام الإمارات على نقل أفواج سياحية إسرائيلية إلى جزيرة سقطرى بتأشيرات من أبو ظبي.

وقالت الوزارة في بيان إن ذلك “مخالف للقانون الدولي كون سقطرى يمنية ومحتلة من قبل التحالف”، معتبرة أنه يأتي في إطار خطوات تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني.

ولم يصدر تعقيب رسمي من الإمارات على الاتهامات بشأن جلب سياح أجانب وإسرائيليين إلى الجزيرة.‎

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على سقطرى منذ يونيو 2020 بعد مواجهات مع القوات الحكومية.

وسبق أن وجه مسؤولون يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى تقسيم اليمن والسيطرة على جزره وموانئه الإستراتيجية من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها عليها، فيما تنفي أبو ظبي مثل هذه الاتهامات.

ومنذ مارس 2015 تشارك الإمارات بصورة رئيسية في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يواجه الحوثيين دعما للقوات الحكومية.

حرب اليمن

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 6 سنوات أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.

يذكر أن الرياض أعلنت عن مبادرة لوقف إطلاق النار تشمل إعادة فتح مطار صنعاء أمام عدد من الوجهات الدولية والإقليمية. وتخفيف الحصار عن ميناء الحديدة وإيداع إيرادات الضرائب من الميناء في حساب مصرفي مشترك في البنك المركزي اليمني وفق اتفاق ستوكهولم وإعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وبعد أيام على إعلان الرياض المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن بهدف التوصل إلى حل سياسي، جاء الرد من الجانب الحوثي ليؤكد رفضه لهذه المبادرة.

الرفض تمثل بعملية عسكرية أطلقتها القوات التابعة لحركة أنصار الله الحوثية بعنوان “عملية يوم الصمود الوطني” استهدفت فيها بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية مناطق في العمق السعودي.

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