أنباء عن تسلل فلسطيني للأراضي اللبنانية.. هل نجح الأسيران مناضل نفيعات وأيهم كممجي في الخروج؟

أفادت وسائل إعلام عبرية بورود أنباء عن تسلل شخص من فلسطين المحتلة للأراضي اللبنانية.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، ورود أنباء عن تسلل شخص من شمال فلسطين إلى جنوب لبنان، ولم يتم التأكيد حتى الآن.

اعتقال 4 أسرى من الفارين من سجن جلبوع

وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد اعتقلت 4 من أصل 6 أسرى فروا من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة.

والأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، هم: محمد ومحمود العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، فيما يواصل جيش الاحتلال البحث عن الأسيرين مناضل نفيعات، وأيهم كممجي، منذ فجر الإثنين الماضي.

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وترجم النشطاء والمحللين هذه الأنباء بأنها قد تفيد نجاح الأسيران، مناضل نفيعات وأيهم كممجي في العبور إلى لبنان.

اذا وصل بخير والخبر صحيح رح يكون بقلوبنا .. تسلل شخص من شمال فلسطين إلى جنوب لبنان حسب مصادر عبرية لا تأكيد حتى الأن — Nabil Abdel sater (@Nabil_abdlsater) September 12, 2021

وأعلن جيش الاحتلال، في وقت سابق، عن مشاركة وحدة “مارعول” العسكرية المتخصصة في تعقب أثر الأشخاص، في عمليات القبض على اثنين من السجناء الأربعة.

وأظهرت التحقيقات مع الأسرى الأربعة، أنه بعد هروب الأسرى الستة، انقطع الاتصال ببعضهم، ولم يكن لديهم أي وسيلة للتواصل مع بعضهم.

الشاباك يتحدث عن عملية سجن جلبوع

كما أظهرت التحقيقات لدى مصلحة السجون، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أن الأسرى الستة، لم يتلقوا مساعدة من أي أحد، سواء من داخل السجن أو خارجه.

ويرى المحققون أنه بينما خطط السجناء بدقة للهروب من السجن، لم تكن لديهم خطط واضحة عند الخروج.

ويعتقد الاحتلال أن السجناء تصرفوا بمفردهم وقطعوا مسافات سيرا على الأقدام طوال الوقت، حيث ذهب الستة معا في البداية إلى بلدة الناعورة العربية الإسرائيلية وانفصلوا من هناك.

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وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد اعتقلت 4 من أصل 6 أسرى فروا من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة.

هذا ووجهت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة، الخميس الماضي، تُهمًا لأربعة أسرى، أعادت إسرائيل اعتقالهم، بعد فرارهم من سجن جلبوع لـ 5 أيام.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن محكمة الصلح اتهمت الأسرى بـ “إنقاذ شخص مدان بجناية من السجن، والتحضير لعمل إرهابي يعاقب عليه بالسجن المؤبد، والهروب من الحجز القانوني لمتهم جنائي”.

كما اتهمت المحكمة الأسرى الأربعة بـ “التآمر لارتكاب جريمة ضمن مُنظمة إرهابية، وتقديم خدمة وتوفير وسائل لتنظيم إرهابي”.

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