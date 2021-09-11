يوفنتوس يدخل التاريخ بأسوأ رقم تاريخي في “الكالتشيو” الإيطالي (فيديو)

دخل فريق يوفنتوس عالم التاريخ مع بداية انطلاق الموسم الإيطالي “الكالتشيو” بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي، أمام منافسه مضيفه نابولي لم يتكرر منذ نحو 52 عامًا بهدفين ثمينين مقابل هدف على أرض ملعب ” سان باولو”.

أهداف نابولي في شباك يوفنتوس

وأحرز فريق نابولي في الدقيقة ال57 عن طريق ماتيو بوليتانو بتسديدة تابعها اللاعب بعد تصدي حارس المرمى ليحرزها داخل شباك يوفنتوس، وفي الدقيقة ال85 عن طريق خاليدو كوليبالي سددها بأقدامه ببراعة بعد ركنية ثابتة.

يوفنتوس والهدف الوحيد

وسجل فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” هدف الوحيد للفريق في اللقاء في الدقيقة ال10 على بداية زمن المباراة بتسديدة رائعة سجلها اللاعب بطريقة جميلة عانقت شباك مرمى المستضيف نابولي، لينتهي اللقاء بهدفين ثمنين مقابل هدف وحيد.

تشكيلة يوفنتوس

ودخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام نظيره نابولي، حيث تواجد في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

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بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق آتى كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

تشكيلة فريق نابولي

ولعب المدرب لوتشيانو سباليتي، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف يوفنتوس، حيث كان في حراسة المرمى دافيد أوسبينا.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: خاليدو كوليبالي، جيوفاني دي لورينزو، خوان جيسوس، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: بيوتر زيلينسكي، أندري أنجوسيا، إليف إلماس، فابيان رويز بينا.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، لورينزو إينسيني، فيكتور أوسيمين، هيرفينغ لوزانو

وسيواجه فريق يوفنتوس أمام منافسه مالمو يوم الثلاثاء القادم خلال منافسات الدوري الإيطالي ” الكالتشيو”.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

وبهذا الفوز اعتلى فريق نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” برصيد 9 نقاط، بينما احتل منافسه يوفنتوس في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة خلال منافسات الموسم الجاري.

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