فيفي عبده ترقص بـ”المنشفة” فقط وهذا مافعلته حين سقطت عن جسدها! (شاهد)

تجاوزت الراقصة المصرية فيفي عبده جميع الخطوط الحمراء، وأثارت غضباً واسعاً بين متابعيها إثر أداءها وصلة رقص وهي عارية تغطي جسدها بمنشفة استحمام فقط.

فيفي عبده من الحمام للرقص!

ونشرت فيفي عبده الفيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وظهرت فيه وقد سرحت شعرها وارتدت مجوهراتها، ولم تنس تزيين يديها وقدميها ووضع مساحيق تجميل كاملة، لكنها لم ترتدِ ثياباً فقط.

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة فيما نصه: (يا مساء الفل من الساحل الشمالى اغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح .. خمسه اموااااه).

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وفي منتصف الرقصة، وقعت المنشفة عن جسد فيفي عبده، لكنها أدارت ظهرها للكاميرا وثبتتها مرة أخرى، واستكملت الرقص وكأن شيئاً لم يحدث.

(خلصت هدومك؟)

وجاءت التعليقات على الفيديو كالتالي: (خلصت هدومك يعني).

وكتب آخر: (اتقي الله في نفسك وسنك هو انتي هتعيشي زمنك وزمن غيرك ياشيخة).

وألقى آخر باللوم على السلطات المصرية للسماح لها بما تفعله، وكتب: (العيب مش عليها العيب علي التلفزيون والدوله اللي سمحلها بكده عيب والله).

وتساءل آخر: (يعني ملحقتيش تلبسي بعد الدش بس لحقتي تلبسي اكسسورارت وتحطي ميكاب).

وعلقت متابعة: (مو درجة للمنشفة يافوفة نحبج هواية بس مو منشفة).

وقبل أيام فقط، ودعت فيفي عبده الساحل الشمالي الذي قضت فيه إجازتها الصيفية، بوصلة رقص على أحد أغنيات الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

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ونشرت فيفي عبده فيديو الرقص عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترقص بالفستان الأخضر الذي أثار السخرية قبلها بيوم، على أغنية (أنا يا طير).

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وعقبت فيفي بتعليق قالت فيه: (الطير طاير مع الفنان عاصي الحلاني و الفستان طاير و انا طايرة و الحمد لله انه جت علي قد كده، وارجع من الساحل الشمالي بالسلامة وكل صيف وانتم طيبين).

وأثارت فيفي عبده استغراب جمهورها بسبب عدم حذرها في الحركة كرقصاتها السابقة، بعد خضوعها لعملية جراحية، ورقصها بطريقة جنونية.

فيفي عبده: شيقانين أوي بالقرش

وتصدرت فيفي محركات البحث، بعدما أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فيديو من لقاء نادر لها مع الإعلامية هالة سرحان، تحدثت خلاله عن معاناة الراقصات خاصة في فصل الشتاء.

وقالت هالة سرحان باللقاء، إن الراقصات يجنين الكثير من النقود بسهولة، وهو ما أغضب فيفي عبده التي استوقفتها قائلة: (الفلوس مبتجيش بسهولة لا إحنا شقيانين أوي بالقرش، ربنا يبتلي أي واحد يلوم علينا، وما يوري حد الشقا اللي أحنا شوفناه، احنا استحملنا الالماظ يقع في رجلينا لما بيقع من بدلة الرقص، والازار اللى كان بيخش رجلنا واحنا بنرقص).

وسردت فيفي عبده معاناة الراقصات في فصل الشتاء خاصة قائلة: (في عز البرد كنا بنرقص واحنا لابسين بدلة الرقص والناس قدامنا مش عارفين يسقفوا من البرد والست تبقى لابسة فرو، واحنا مستحملين).

وكانت الراحلة تحية كاريوكا في نفس الحلقة، والتي تحدثت عن النقود أيضاً، وأكدت أنها لم تفكر أبدا في الادخار.

وأشارت تحية كاريوكا إلى أنها كانت تنفق النقود بسرعة، مضيفة: (استفدت من المصاريف دي على اللي حواليا والغلابا، اني الاقي كتير بمجرد وقوعي يدعولي).

فيفي عبده اشترت 3 قبور

ولم يكن هذا الفيديو النادر، هو الأول الذي تداوله الناشطون من نفس الحلقة، فقد روت فيفي عبده في البرنامج سبب شرائها 3 مقابر بعد وفاة والدها، مع تجهيز مقبرة خاصة لها.

وتحدثت فيفي خلال اللقاء النادر الذي جمعها مع الراحلة تحية كاريوكا، والراقصة نجوى فؤاد، عن الموت والسبب وراء شرائها 3 مدافن، فضلا عن تجهيزها لغرفة خاصة بها داخل القبر.

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وأوضحت الإعلامية هالة سرحان في بداية اللقاء أن فيفي تحرص على زيارة المقابر دائما وتساعد أسر المتوفين خلال تلك اللحظة وأثناء عملية الدفن.

فيفي عبده لا تخاف الموت

وفسرت فيفي لحظتها حرصها الدائم على زيارة مقابر من تعرفهم، وقالت: (أنا بحب ده جدا.. بتعظ مؤمنة بشيء ممنوش فراغ ولا مناقشة إن الموت في أي لحظة).

وحول السبب وراء شراءها لثلاثة مدافن، أشارت فيفي عبده إلى أن والدها حينما توفي لم يكن لديه مكان يدفن به وعليه تواصلت مع جمعية وفرت له مكانا.

وأضافت: (البلد اللي أبويا منها عاملين جمعية، ومدافن مفيش فيها مكان الناس تترحم على الميت، شمس وسواد وعياط).

وبناء على ذلك، قررت فيفي شراء المدافن رغم أن والدتها لم ترحب بالأمر في البداية، معلقة: (أنا جبت تربتي وشايفاها وجميلة ولذيذة وعملت أوضة ليا).

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