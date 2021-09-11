(شاهد) “فضيحة” سيف نبيل بعد القبض عليه في الإمارات!

ألقت السلطات الإماراتية القبض على الفنان العراقي الشهير سيف نبيل، وذلك بتهمة التعنيف والاعتداء بالضرب على عشيقته اللبنانية.

ضرب وحشي

ونشر الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، تفاصيل ما حدث عبر فيديو على قناته في (يوتيوب)، قال فيه إن سيف نبيل ضرب عشيقته بطريقة وحشية على إثر خلاف بينهما بسبب غيرتها الشديدة عليه.

وأشار إيلي باسيل إلى أن الأمر كان منذ حوالي الأسبوع وأن سيف نبيل لا يمكنه مغادرة الإمارات إلى أن تنتهي المحاكمة، لأن عشيقته رفعت دعوى ضده وهو كذلك الأمر.

وأوضح إيلي أن عشيقة سيف نبيل خضعت للفحص الطبي وبحوزتها جميع الأدلة التي تثبت تعرضها لعنف شديد.

“رومانسية مزيفة”

هذا ولم يتم إصدار أي تصريح رسمي من سيف نبيل أو من مكتب إدارة أعماله.

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وعبر الجمهور عن صدمته من هذه الأنباء حول سيف نبيل، خاصة أنه معروف بأغانيه الرومانسية، مؤكدين أن الصورة التي يقدمها عن نفسه مزيفة.

وأعاد تصرف سيف نبيل مع عشيقته، قصة انتحار زوجة المطرب العراقي أيضاً جلال الزين إلى الأذهان.

وذكرت وسائل إعلام عراقية في حينها أن زوجة الفنان جلال الزين وتدعى نور كاظم أطلقت النار على نفسها بواسطة بندقية كلاشنكوف .

وتبين أنّ الرصاصة أصابت منطقة الصدر في جسد زوجة الفنان العراقي.

انتحار أم قتل؟

وأشار مصدر أمني عراقي في حينها إلى أن الحديث يدور حول انتحار، ولكن لم يتم التأكد ما إذا كان انتحاراً أو قتل.

وذكرت صُحف أخرى أن زواج الفنان بالفتاة عرفياً وليس شرعياً، وتم ضبط السلاح مع ظرف فارغ واحد.

ونشر ناشطون فيديو من داخل الغرفة التي انتحرت فيها زوجة الفنان العراقي، ويُظهر اختراق رصاصة الحائط، ودماء الزوجة على الأرض .

بالفديو 🎖دار زوجة المطرب جلال الزين بعد انتحارها بطلقة بندقية كانت متروكة في المنزل الكائن بمنطقة المنصور . pic.twitter.com/97C0jU8a0Y — الاعلامية ميس الشمري (@CwQlxE) October 20, 2020

كما تداول ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر إحراق عشيرة زوجة جلال الزين منزله بعد انتحارها بداخله عبر إطلاق النار على نفسها من سلاح كلاشينكوف .

وبيّن الفيديو تصاعد دخان كثيف من المنزل بعد إضرام النار فيه، بينما تحاول طواقم الإطفاء اخماد الحريق .

وذكر معلقون أن فيديو حريق المنزل قديم ولا علاقة له بجلال الزين .

براءة جلال الزين

ولاحقاً قضت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، ببراءة جلال الزين من التهم الموجهة إليه، بشأن انتحار زوجته.

ولم تثبت التحقيقات ضلوع جلال الزين بالحادثة. وقال مصدر قضائي إنّ ”الأدلة لم تكن كافية، لإدانة الزين“، مشيرًا: إلى أن ”تنفيذ القرار سيتم بعد تنفيذ الإجراءات الروتينية“.

عائلتها سبب انتحارها

وفي أول ظهور له بعد خروجه من السجن عقب إعلان براءته، قال جلال الزين: “زوجتي كانت منقطعة في علاقتها مع أهلها بسبب اعتراضهم على زواجنا”.

وأضاف جلال الزين في مقابلة تلفزيونة عبر برنامج ”زوروني كل سنة مرة“ على قناة “السومرية”: “زوجتي كانت تقيم معي في حياة زوجية سعيدة لدرجة أنه أصبح لها هدف في الحياة بعد زواجنا على العكس مما كانت عليه سابقا”.

وتابع جلال: “فترة تعارفي أنا وزوجتي استمرت عامين، ولم أطلبها من منزل عائلتها، بس تزوجنا برغبتها كونها ليست قاصر، وكانت تبلغ من العمر 26 عاماً”.

هذا ماحدث ليلة وفاتها

وأشار جلال إلى أن زوجته الراحلة رغبت في إحدى المرات بأن تقابل عائلتها، لكنهم رفضوا خاصة والدتها، مضيفاً: “كنت أنا موافقا على تلك المقابلة

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وتواصلت مع شقيقتها لتنظيم اللقاء ولكن المحاولات باءت بالفشل، وهو ما تسبب في حزنها قبل انتحارها بأيام قليلة”.

وتحدث الزين عن كواليس وتفاصيل ليلة انتحار زوجته، وقال: “في أحد الأيام، عدت إلى المنزل في ساعات الفجر حيث كنت أتدرب تمهيدا لإحياء إحدى الحفلات، ووجدتها مستيقظة وكانت تبكي لأن أهلها رفضوا مقابلتها”.

وتابع: “قمت بتهدئتها، وأكدت لها أننا سنذهب سوياً يوم الجمعة إلى منزل عائلتها، وذهبت مع شقيقي بلال لإحضار الطعام من الخارج ثم تلقيت اتصالا من شقيقي الآخر يخبرنا بأن زوجتي انتحرت بطلق ناري”.

واستطرد: ” عدت إلى المنزل فوراً، فوجدتها غارقة في الدماء، فاتجهت بها إلى المستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك”.

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