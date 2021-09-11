نسرين طافش تلفت الأنظار بفستانها في حفل “دير جست” (شاهد)

تألقت الفنانة السورية نسرين طافش في حفل توزيع جوائز دير جست، بإطلالة أنيقة ومحتشمة.

فستان بتطريز فلاحي!

وظهرت نسرين طافش بفستان أبيض، طويل، بأكمام شفافة وتطريز فلاحي من الأعلى، بما يشبه الثوب الفلسطيني التقليدي.

واستكملت نسرين إطلالتها بحذاء باللون البيج، وتزينت من المجوهرات بأٌقراط فقط، واعتمدت تسريحة الكعكة.

#عرب_وود | نسرين طافش منذ قليل على ريد كاربت حفل الدير جيست. تصوير: ياسر الموجي 📸@NESREENTAFESH pic.twitter.com/Dqf4ep7s5y — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) September 10, 2021

هذا وقد بدأ توافد النجوم على الريد كاربت قبل حفل توزيع جوائر دير جست، المُقام في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، قبل لحظات من تسليم الجوائز ودروع التكريم.

حفل الدير جست

وكان من أول الحضور شريف سلامة وزوجته داليا مصطفى ونسرين طافش ووليد توفيق ووائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز.

وشهد حفل دير جيست تكريماً لعدد من الفنانين عن أعمالهم الناجحة في الفترة الأخيرة، كما تم توزيع جوائز على المشاهير الأفضل فى كافة المجالات.

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وجائزة الأسطورة الخاصة بالدورة الحالية من حفل ديرجست ستكون لصالح الفنان المصري مدحت صالح عن مشواره الفني الطويل.

وشهد الحفل أول ظهور رسمي للفنان المصري أحمد سعد برفقة زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني.

وجاءت إطلالة نسرين طافش المحتشمة بعد أيام فقط من استعراض رشاقتها بطريقة مُلفتة، أثناء قضاء إجازتها في جزيرة ماهي، بجمهورية سيشل في المحيط الهندي في شرق أفريقيا.

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها على (انستجرام)، مجموعة صور توثق ممارستها رياضة (اليوغا) في فندق (فورسيزون)، مرتديةً ملابس تُظهر مفاتنها بطريقة فاضحة.

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وأرفقت نسرين الصور بتعليق جاء في نصه: (ركز في نفسك الآن : في صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك و نور فكرك ).

وشاركت طافش منذ أيام جمهورها بصورها وهي تستمتع بالصيف على الشاطئ، خلال قضاء عطلتها الصيفية، فظهرت قبل أيام بفستان فوشيا، وعلقت: (الصيف لا ينتهي أبدا في سيشل).

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وظهرت بعدها بفستان (أوف شولدر)، وهي تتناول وجبة الإفطار، معقبة: (نحن نسافر ليس لكي نهرب من الحياة بل لكي لا تهرب الحياة منا ).

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رقص نسرين طافش وابنة أختها

وقبل أيام، نشرت نسرين طافش، مقطع فيديو، جمعها بابنة اختها، وهما ترقصان، على أنغام أغنية أجنبية.

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وظهرت نسرين طافش مرتدية بنطال جينز وتي شيرت مكشوف اليدين، ترقص مع ابنة اختها التي ارتدت بنطال جينز ممزق هي الأخرى، مع تي شيرت قصير كشف بطنها.

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وقالت نسرين طافش إن ابنة اختها مدربة رقص “هيب هوب “محترفة و موجهة اجتماعية.

وعلّقت نسرين بالقول: “شو حلو الواحد يجمع بين حب الحياة و حب الخير و مساعدة الآخرين” .فيما حظي الفيديو بإعجاب جمهور الفنانة السورية على انستغرام .

“بالفستان الأصفر”

وكانت الفنانة السورية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعيّ، مؤخراً، بعد نشرها لأحدث ظهور لها، خلال جلسة تصوير جديدة.

وأرفقت الصور بمقولةٍ (الحب هو مرآة الجمال الإلهي) للشاعر والعالم الصوفي الفراس الأصل جلال الدين الرومي .

وعبّر جمهور نسرين عن اعجابهم بإطلالتها الأخيرة التي ظهرت فيها بفستان أصفر اللون من توقيع مصممة الازياء زينة زكي .

نسرين طافش “في القلب”

وتشارك نسرين طافش في فيلم “في القلب”، إلى جانب خالد سليم، منة فضالي، وغيرهم نخبة من النجوم وهو ومن تأليف اسحاق إبراهيم وإخراج مرقص عادل.

وكان الفنان خالد سليم نشر صوراً بصحبة عدد من النجوم من كواليس تصوير فيلم “في القلب”.

وقال: “كواليس تصوير فيلمي الجديد “في القلب” مع النجوم نسرين طافش،انجي كيوان، محمد عز، منه فضالي، توني ماهر، كريم سرور وحبايب قلبي الفنانة الكبيرة سوسن بدر والفنانة الكبيرة هالة فاخر.”

وأضاف قائلًا “استنوا حاجة جامدة إن شاء الله يعجبكم جدا الفيلم من إخراج مرقص عادل وإنتاج شركة ريماس “اسحاق ابراهيم” ومدير التصوير عز العرب”.

الإقامة الذهبية في الإمارات

وأعلنت الممثلة السورية ​نسرين طَافش​ حصولها على ​الإقامة الذهبية​ بصورتين لها في دبي، أمام برج خليفة.

وعلّقت معلنة الخبر: “شكراً لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، شكراً لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون والشكر موصول لسعادة هالة بدري المدير العام ، شكراً على منحي الإقامة الذهبية في دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة بلد الخير والأمان والتطور”.

وختمت: “شكراً على تقديركم للمبدعين والمؤثرين في كل المجالات”.

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