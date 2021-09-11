باريس سان جيرمان يواصل سكة الانتصارات بفوز نظيف على كيلرمونت (شاهد)

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز النظيف على منافسه كيلرمونت برباعية نظيفة دون رد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الجاري.

باريس سان جيرمان والرباعية النظيفة

وأحرز فريق باريس سان جيرمان أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال20 عن طريق أندير هيريرا سددها برأسية جميلة.

وعاد ذات اللاعب للتسجيل من جديد في الدقيقة ال31 في هجمة مرتدة سريعة سجلها بقوة في شباك مرمى منافسه بعد عرضية جميلة، لينتهي منتصف اللقاء بهدفين نظيفين دون رد لصالح فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”.

ومع مجريات الشوط الثاني نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة ال 55 في هجمة مرتدة انفرد اللاعب بالحارس وسجلها ببراعة في الشباك الخالية.

أما في الدقيقة ال65 إدريسا غي برأسية سكنت على يمين شباك حارس المرمى، لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان برباعية نظيفة دون مقابل.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

ولعب المدير الفني للفريق الباريسي “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أمام منافسه كيلرمونت في منافسات الدوري الفرنسي، حيث تواجد في حراسة المرمى جيجي دوناروما.

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بينما آتى في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، تيلو كيرير، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: جيورجينيو فاينالدوم، أندير هيريرا، إدريسا غي.

5 مباريات ⚽️

5 انتصارات ✅ شكراً على دعمكم! ❤️💙 pic.twitter.com/ZoL2dg7A1W — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 11, 2021

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، آنخيل دي ماريا، ماورو إيكاردي، كيليان مبابي.

تشكيلة فريق كيلرمونت

ودخل المدرب باسكال غاستيان، في تشكيلة أساسية أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، وكان في حراسة المرمى لوكاس مارغرون.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: أكيم زيدادكا، جان كلود بيلونج ، سيدريك هونتوندجي ، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: إلباسان راشاني، جوديل دوسو، جايسون بيرثومير.

وفي هجوم الفريق جاء ثلاثي تشكيلة الفريق كلاً من: محمد بايو، جيم ألفينا، بيير يفس هامل.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة، بينما تجمد منافسه كيلرمونت في المركز الرابع من الترتيب عقب تلك الخسارة برصيد 8 نقاط في منافسات الموسم الحالي.

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