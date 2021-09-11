سميرة سعيد تعترف بعمليات التجميل التي أجرتها وتكشف أكثر موقف مُحرج! (شاهد)

تصدرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، محركات البحث عبر (جوجل)، و ذلك بعد حلولها ضيفة على الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في برنامجها (أبلة فاهيتا)، المذاع عبر فضائية (ON E) في حوار كشفت خلاله الكثير.

أكثر موقف مُحرج

ورحبت الدمية (كارو)، ابنة أبلة فاهيتا بسميرة سعيد قائلة: (أهلا طنط سميرة)، لترد الديفا: (من أولها كده طنط).

وحول أكثر موقف مُحرج تعرضت له، ردت سميرة سعيد: (خلال حفلتي، كان فى مهرجان بعلبك منذ ست سنوات، حيث تفاجئت بقطع سوستة الفستان أثناء إحياء الحفل، وأنا لسه بلبس فى الكواليس لقيت السوستة فرقعت).

وأوضحت الديفا المغربية أنها كانت متفوقة في الدراسى منذ صغرها، مشيرة الى أن شهرتها الغنائية كانت في عمر التاسعة.

وأوضحت سميرة سعيد أن معدل تفوقها الدراسي انخفض بعد شهرتها لانشغالها التام بالفن والغناء.

اسم سميرة سعيد الحقيقي

وكشفت الديفا أن اسمها الحقيقى سميرة عبد الرزاق بن سعيد واسم دلعها التى لا تفضله على الإطلاق هو (سوسو)، مضيفة: (مش عاجبني خالص).

كما كشفت أن أعلى وزن وصلت إليه كان 55 كيلو ومقاس قدميها 37 وأعلى كعب قامت بارتدائه 25 سم.

واستكملت الفنانة حديثها: (الحالة الاجتماعية عزباء وغير مرتبطة عاطفيًّا، وعندي ولد واحد اسمه شادي و5 كلاب وعندي قطط بس مبيدخلوش البيت لأنهم بتوع شوارع، وابني والكلاب سهلين في تربيتهم).

عدد عمليات التجميل!

وردت الفنانة على سؤال كارو عند سؤالها عن عدد عمليات التجميل التى أجرتها، بالقول: (يووه كتير أوي).

وأكدت سميرة سعيد أنها لا تنوي الزواج مجددا، مضيفة: (أنا لا أبحث عن العرسان، استكفيت منهم).

وأشارت سميرة إلى أن هذا العام هي المرة الأولى لها في حياتها الذي تقيم في الساحل الشمالي في الصيف، فكانت زياراتها السابقة تقتصر على إحياء الحفلات والعودة مباشرة للقاهرة، وكانت تقضي الصيف في الجونة.

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وكشفت الديفا أنها باعت شقتها في باريس من أجل شراء شاليه في الجونة، ولكنها ندمت على ذلك لاحقاً.

وأوضحت سميرة سعيد أنها مهتمة بحقوق المرأة وتمكينها (فيمنست).

وأشارت الفنانة إلى أنها لم تزر بلدها الأم المغرب منذ عامين بسبب جائحة كورونا.

شادي نجل سميرة وحياته الخاصة

وتحدثت سميرة سعيد عن حياتها الخاصة، موضحة أنها تزوجت وتطلقت وتزوجت مرة أخرى، وقدمت ألبوما جديدا وحملت وأنجبت في فترة قصيرة جدا تجاوزت عاما واحدا بقليل.

وأكدت سميرة أن نجلها شادي غير مرتبط، ومتواجد في الولايات المتحدة منذ 6 شهور مع والده وعائلته، مضيفة: (لست قلقة على ابني من الفتيات في أمريكا، خليه يعيش حياته أنا عايزاه يتبسط).

مشيرةً إلى أنها لم تتعب في تربية ابنها شادي، وقالت: (انا مربتوش بالزنوبة والضرب والحاجات دي، أنا لا عمر أبويا ولا أمي ضربوني ).

ووصفت الديفا نجلها شادي بأنه طيب، بينما اعترف الأخير بأنه يعرف أكثرمن فتاة في نفس الوقت، وأنه كان يزور توقيع والدته في المدرسة بسبب المشاكل التي كان يسببها.

وسبق أن تحدثت سميرة سعيد عن عن كواليس كليب أغنيتها الجديدة (مون شيري).

وقالت سميرة سعيد عن أغنيتها (مون شيري)، التي طرحتها قبل أسابيع وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة حتى الآن: (كليب الأغنية بسيط لكن البروجيكت على بعضه دمه خفيف).

وأشارت سعيد في مداخلة هاتفية مع برنامج (الحكاية) على فضائية (إم بي سي مصر) إلى أن ملحن الأغنية هو بلال سرور، مضيفة: (ابتدى معايا من أغنية هوا هوا، وأغنية محصلش حاجة).

وتابعت سميرة سعيد: ( موزع أغنية مون شيري هو هاني، ليا معاه تاريخ كبير، وهو اللي جعل الأغنية تروح لزمن السبعينات،و كان عنده رؤية إنها تكون زي أغنية مصطفى يا مصطفى).

فريدة من نوعها

واستطردت سعيد: (أغنية مون شيري عكس التيار، أي فريدة من نوعها، وواخدة مزيكا قديمة، ولكن في الحاضر).

وتابعت: (أغنية مون شيري سبعيناتي، وفيها حتة عربي وحتة إنجليزي وحتة فرنساوي).

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ونوهت سعيد أن أغنية (مون شيري) ضمن ألبوم، بدأته منذ 3 شهور، حيث يوجد به أغنية رومانسية، وأغنية درامية.

وكشفت سميرة سعيدة أنها ستعلن عن أغنية جديدة في الشهر القادم، وتنزيل باقي أغاني الألبوم خلال الشهور القادمة حتى بداية عام 2022.

حقبة السبعينيات

وتميزت الأغنية التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تجسد حقبة السبعينيات، حيث ظهرت سعيد في بداية الكليب بفستان باللون الأخضر ووضعت على رأسها وشاح باللون الأخضر أيضا، وارتدت في يدها قفازات من نفس اللون.

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