نيمار يسخر مجددًا من المنتقدين بصورة مثيرة للجدل (صور)

عاد النجم البرازيلي نيمار جونيور 29 عامًا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من جديد ليسخر من جماهيره المنتقدة في الآونة الأخيرة بشأن لياقته البدنية، وزيارة وزنه الذي ظهر فيها اللاعب خلال فترة عطلته قبل انطلاق موسم الدوري الفرنسي الجاري.

ونشر نيمار عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة كاشف فيها عن عضلات بطنه مصحوبة برسالة يسخر فيها من منتقديه، قائلاً: ” البدين يعمل”، مرفقة منشوره بعدد من الرموز الضاحكة.

وقد تعرض البرازيلي نيمار لموجة من الانتقادات الواسعة بشأن إهمال لياقته البدنية خلال فترة قضاء العطلة الأخيرة بعد مشاركته في بطولة كوبا أمريكا، مما أثر ذلك على ظهوره مع فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

Neymar posted this on his Instagram after scoring against Peru in response to people claiming he's overweight 👀 pic.twitter.com/zXs915wcNl

وقد سخر نيمار في وقت سابق من جماهيره ومتابعيه بسبب زيادة وزنه، حيث نشر صورة عبر صورة له عبر حسابه على منصة ” الانستغرام”، قائلاً: ” قمت بارتداء ملابس بأصغر مقاس، أنا بالفعل في وزني الطبيعي، وفي المرة القادمة سأطلب مقاسًا أكبر”، وأرفقها كذلك من الرموز الضاحكة.

وشهد مباراة منتخب البرازيل أمام منافسه الضيف البيرو، التألق الملفت للاعب نيمار فقد ساهم في صناعة الهدف الأول في الدقيقة في ال14 في هجمة مرتدة سريعة ليسجله زميله إيفرتون رييبيرو في شباك المرمى.

وعاد نجم السامبا نيمار في الدقيقة ال40 من زمن المباراة ليسجل هدفه في المباراة بطريقة جميلة من وسط زحمة المدافعين ليسددها على يمين شباك مرمى البيرو، لتنتهي المباراة بفوز البرازيل بهدفين نظيفين دون مقابل.

ووصل نيمار إلى المباراة رقم 111 مباراة مع منتخب البرازيل “السامبا”، حيث تمكن من تسجيل 69 هدفًا في كافة المسابقات الدولية المختلفة.

