موعد ومعلق مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل مع الظهور الأول للدون رونالدو

يترقب جماهير وعشاق مانشستر يونايتد الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء اليوم السبت، أمام منافسه الضيف نيوكاسل يونايتد في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب “أولد ترافورد”.

وستنطلق المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، البحرين، قطر، اليمن.

وستكون عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، والسودان، وليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة السادسة مساءً.

وستبث مباراة مانشستر يونايتد ومنافسه نيوكاسل، عبر شبكة قنوات “beIN sport” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة لهذا الموسم.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء بين كلا الفريقين، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيعلق على اللقاء الناري بين كلا الفريقين عبر قنوات “beIN sport” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي.

Ole has given the answer we've all been waiting for… 👀 #MUFC | @Cristiano

وسيدخل المدرب النرويجي ” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف نيوكاسل يونايتد، حيث سيتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

🗣️ "Jadon has come back in and he’s trained the last couple of days," Ole says.

"He’s disappointed he couldn’t play for England, but he's determined to be fit."#MUFC | #MUNNEW

— Manchester United (@ManUtd) September 10, 2021