موعد ومعلق مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل مع الظهور الأول للدون رونالدو

يترقب جماهير وعشاق مانشستر يونايتد الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء اليوم السبت، أمام منافسه الضيف نيوكاسل يونايتد في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب “أولد ترافورد”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

وستنطلق المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، البحرين، قطر، اليمن.

وستكون عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، والسودان، وليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة مانشستر يونايتد ومنافسه نيوكاسل، عبر شبكة قنوات “beIN sport” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة لهذا الموسم.

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وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء بين كلا الفريقين، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على اللقاء الناري بين كلا الفريقين عبر قنوات “beIN sport” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي.

Ole has given the answer we've all been waiting for… 👀#MUFC | @Cristiano — Manchester United (@ManUtd) September 10, 2021

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

وسيدخل المدرب النرويجي ” أوله غونار سولشار”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف نيوكاسل يونايتد، حيث سيتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

🗣️ "Jadon has come back in and he’s trained the last couple of days," Ole says. "He’s disappointed he couldn’t play for England, but he's determined to be fit."#MUFC | #MUNNEW — Manchester United (@ManUtd) September 10, 2021

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف.

أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، بول بوغبا، خوان ماتا.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق، إدينسون كافاني، أنتوني مارسيال، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة فريق نيوكاسل يونايتد

وسيلعب المدرب ستيف بروس بتشكيلة أساسية أمام نظيره المضيف نيوكاسل يونايتد، حيث سيكون في حراسة المرمى مارتن دوبرافكا.

Midfielder Jordan O'Doherty discusses new players coming together, how he sees his role this season, and working to become the fittest team in the competition 👊 👉 https://t.co/2bBWc4EmAK#BondedByGold #ALeague pic.twitter.com/eQ92RWUgRO — NEWCASTLE JETS FC ✈️ (@NewcastleJetsFC) September 10, 2021

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: فابيان شار، إيميل كرافث، جمال لاسيليس، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: جوزيف ويلوك، ألان ماكسيمين، ميغيل ألميرون.

وآتى في هجوم تشكيلة الفريق كلاً من: كالوم ويلسون، جويلاينتون ليرا، دوايت غايل.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر فريق توتنهام برصيد 9 نقاط.

بينما يحتل المنافس فريق نيوكاسل يونايتد في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة خلال منافسات الموسم الجاري.

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