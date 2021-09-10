موعد ومعلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد والقنوات الناقلة

يخوض فريق الأهلي المصري لكرة اليد المواجهة الحاسمة في نهائي التتويج بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد أمام غريمه التقليدي الزمالك مساء اليوم الجمعة، حيث ستجمع كلا الفريقين داخل صالة “حسن مصطفى” في مدينة السادس من أكتوبر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي

وستقام المباراة النهائية بين الأهلي ونظيره الزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا.

بينما ستكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، قطر، البحرين، لكن بتوقيت دول الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” الرياضية المصرية وكذلك قناة الأهلي والزمالك.

🏆 نهائي السوبر الافريقي لكرة اليد

🔥 الأهلي × الزمالك

🗓️ الجمعة 10 سبتمبر

🕐 7:00 مساءاً

🚨 صالة الدكتور حسن مصطفي

📺 مذاع علي قناة الأهلي #معاك_يا_اهلي #يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/lpQHwdHdkm — العاب صالات الاهلي (@ahlyhallgames) September 9, 2021

وستبث المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المواجهة النهائية

ومن المقرر أن يعلق على المباراة النهائية على لقب كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي وغريمه الزمالك عبر شبكة قنوات “ON Time Sport”، المعلق الرياضي المصري خالد خيري.

اقرأ المزيد: مروان محسن يفسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي وأندية ترغب بالتعاقد معه

تأهل الفريقين إلى نهائي السوبر الأفريقي

وتأهل فريق الأهلي لكرة اليد إلى المباراة النهائية في بطولة كأس السوبر الأفريقي عقب انسحاب منافسه النجم الساحلي التونسي بطل قارة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

استعدادات نادي الأهلى قبل مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد#تتويج_نيوز pic.twitter.com/WdUdQb9wEI — Tatweeg News (@tatweegnews) September 9, 2021

بينما نجح غريمه التقليدي الزمالك في الوصول إلى المباراة النهائية بعد تمكنه من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد الموسم الماضي.

ولم يخض فريق الأهلي أي مباريات ودية قبيل المواجهة النهائية أمام نظيره الزمالك على لقب السوبر الأفريقي.

جاء على عكس الأخير الذي خاض مباراة ودية أمام طلائع الجيش، حيث تمكن من تحقيق الفوز عليه بنتيجة 41/36، وكذلك الفوز الودي الأخر على فريق الزهور بنتيجة 26/36 الأسبوع الماضي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك