موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في قمة الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة منافسه المستضيف نابولي مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة على أرض ملعب ” سان باولو”.

وستقام مباراة يوفنتوس ونظيره نابولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، البحرين، قطر.

وستكون عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

وستبث المباراة بين فريق يوفنتوس مضيفه نابولي عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع اليوتيوب، نظرًا لعدم توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق لامتلاك حقوق البث لمباريات منافسات الدوري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للموسم الجاري.

وسيعلق على المباراة عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على منصة اليوتيوب الناطقة باللغة العربية، المعلق الرياضي خالد الغول.

وسيدخل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية أمام نظيره نابولي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

وسيلعب المدرب لوتشيانو سباليتي، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف يوفنتوس، حيث سيكون في حراسة المرمى دافيد أوسبينا.

