صادم .. رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس يأمر ممرضاً مسناً بالسجود لكلبه ويقوم بإهانته! شارك: فجرّ الطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس في مصر، غضباً واسعاً، بعد ظهوره في فيديو، يأمر أحد الممرضين المسنين بالسجود لكلبه ويقوم بإهانته. طبيب مصري يهين ممرض مسن ويطلب منه السجود لكلبه في واقعه جديدة تثير جدل واسع في مصر! pic.twitter.com/DXPHrCHQGe — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 9, 2021 اهانة رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس لممرض مسن ووقع الاعتداء على الممرض بالضرب وسط تواجد عدد من الأطباء داخل إحدى الغرف المغلقة، حيث كانوا يعاونون الطبيب فى ضرب وتعذيب الممرض. وظهر الممرض في الفيديو، وهو يستنجد بالطبيب رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس لإنهاء واقعة التعذيب والسخرية والإهانة. وأجبر الطبيب (رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس) الممرض على القفز للأعلى بالرغم من كبر سنه، والاعتداء عليه بالعصا، وسط تدخل بعض الأطباء الذين أجبروا الممرض على الرقص. ووجه الطبيب الذي يدعي “عمرو” حديثه للممرض، قائلاً “بتتريق على كلبي ليه؟، ليه عاوز تسرب كلبي علشان يعيش وسط الأوساخ؟.. قلت إيه للدكتور معتز عن كلبي؟، دا كلبي دا ابن باشاوات؟”. ووسط صرخات واستنجاد من الممرض، تعالت أصوات السخرية والضحك من قبل الأطباء والممرضين الذين رافقوا الدكتور رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس في واقعة تعذيبه. نقابة الأطباء في مصر تعلق وكيل نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، طالب بضرورة تدخل النيابة للتحقيق في الفيديو المتداول بشأن إجبار طبيب لممرض على الاعتذار إلى كلبه. وقال عبدالحي، في تصريحات للصحفيين، إنه يحب أن تكون هناك إجراءات قانونية ضد هذا التصرف، لأنه غير مقبول على الإطلاق، وتجاوز في حق العاملين. وأوضح أن النقابة لم تصلها أي شكوى رسمية بشأن الفيديو المتداول، موضحا أنه في كل الأحوال ليس من حق الطبيب معاقبة الممرض أو أي شخص داخل منشأة العمل، بل هناك إجراءات إدارية وقانونية يجب اتباعها في هذا الصدد. اقرأ ايضاً: داعية شهير لفظ أنفاسه الأخيرة أمام الملأ وهو يفسر آية قرآنية (فيديو) وأضاف: “هذا ليس أسلوبا للتعامل أو الإدارة بل تجاوز إداري يستوجب المحاسبة”. غضب على مواقع التواصل من الحادثة وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، عن غضبه مما فعله الدكتور مع الممرض، واجباره على الاعتذار لكلبه، واهانته والحطّ من شأنه. وقال الاعلامي المصري هيثم ابوخليل تعليقا على الواقعة: “السادية والقذارة دي جابها منين؟ تعذيب الآخرين حتى لو بسخرية للإستمتاع جابها منين؟ من قدم نموذج عدم إحترام الإنسان في مصر ؟!”. ❌دكتور يطلب من ممرض كبير في السن السجود والصلاة لكلبه علشان إتكلم عنه

حدث بالفعل في مستشفي

عين شمس من د.عمرو خيري إستشاري العظام

السادية والقذارة دي جابها منين؟

تعذيب الآخرين حتى لو بسخرية للإستمتاع جابها منين؟

من قدم نموذج عدم إحترام الإنسان في مصر ؟!https://t.co/6KTEvOpIOp — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 10, 2021 فيما علق حساب (ثورة شعب): “رئيس قسم العظام في مستشفي عين شمس إسمه عمرو خيري مصور بنفسه وهو بيبهدل أحد الممرضين كبار السن ويأمره بالصلاة والسجود لكلب سيادته تخيلوا ليه علشان عرف إن الممرض ده إتكلم في حق الكلب من ورا ظهره !!” الحقيقه مفيش كلام يوصف اللي حصل ده”. رئيس قسم العظام في #مستشفي_عين_شمس إسمه #عمرو_خيري مصور بنفسه وهو بيبهدل أحد الممرضين كبار السن ويأمره بالصلاة والسجود لكلب سيادته تخيلوا ليه علشان عرف إن الممرض ده إتكلم في حق الكلب من ورا ظهره !!"

الحقيقه مفيش كلام يوصف اللي حصل ده pic.twitter.com/VpzW018KUZ — ثورة شعب (@ThawretShaaab) September 10, 2021 وكتب مغرّد آخر: “نقابةالأطباء تحقق براحتها وتتخذ ما تشاء من قرارات تأديبيه مع الطبيب لكن حق المجتمع في جريمة إزدراء الدين الإسلامي تحقق فيه النيابة العامة. وحق إهانة مواطن مصري يعمل بوظيفة ممرض مسئولية مشتركة بين النيابة الإدارية والنيابة العامة”. تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد أضغط هنا وفعل زر الاشتراك شارك:

قد يعجبك ايضا