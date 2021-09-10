أسما شريف منير تثير غضب متابعيها بـ(فيزون زهري) يكشف مفاتنها!

أثارت الإعلامية المصرية أسما شريف منير، جدلاً واسعاً بعودتها إلى الملابس الجريئة مرة أخرى، والتي تبدو في الوهلة الأولى مُحتشمة.

(بتشربوا قهوتكم إزاي؟)

حيث نشرت أسما شريف منير، صوراً جديدة لها، وهي ترتدي قميص مورد قصير، وفيزون زهري، وتقف في أحد المتاجر.

وعلقت أسما على الصورة قائلة: (بتشربوا قهوتكم ازاي).

وعلى الرغم من أن ملابس أسما تبدو محتشمة، إلا أن الفيزون الضيق الملتصق بجسدها، كشف مفاتنها بشكل فاضح، وظهرت وكأنها لا ترتدِ شيئاً من الأساس.

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وهو ما جعل الإعلامية المصرية تُغلق خاصية التعليقات على غير العادة، أمام المتابعين، الذين تناقلوا الصور ووصفوا شكل إطلالتها بالسيء، فجاء في التعليقات: (كثير سيء المنظر).

(البنطلون مش بيتنزل بيه)

وكتب آخر: (بيرجع ابوكي يزعل لما نرد).

وعلق آخر: (البنطلون دا مش بيتنزل بيه يا بنتي ).

ووصفها آخر بـ(الكاسيات العاريات).

وسخر آخر في تعليقه قائلاً: (بنحط القهوه في البنطلون وبنشربها).

وكتبت متابعة: (استغفر الله العظيم و اتوب اليه بنطلون زي ده متخرجش من اوضتها بيه مش تخرج بيه كمان).

وبعد ساعات نشرت أسما صوراً جديدة بإطلالة أكثر احتشماً، وفتحت خاصية التعليقات أمام الجمهور.

وظهرت في الصور الجديدة ببنطال جينز، وتوب أسود، وقميص كاروهات فضفاض، وقبعة.

+وعلقت أسما: (الرحلات البرية غير المخطط لها هي الأفضل دائمًا

أسما شريف منير: شيطاني بيغلبني

المفارقة، أن أسما شريف منير تصدرت قبل أسابيع قائمة المواضيع الأكثر بحثاً بسبب نشرها صورة جريئة وغير لائقة، ثم حذفها مرة أخرى.

وكانت البداية حينها حين نشرت أسما شريف منير صورة لها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي ملابس مكشوفة بشكل صارخ، لكنها قامت بحذفها لاحقاً والاعتذار عنها.

وكتبت أسما شريف منير بعدما نشرت صورة جديدة: (مسحت الصورة اللي فاتت و قلت أنزل دي بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر).

وتابعت: (ساعات بحس بالذات بعد ما خسيت أني عايزه ألبس لبس حلو وبناتي كده وأفرح أني بقي شكله حلو عليا، بس الصح صح مش هقاوح، أنا أصلاً مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية).

الجمهور لفت نظرها لملابسها

وأضافت ابنة الفنان المصري شريف منير: (هقاوم الإحساس ده هركز مع نفسي وفي لبسي أكتر وهحاول أنقي لبس يكون معتدل، وحلو عشان أشجع نفسي والبنات اللي يتابعني أنهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح).

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واعترفت أسما شريف منير أنها أخطأت، معقبة: (مش عيب أن الواحد يعترف بغلطه وطول الوقت يحاول أنه يبقي أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفته نظري بطريقة ذوق).

واختتمت أسما شريف منير بالقول: (كل سنة وأنتم طيبين وحبايبي ودعمي، ربنا يفرح قلبنا كلنا ويهدينا بحبكم).

أسما شريف: الشعراوي متطرف

وسبق أن أثارت أسما شريف جدلاً واسعاً بعد هجومها على فضيلة الشيخ الشعراوي ووصفه بالمتطرف.

وشنت حينها الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، هجوما عنيفا على أسما شريف منير ووصفتها بالراقصة (وأن أكبر إنجازاتها هي الظهور بملابس الاستحمام على أحد حمامات السباحة).

وتابعت حينها بمنشور عبر (فيسبوك): (راقصة أبوها ديو ث يسمح لها بارتداء هذه الملابس ومهنتها ان ترتمي في احضان هذا واحضان ذاك وتقبيل هذا وذاك ولا تستحي من ان تتعرى امام الناس في بلاتوه وان تعرض عريها على الناس مثلها مثل كل الراقصات).

وتسببت أسما شريف منير بجدل واسع في مصر بعد هجومها على الشيخ الراحل، محمد متولي الشعراوي.

وقالت آنذاك خلال منشور لها: (صباح الخير، عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير مش عندي ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟).

وقدم لها بعض المتابعين نصائحهم بمتابعة دروس الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي وتفسيره للقرآن، لترد قائلة: (طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه، ومكنتش فاهمه كل حاجه، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلا ما عرفتش استوعبه.. حقيقي استغربت).

اعتذار أسما شريف منير

وبعد الهجوم الواسع الذي تعرضت له، أجبرت أسما على الاعتذار، عن وصفها لمنهج الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بالمتطرف.

وقالت أسما شريف منير عبر حسابها على موقع (فيسبوك): (حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم كلامي علي أني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عمومًا عمري ما أحب أغلط في حد).

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