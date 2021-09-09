موعد مباراة منتخب الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

يستضيف منتخب الأرجنتين نظيره الضيف بوليفيا صباح يوم الجمعة، في تصفيات كوبا أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والمقرر إقامته على ملعب ” مونومنتال ليبرتي”.

موعد مباراة منتخب الأرجنتين وبوليفيا

وستقام مباراة منتخب الأرجنتين وبوليفيا في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، اليمن، قطر، البحرين.

بينما بتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان وليبيا ستكون في تمام الساعة الواحد والنصف صباحًا، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الثالثة والنصف صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لعدد من مباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

#SelecciónMayor La Selección Argentina llevó a cabo hoy una nueva jornada de labores en el predio de Ezeiza ⚽🇦🇷 💪 Concentrados en nuestro próximo rival de #Eliminatorias: @FBF_BO 🇧🇴 📝 https://t.co/Er2uu79c1h pic.twitter.com/HWSkKHHn0p — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 7, 2021

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD1 ” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11766، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء بين منتخب الأرجنتين وبوليفيا عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

وسيواجه المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني”، نظيره الضيف منتخب بوليفيا بتشكيلة أساسية حيث سيكون في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

#SelecciónMayor Debido a las condiciones climáticas, el entrenamiento del equipo albiceleste estipulado para las 15.30, se reprograma para las 17.15. pic.twitter.com/4DCq1G9Yuj — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 8, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط سيلعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب بوليفيا

وسيدخل منتخب بوليفيا سيزار فارياس في مواجهة صعبة أمام منافسه الأرجنتين، حيث سيكون في حراسة المرمى كارلوس لامبي.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: دييغو بيخارانو، خايرو كوينتيروس، لويس فيرناندو هاكين لوبيز، بينما في وسط تشكيلة الفريق سيكون كلاً من: هنري فاكا، إروين سافيدرا، جاومي كيولار، راميرو فاكا بونسي.

صور من تدريبات منتخب بوليفيا pic.twitter.com/a0aRIw6ecL — غيث كونميبول (@Konmebol) September 1, 2021

وسيأتي في هجوم الفريق كلاً من اللاعبين، مارسيلو مارتينز مورينو، خوان كارلوس أركي، رودريجو راماللو.

ويحتل منتخب الأرجنتين في وصافة ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر منتخب البرازيل برصيد 21 نقطة.

بينما جاء منافسه بوليفيا في المركز التاسع ما قبل الأخير من ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، خلال منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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