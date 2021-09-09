ضغوطات الجماهير تفشل نادي ألماني في التعاقد مع لاعب إسباني والسبب ؟!

أفشل جماهير نادي شالكه الألماني الهابط إلى دوري الدرجة الثانية، تعاقد إدارة النادي مع اللاعب الإسباني سيرجي إنريك 31 عامًا، في صفقة انتقال حر بالمجان خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب مشاركته في فيلم إباحي.

نادي ألماني والتعاقد مع لاعب إسباني

وقد توصل نادي شالكه الألماني إلى اتفاق مع اللاعب الإسباني سيرجي إنريك نجم فريق نيمار السابق، حيث كان من المقرر أن يخض اللاعب للفحوصات الطبية قبيل الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف الفريق الألماني.

ℹ️ We have recently been in contact with free agent Sergi Enrich, and have decided against signing him.#S04 — FC Schalke 04 (@s04_en) September 8, 2021

ولكن ضغط جماهير على إدارة النادي أفشل التعاقد في اللحظات الأخيرة، وأجبره على الخروج في بيان رسمي للإعلان عن إلغاء صفقة ضم اللاعب الإسباني إنريك.

جماهير نادي ألماني والفيلم الإباحي

وأوقف جماهير نادي شالكه الألماني صفقة انضمام اللاعب الإسباني إنريك، بسبب مشاركته في فيلم إباحي مع أحد أصدقائه وهم يمارسان الجنس مع امرأة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، بأن محكمة إسبانية قد حكمت على اللاعب الإسباني وصديقه بعقوبة السجن لمدة عامين مع دفع غرامة مالية بلغت قيمتها 100 ألف يورو، بعد اعترافهما بنشر الفيديو دون موافقة المرأة.

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مصطلحات عنصرية

ولم يكن السبب الوحيد لجماهير شالكه في إيقاف إدارة النادي في التعاقد مع اللاعب، حيث تم تداول تسجيل صوتي نسب للاعب الإسباني إنريك تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في استخدامه المصطلحات العنصرية ضد زميله إيدي سلفستر.

ولعب الإسباني إنريك في العديد من الأندية الأوروبية، حيث لعب في صفوف فريق ريال مايوركا وألكورون ونومانسيا، ثم انتقاله إلى نادي إيبار الإسباني.

نادي شالكه يتراجع عن ضم سيرجي إنريك في اللحظة الأخيرة رغم التوصل لاتفاق كامل معاه، وقبل خضوعه للكشف الطبي مباشرةً. النادي الألماني تعرض لحملة رفض هائلة من جماهيره بسبب قضية تسريب الفيديو، وبالتالي قررت الإدارة عدم التعاقد مع مهاجم إيبار السابق. — Zaki (@Zakibernabeu56) September 8, 2021

وشارك مع نادي إيبار الإسباني في 187 مباراة، نجح من خلالها تسجيل 34 هدفًا منذ انضمامه إلى الفريق خلال صيف عام 2015، وانتهى عقده مع الفريق مع نهاية الموسم المنصرم.

يشار إلى أن نادي شالكه الألماني قد هبط مع نهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثاني، بعد احتلاله في أدنى ترتيب الدوري الألماني للدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.

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