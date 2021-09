ضغوطات الجماهير تفشل نادي ألماني في التعاقد مع لاعب إسباني والسبب ؟!

أفشل جماهير نادي شالكه الألماني الهابط إلى دوري الدرجة الثانية، تعاقد إدارة النادي مع اللاعب الإسباني سيرجي إنريك 31 عامًا، في صفقة انتقال حر بالمجان خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب مشاركته في فيلم إباحي.

وقد توصل نادي شالكه الألماني إلى اتفاق مع اللاعب الإسباني سيرجي إنريك نجم فريق نيمار السابق، حيث كان من المقرر أن يخض اللاعب للفحوصات الطبية قبيل الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف الفريق الألماني.

ℹ️ We have recently been in contact with free agent Sergi Enrich, and have decided against signing him.#S04

