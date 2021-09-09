سعر فستان هيفاء وهبي يفاجئ الفتيات (شاهد)

فاجأت إحدى الصفحات التجارية، متابعيها بالكشف عن سعر فستان الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي ارتدته قبل أيام واستعرضت أنوثتها خلاله.

فستان هيفاء وهبي في متناول الفتيات

وكشفت الصفحة المتخصصة بأزياء هيفاء وهبي أن الفستان الأحمر الضيق، وعاري الظهر بشكل صارخ، مع فتحات جانبية تكشف ساقيها، لا يتجاوز سعره الـ34 دولار أمريكي، وهو من ماركة shein.

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وهو ما أثار دهشة الفتيات اللواتي اعتقدن أنه لا يمكنهن الحصول على فستان مشابه، قبل أن يكتشفوا أن سعره في متناول أيديهن.

كما أشارت الصفحة إلى أن وشاح التايجر الذي استكملت هيفاء إطلالتها به، من تصميم الإيطالي (روبرتو كافالي).

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أما حقيبة هيفاء، فهي من دار كريستيان ديور للأزياء، والحذاء من aquazzura، والمجوهرات من شركة كارتييه الفرنسية العالمية.

ووصف الجمهور الفستان بالعاري، وتساءلوا (أين الفستان أصلاً)، مشبهينه بقميص النوم، وأكدوا أن هذا الطبيعي لدى الفنانة اللبنانية.

أسود مثير

هذا وقد خضعت هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة، بفستان أسود مثير.

ونشرت الفنانة اللبنانية الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: (فحل)، وفي تعليق آخر قالت: (إنها ترتدي إكسسوارًا أسود مع أكثر عقل ملون).

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زينب فياض تستنسخ والدتها

ولاحظ الجمهور مؤخراً تقليد زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، لوالدتها بعد كل جلسة تصوير للأخيرة.

حيث تعمد زينب فياض إلى ارتداء أزياء مشابهة لوالدتها من ناحية اللون على الأقل، وفور نشر هيفاء صورها بالفستان الأحمر، نشرت ابنتها صورها بقميص وبنطال كلاسيكيين باللون الأحمر أيضاً.

وسبق أن نشرت هيفاء صوراً لها بفستان برتقالي قصير جداً، كشف ساقيها بشكل كبير وأجزاء من صدرها في إطلالة وصفها النشطاء بالفاضحة.

لتنشر زينب فوراً صورها بفستان برتقالي مُختلف التصميم وأكثر حشمة.

كما ارتدت زينب فياض نسخة من فستان والدتها (التايجر)، ما عرضها لهجوم من المتابعين الذين طالبوها بتكوين هوية خاصة بها بعيداً عن تقليد والدتها.

بينما رأى آخرون أن زينب تحاول الانتقام من والدتها بهذه الطريقة.

وفي سياق آخر، شاركت هيفاء وهبي، في الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية المصرية هالة سرحان الـ69، وسط عدد كبير من نجوم الفن قبل أيام.

ونشرت كل من الفنانة عبير صبري، والإعلامية بوسي شلبي، لقطات من الحفل الذي أقامته هالة سرحان، وظهرت خلاله هيفاء بهوت شورت أبيض، بينما كان النجوم يتراقصون على أغنيتها (توتة).

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ومن أبرز الحضور، كانت المخرجة إيناس الدغيدي، والفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين.

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هيفاء وهبي تبدو أصغر سنا!

وما لفت أنظار الجمهور، أن هيفاء وهبي تبدو أصغر سناً بين النجمات المتواجدات، على الرغم من تقاربهم فعلياً في العُمر.

بينما انتقد آخرون ظهور هيفاء بهذا الشكل الجريء، والمظهر الشاب، مرجعين الأمر لعمليات التجميل.

وجاء في التعليقات: (تقريبا هيفاء في نفس عمر هالة والهام شاهين شوفو لكن الفرق بيناتهم، عجايز بس).

وكتب آخر: (هيفا كانها تمثال شمع من العمليات حركتها جدا بطيئه ووجهها نفس التعابير ماتتغير).

ووافقه آخر الرأي وكتب: (هو عواجيز مصر كلهم هنا مع الطانط بوسي والتيتا هيفا !؟).

ووجه آخر كلامه لهيفاء منتقداً ملابسها بطريقة غير مباشرة: (يافنانه لبستي الشيميز ونسيتي البنطلون).

هوت شورن هيفاء وهبي

وكان نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر، علق على ملابس النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، خاصة أنها ارتدت “هوت شورت” خلال حفلها الأخير في مصر والبعض وجده غير لائق وغير مناسب.

وقال هاني شاكر إنه سيتم عقد اجتماع مع مجلس النقابة للبحث في جميع المخالفات الموجودة في الحفلات وسيكون هناك رد عليها جميعا.

وأثارت هيفاء وهبي الجدل مرة أخرى بعد 4 سنوات من أزمة ظهورها في الحفل الذي أقيم في الجامعة الأمريكية، حيث ظهرت مرة أخرى عقب الحفل الذي أحيته الخميس الماضي في العلمين الجديدة وهي ترتدي الهوت شورت.

وكان مصدر بالتلفزيون المصري قد أكد: “ظهرت هيفاء وهبي خلال الحفل بهوت شورت ولكنها أثناء اللقاء التليفزيوني يبدو أن المخرج أجبرها على ارتداء بنطلون لأنه ممنوع أن تطل على المشاهدين بالتليفزيون المصري مرتدية هوت شورت، ما جعلها تذهب إلى غرفتها لكي ترتدي بنطلون”.

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