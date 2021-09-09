“وطن” ترصد .. معلّقون: المغاربة يلفظون “العدالة والتنمية” لسقوطهم في وحل التطبيع

تعرض حزب “العدالة والتنمية” في المغرب لنكسة كبيرة، بخسارته المدوية في الانتخابات البرلمانية، وتراجع تمثيله من125 مقعداً إلى 12 مقعداً فقط، وأرجع محللون ونشطاء هذه الهزيمة الثقيلة لعدة أسباب أهمها سقوط إخوان المغرب في وحل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

العدالة والتنمية سقط في وحل التطبيع فلفظه الشعب

وفي هذا السياق قال الكاتب الفلسطيني البارز نظام المهداوي، إن إخوان المغرب سقطوا في وحل التطبيع مع الصهانية فلفظهم الشعب المغربي وخسروا الإنتخابات.

إخوان #المغرب سقطوا في وحل #التطبيع مع الصهانية فلفظهم الشعب المغربي وخسروا الإنتخابات.

لم ينالوا من الدنيا إلا اللهاث وراء الحكم وحين تربعوا حرقهم الملك في ذل وعار التطبيع

اللهم إني شامت. pic.twitter.com/TnVqFAa396 — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) September 9, 2021

وأضاف في تغريدة له بتويتر أنهم ـ يقصد حزب العدالة والتنمية ـ “لم ينالوا من الدنيا إلا اللهاث وراء الحكم وحين تربعوا حرقهم الملك في ذل وعار التطبيع ..اللهم إني شامت.” حسب وصفه.

ويشار إلى أنه وبعدما تصدر نتائج الانتخابات في عامي 2011 و2016، وأدار الحكومة المغربية على مدار 10 أعوام، تلقى حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، هزيمة مدويّة، بعد اعلان فوز حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية بـ 97 مقعدا، نتيجة فرز 96% من الأصوات.

خسارة مدوية

من جانبه أرجع محمد المختار الشنقيطي، أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر، الخسارة المدوية لحزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات البرلمانية، إلى 3 أسباب.

الخسارة المدوية لحزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات البرلمانية، وتراجعه من ١٢٥ مقعدا، إلى ١٢ مقعدا يرجع إلى ٣ أسباب:

١. أن المخزن لم يعد يحتاجه لاحتواء الحراك الشعبي.

٢. أنه تورط في فضيحة التطبيع وتسويغه.

٣. أنه خسر قائده الكاريزمي عبد الإله بن كيران لصالح قائد ضعيف خانع. pic.twitter.com/w1XcDypRZJ — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) September 9, 2021

وأول سبب من وجهة نظره هو أن “المخزن لم يعد يحتاجه لاحتواء الحراك الشعبي”. والسبب الثاني أنه تورط في فضيحة التطبيع وتسويغه.

وأوضح الشنقيطي على حسابه بتويتر أن السبب الثالث لسقوط العدالة والتنمية هو أن الحزب “خسر قائده الكاريزمي عبد الإله بن كيران لصالح قائد ضعيف خانع.”

هذا واتفق الكاتب والصحفي الأردني ياسر أبوهلالة، مع المهداوي والشنقيطي في أن سقوط العدالة والتنمية في وحل التطبيع كان سببا رئيسيا في سقوطه وفضيحته اليوم.

هزيمة العدالة والتنمية في الانتخابات متوقعة، فهو قبل خلال عقد بغسيل كل سياسات الدولة، وآخرها التطبيع دون أن يكون لاعبا حقيقيا. الكاسب الأول من خسارته حركة العدل والإحسان التي تقاطع العملية السياسية وتمتلك القاعدة الشعبية الأوسع. #المغرب — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 9, 2021

وقال في تغريدة له إن هزيمة العدالة والتنمية في الانتخابات متوقعة، وأرجع ذلك إلى “فهو قبل خلال عقد بغسيل كل سياسات الدولة، وآخرها التطبيع دون أن يكون لاعبا حقيقيا.”

كما اعتبر أبوهلالة أن “الكاسب الأول من خسارته هي حركة العدل والإحسان التي تقاطع العملية السياسية وتمتلك القاعدة الشعبية الأوسع.”

“الإخوان أمام نكسة كبيرة في المغرب”

هذا واعتبر الأكاديمي العماني الدكتور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، أن جماعة الإخوان في المغرب أمام نكسة كبيرة، بعد سقوط إخوان تونس أيضا.

بعد تونس، الاخوان امام نكسة كبيرة في المغرب، حزب العدالة والتنمية المغربي يخسر في الانتخابات البرلمانية، ويتراجع تمثيله من ١٢٥ مقعداً إلى ١٢ مقعداً فقط، وكأن الشعب يعاقبه لفشله ولتوقيعه على اتفاقية التطبيع مع الصهاينة، قواعد الاخوان تتآكل ومعاقلهم تضيق عليهم#تركيا #اليمن #سوريا — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) September 9, 2021

ووصف ما حدث بقوله:”وكأن الشعب يعاقبه لفشله ولتوقيعه على اتفاقية التطبيع مع الصهاينة، قواعد الإخوان تتآكل ومعاقلهم تضيق عليهم.”

إشادة بوعي الشعب المغربي

بينما أشاد الكاتب السياسي خليل المقداد بوعي الشعب المغربي، وغرد بما نصه:”تحية لأهلنا في المغرب على موقفهم النبيل من حزب العدالة والتنمية ومعاقبتهم له وإخراجه من الإنتخابات البرلمانية خالي الوفاض بعد 10 سنين من الحكم.”

تحية لأهلنا في #المغرب على موقفهم النبيل من حزب العدالة والتنمية ومعاقبتهم له وإخراجه من الإنتخابات البرلمانية خالي الوفاض بعد 10 سنين من الحكم. التطبيع وفرنسة التعليم كانا السبب خلف هزيمة تيس محلل أخر بعد نهضة الغنوشي التي ستواجه نفس المصير بإذن الله أحزاب كل دورها تيس محلل! — خليل المقداد (@Kalmuqdad) September 9, 2021

وتابع:”التطبيع وفرنسة التعليم كانا السبب خلف هزيمة تيس محلل أخر بعد نهضة الغنوشي التي ستواجه نفس المصير بإذن الله.. أحزاب كل دورها تيس محلل!”

وعلق أيضا الدكتور محمود رفعت المحامي الدولي وخبير القانون على ما وصفه بهزيمة حزب العدالة والتنمية النكراء، وكتب:”خسارة الإخوان النكراء في انتخابات المغرب تعني أن شعوبنا العربية شامخة عظيمة.”

خسارة #الإخوان النكراء في انتخابات #المغرب تعني أن شعوبنا العربية شامخة عظيمة، فرغم توقيع إخوان المغرب المذل لاتفاق #التطبيع_خيانة مع #إسرائيل المهين، رد شعب شعب المغرب الأبي بكسرهم.. أحفاد ابن رشد، حياكم الله ولكم مني ألف تحية وتعظيم — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 9, 2021

وأوضح مشيدا و الآخر بصنيع المغاربة:”فرغم توقيع إخوان المغرب المذل لاتفاق التطبيع خيانة مع إسرائيل المهين، رد شعب شعب المغرب الأبي بكسرهم.. أحفاد ابن رشد، حياكم الله ولكم مني ألف تحية وتعظيم.”

من جانبه قال الصحفي والباحث محمد المختار الخليل، إن الناخب المغربي صوّت لما يعرف بأحزاب الإدارة، عقوبةً للعدالة والتنمية، الذي لم يستطع الوفاء بتعهداته، وانقلب على هويته في السكوت أو الدعم لقرارات تناقضها كفرنسة التعليم والتطبيع وقانون الكيف.

الناخب المغربي صوّت لما يعرف بأحزاب الإدارة، عقوبةً للعدالة والتنمية، الذي لم يستطع الوفاء بتعهداته، وانقلب على هويته في السكوت أو الدعم لقرارات تناقضها كفرنسة التعليم والتطبيع وقانون الكيف. — محمد المختار الخليل (@Mohdelmoctar) September 9, 2021

نزع الثقة من حزب العدالة والتنمية

من جانبه اعتبر السياسي المصري المعروف الدكتور طارق الزمر، أن أهم رسالة أرسلها الشعب المغربي بنزع الثقة من حزب العدالة والتنمية، موجهة للكيان الصهيوني قبل غيره.

في رأيي أن أهم رسالة أرسلها الشعب المغربي بنزع الثقة من حزب العدالة والتنمية موجهة للكيان الصهيوني قبل غيره فقد كاد يظن أنه نجح نجاحًا كبيرًا باختراقات التطبيع الأخيرة.. فصاحب القرار الأول والأخير في هذا الأمر الخطير هي الشعوب وليست الحكومات،، — د. طارق الزمر (@drtarekelzomor) September 9, 2021

وتابع موضحا:”فقد كاد يظن أنه نجح نجاحًا كبيرًا باختراقات التطبيع الأخيرة.. فصاحب القرار الأول والأخير في هذا الأمر الخطير هي الشعوب وليست الحكومات.”

“ملك المغرب استخدم الإخوان كأداة”

الدكتور صالح النعامي الباحث في الشأن الإسرائيلي وتقاطعاته الإسلامية والعربية والدولية، اعتبر أن حزب “العدالة والتنمية” خان الشعب المغربي وقيمه عندما قبل أن يوظفه الملك كغطاء لتمرير التطبيع، لذا يستحق عقوبة الجمهور، من وجهة نظر النعامي.

حزب "العدالة والتنمية" خان الشعب المغربي وقيمه عندما قبل أن يوظفه الملك كغطاء لتمرير التطبيع، لذا يستحق عقوبة الجمهور

ومع ذلك فأن من التبسيط مقاربة نتائج الانتخابات دون مراعاة أن نظام الحكم المغربي شمولي يحوز في شخص واحد على كل الصلاحيات وبإمكانه أن يفبرك النتائج على هواه — د.صالح النعامي (@salehelnaami) September 9, 2021

وتابع:”ومع ذلك فأن من التبسيط مقاربة نتائج الانتخابات دون مراعاة أن نظام الحكم المغربي شمولي يحوز في شخص واحد على كل الصلاحيات وبإمكانه أن يفبرك النتائج على هواه.”

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واحتل حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي المنتهي ولايته) المرتبة 8 مقتصراً على 12 مقعداً، بالإضافة إلى 12 مقعداً موزعة على 12 حزباً آخر.

وأعلن وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت النتائج في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، ونقل مؤتمره التلفزيون الرسمي، مؤكداً فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب ليبرالي مشارك في حكومة سعدالدين العثماني، بـ97 مقعداً بعد فرز 96% من الأصوات.

واحتل حزب “الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) المرتبة الثانية بالانتخابات محققاً 82 مقعداً ، تبعه حزب الاستقلال (معارض) بـ78 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي (يساري مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) بـ35 مقعداً.

فيما احتل حزب الحركة الشعبية (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، المرتبة الخامسة بـ26 مقعداً، ثم حزب التقدم والاشتراكية (معارض) بـ20 مقعداً، وحزب الاتحاد الدستوري (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) بـ18 مقعداً.

وكان حزب العدالة والتنمية تحدث عن “خروقات خطيرة” في الانتخابات.

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