ناصر الخليفي والرد على سبب رفض عرض ريال مدريد المغري للتعاقد مع مبابي

كشفت صحيفة إسبانية عن السبب وراء رفض رئيس باريس سان جيرمان ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي عرض ريال مدريد المغري بشأن التعاقد مع مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ناصر الخليفي وعرض ريال مدريد

وقال ناصر الخليفي في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “AS” الإسبانية، قائلاً: ” الشيء الوحيد هو أن نادي باريس سان جيرمان يحترم قواعد اللعب المالي النظيف”.

"¿Cómo rechazar 180 M€ por Mbappé?" Al-Khelaïfi responde con el Fair Play Financiero https://t.co/oFdQylNYQU vía @diarioas — Mehdi Zaheri Beryanaki (@mehdizaheri) September 7, 2021

وأردف الخليفي، “باريس سان جيرمان يحترم قواعد اللعب النظيف خلال موسم الانتقالات للاعبين ولذلك لم نقلق من هذا الشأن”

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وجاء تلك التصريحات بعد التشيك بعدم التزام قواعد اللعب المالي النظيف في فرنسا، عقب تمكن النادي الباريسي في عقد عدد من الصفحات التاريخية، من أبرزهم ضم أسطورة نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمغربي الدولي أشرف حكيمي.

وكذلك الإسباني سيرخيو راموس، والهولندي جورجينيو فينالدوم والإيطالي جيجي دوناروما والبرتغالي نونو مينديز، إلى جانب تجديد عقد البرازيلي نيمار جونيور ورفض التخلي عن نجمه كيليان مبابي خلال موسم الانتقالات هذا الصيف.

رفض ناصر الخليفي

وبينت الصحيفة الإسبانية، أن نادي ريال مدريد تقدم بثلاثة عروض من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال موسم الانتقالات هذا الموسم.

وأوضحت، أن قيمة العرض الأخير من ريال مدريد وصلت إلى 200 مليون يورو، من أجل إقناع إدارة باريس سان جيرمان في الاستغناء عن بيع اللاعب مبابي، ولكن ناصر الخلفي ومجلس إدارته رفض عرض ريال مدريد وأصر على بقاء اللاعب.

ناصر الخليفي ردًا على عدم بيع مبابي 🗣 pic.twitter.com/XI2ZR46aUw — مرصد كرة القدم (@marsadfootball) September 7, 2021

ولم يحقق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي كان يرغب في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، مع رفضه فكرة تجديد عقده مع النادي الباريسي رغم العروض المغرية التي وصلت بمساواته بزميله البرازيلي نيمار براتب 35 مليون يورو وفق ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

ويحاول باريس سان جيرمان في إقناع اللاعب بفكرة البقاء في صفوف الفريق الباريسي في ظل المفاوضات المستمرة بين الجانبين بشأن ذلك، وينتهي عقد الفرنسي مبابي مع باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران العام المقبل.

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