مي العيدان تفضح ممثلة خليجية: خانت زوجها مقابل ساعة مستعملة وتحرشت بفنان كبير في منزله!

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، جدلاً واسعاً بأحدث قصة كشفت كواليسها بالوسط الفني الخليجي، دون أن تذكر أسماء أصحابها.

خانت زوجها بساعة روليكس!

وكانت البداية حين كتبت مي العيدان منشوراً عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، قالت فيه: (ترقبوا غدا راح اتكلم عن فضايح ممثلة ومخرجة متزوجة من ابن فنان، خانت زوجها في منزل الزوجي امام اولادها مقابل ساعة روليكس مستعملة).

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وتابعت مي العيدان: (لما فاجأهم زوجها اشتكت عليه بالمخفر وعشيقها يسميها عوار قلب ترقبوا غدا التفاصيل الساعه ٨ مساءا على السناب بالتفصيل الممل، وكل اسبوع راح نكشف حلقه من فضائحها عشان اتعرف حدودها الوعد باجر).

ونفذت مي العيدان كلامها، ونشرت فيديو عبر (سناب شات)، تحدثت خلاله عن القضية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

(مو شرط في الكويت)

وقالت مي العيدان: (ما راح أحدد المكان والزمان اللي صارت فيه الفضيحة، مو شرط تكون في الكويت، ممكن تكون في الخليج، وممكن تكون في الوطن العربي).

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وتابعت: (هذه الممثلة من نعومة أظافرها متعودة على هذا الطريق، وتشوف انه عادي تسوي علاقة مع رجاجيل كثير، معناه أنه انا مطلوبة ومرغوبة، مع أنه في رجاجيل يركضون ورا أي وحدة، ولا ماكان شفناهم يسون علاقات مع خداماتهم).

واستطردت: (هذه الممثلة أو المخرجة متزوجة ولد فنان، وتخيلوا ان كل أصدقائه في الأماكن الإعلامية وغير الإعلامية، يسلمون عليه ويرحبون فيه ومن وراه يضحكون عليه، لأنهم مسويين علاقات مع مرته).

أول موقف رجولي من زوجها!

وعبرت مي العيدان عن شعورها بالشفقة تجاه أبناء هذه الممثلة، مضيفة: (يكسرون خاطري، اللي عندهم أم زي هاذي يتفشلون، حتى لما أحد ينصحها عن اللبس اللي تلبسه بهالعمر بعد ما تجاوزت الثلاثين والأربعين، هذا اللبس ما تلبسه إلا وحدة ماراح أقول مهنتها).

وسردت العيدان موقف الخيانة قائلة: (استغلت خروج زوجها من البيت، وجابت عشيقها اللي جايبلها ساعة رولكيس مستخدمة، شوفوا مستوى الرخص، حتى مو جديدة، يعني زي قولة أنتي مستعملة حالك حال الساعة).

وأشارت العيدان إلى أن زوجها أمسك بها متلبسة، مضيفة: (اول مرة يسوي زوجها موقف رجولي، ودايما ينقال عنه في ظهره الديوث، فضربها وضرب الرجال، وأول مرة يثور لكرامته).

شكوى وبلاغ في المخفر

وتابع: (قال لعياله هاذي إمكم تسوي كذه مع الرجال عشان يشغلونها ويجيبولها هدايا، فهي خافت يرفع عليها قضية زنا، فراحت بنفسها للشرطة وقدمت عليه بلاغ إنه ضربها وعنفها بسبب مشاكل زوجية).

وعقبت العيدان: (شوف البجاحة، بدل ما تستر على نفسها، فتحت الموضوع علني، ما تخجل ما تستحي، وطلبت تتحول للمستشفى لأخذ تقرير، وأخذته، وجابوا الزوج، ولأنه ماله خلق مشاكل، حل الموضوع ودي، وردها إلى بيت الزوجية).

(راعية مشاكل ومتحرشة)

وأكدت العيدان أن هذه الممثلة مستمرة إلى الآن في هذه الطريق، واصفة إياها بـ(راعية المشاكل)، وتوقع شقيقات زوجها مع بعضهم، وتشعر بفراغ في حياتها إذا لم تتسبب بالمشاكل.

وكشفت العيدان أن عشيق الممثلة يطلق عليها لقب (عوار قلب)، معقبة: (هي فعلاً عوار قلب من المشاكل والغيرة والأذي والزن وأشياء كثيرة).

وتابعت: (زوجها ما ينام معاها بنفس الغرفة، ولو تتصل عليها بالليل تلاقي خطها مشغول، وزوجها كذلك، والاثنين قاعدين يضبطون، ايش هالحياة البائسة).

ووعدت مي العيدان متابعيها، بأنها ستروي لهم بالفيديو القادم، كيف تحرشت هذه الممثلة بفنان كبير، بعدما عزمت نفسها مع صديقتها في منزله.

وفي سياق آخر، أثار الإعلامي الكويتي أبو طلال الحمراني جدلاً واسعاً بتلميحه إلى تحرش مي العيدان بالرجال، رداً على ادعائها العكس.

وكتب أبو طلال الحمراني تغريدة غير مباشرة، قال فيها: (في مشهوره تشتكي من التحرش وهي أكثر وحده تتحرش بالرجال منهم ملحن معروف جداً).

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وتابع الحمراني الذين جاءت تغريدته متزامنة مع كلام مي العيدان: (كانت تطارده في كل مكان وحطمت سيارته أمام المعهد الفنون المسرحية واشتغلت عليه ابتزاز وتهديد بتدمير أسرته لولا تدخل كبار المطربين للتوسط له. واللي يبي يتأكد يروح يسأل أشهر مطرب في الكويت عن سالفة المتحرشه).

في مشهوره تشتكي من التحرش وهي أكثر وحده تتحرش بالرجال منهم ملحن معروف جداً كانت تطارده في كل مكان وحطمت سيارته أمام المعهد الفنون المسرحية واشتغلت عليه ابتزاز وتهديد بتدمير أسرته لولا تدخل كبار المطربين للتوسط له.

واللي يبي يتأكد يروح يسأل أشهر مطرب في الكويت عن سالفة المتحرشه. — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) September 1, 2021

وكشفت مي العيدان عن تعرضها للتحرش مطالبةً بطرد كل وافد يقوم بمعاكسة أو التحرش بمواطنة من دولة الكويت، على حد قولها.

وبررت ”العيدان“ طلبها بأن ”الوافد قدم إلى الكويت فقط بغية طلب الرزق، وليس للتحرش والمعاكسة“.

وكشفت مي العيدان أنها ”تعرضت للتحرش من قبل وافد من الجنسية المصرية“، وادعت أنها تجاهلت الإبلاغ عنه لأنها ”تخاف الله“.

والله انا اطالب ان الدوله تحط قانون ان اَي وافد بالكويت اذا عاكس او تحرش بمواطنه كويتيه يتم تسفيره واقصاءه من البلد انت ياي الديره تشتغل واترزق الله ولا ياي تعاكس و اتحرش والله وقاحه امس وانا بشارع جه وافد مصري يتحرش فيني لااتشوفون منظره قسما يالله لولا خوفي من الله كنت بلغت عنه — مي العيدان (@mayal3eidan) August 30, 2021

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