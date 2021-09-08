منتخب قطر يتعادل مع لوكسمبورغ في مباراة نارية بتصفيات مونديال كأس العالم (فيديو)

خيم التعادل الإيجابي بين منتخب قطر ونظيره المنافس لوكسمبورغ بهدف لكليهما، في مباراة مثيرة وقوية ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

هدف لوكسمبورغ في شباك منتخب قطر

وجاء هدف منتخب لوكسمبورغ في الدقيقة ال31 من زمن اللقاء عن طريق إيفاندرو بورخيس سانشيز بتسديدة قوية عانقت شباك مرمى منتخب قطر.

منتخب قطر وهدف التعديل

وتمكن منتخب قطر “العنابي” تقليص النتيجة في الدقيقة ال43 مع نهاية أحداث مجريات الشوط الأول من المباراة عن طريق همام أحمد سجلها بقوة في شباك مرمى منتخب لوكسمبورغ.

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ومع مجريات الشوط الثاني، شهدت السيطرة والقوة بين لاعبي منتخب قطر ومنافسه لوكسمبورغ مع إهدارهم الفرض الضائعة لهز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين كلا المنتخبين.

📸🇶🇦

لقطات من مباراة العنابي أمام لوكسمبورغ ضمن التصفيات الأوروبية.#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/3iaKJTurl1 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) September 7, 2021

تشكيلة منتخب قطر

ودخل المنتخب القطري “العنابي” فليكس سانشيز بتشكيلة أساسية في مواجهة منتخب لوكسمبورغ ضمن تصفيات مونديال كأس العالم 2022، فقد تواجد في حراسة المرمى مشعل برشم.

بينما في دفاع جاء كلاً من: عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، بسام الراوي، أما في خط الوسط آتى كلاً من: همام الأمين، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، همام أحمد.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيلة منتخب لوكسمبورغ

ولعب المدرب لوك هولتز في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب قطر في إطار تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022، حيث كان في حراسة المرمى أنتوني موريس.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ميكاييل بينتو، لوران يانس، لارس جيرسون، أما في خط الوسط آتى كلاً من: أوليفييه ثيل، كيفن هولتز، دواين هولتر، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: دانيل سيناني، جيرسون رودريغيز، إيفاندرو بورخيس سانشيز.

وسيواجه منتخب القطري “العنابي” مباراة قوية أمام منافسه البرتغال في التاسع من شهر أكتوبر المقبل، بينما سيلعب نظيره لوكسمبورغ مباراته القادمة أمام منتخب صربيا في ذات التوقيت.

ترتيب المجموعة في تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب قطر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب هندوراس بفارق نقطة وحيدة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وفي ثالث جدول الترتيب آتى منتخب بنما برصيد 4 نقاط، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب جرينادا دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم.

ومن الجدير بالذكر، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، قد أرسل دعوة إلى الاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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