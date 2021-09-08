منتخب الجزائر يسقط في فخ التعادل أمام بوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم (شاهد)

تعادل منتخب الجزائر أمام نظيره بوركينا فاسو بهدف لكليهما، في مباراة مثيرة ضمن تصفيات منافسات قارة أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي استضافتها دولة المغرب.

منتخب الجزائر وهدف التقدم

ونجح منتخب الجزائر ” محاربو الصحراء” في إحراز هدفه الوحيد في اللقاء في الدقيقة ال18 عن طريق سفيان فيجولي بتسديدة قوية سجلها على جهة اليمنى لحارس منتخب بوركينا فاسو بعد عرضية أكثر من رائعة من زميله إسلام سليماني.

منتخب بوركينا فاسو وهدف تقليص الفارق

وقلص منتخب بوركينا فاسو هدف التعادل في شباك منتخب الجزائر في الدقيقة ال64 عن طريق عبدول تابسوبا سددها اللاعب بأقدامه وسط زحمة المدافعين داخل الشباك بعد عرضية طويلة رائعة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين كلا المنتخبين.

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تشكيلة منتخب الجزائر

ولعب المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي بتشكيلة أساسية أمام منافسه بوركينا فاسو، وتواجد في حراسة المرمى رايس مبولحي.

وفي خط الدفاع جاء في التشكيلة كلاً من: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي.

أما في خط هجوم الفريق كان ثلاثي اللاعبين، رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني.

تشكيلة بوركينا فاسو

ودخل المدرب كامو مالو بتشكيلة أساسية في مواجهة قوية أمام صاحب السلسلة الطويلة من الانتصارات الجزائر، وكان في حراسة المرمى كواكو هيرفي كوفي.

بينما في دفاع الفريق لعب في التشكيلة كلاً من: إدموند تابسوبا، إيسوفو دايو، باكاري كوني، أما في خط الوسط آتى كلاً من: جوناتان بيترويبا، تشارلز كابوريه، ألان تراوري.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، بيرتراند تراوري، بريجوس ناكولما، أريستيد بانسي.

ترتيب المجموعة في تصفيات أفريقيا لمونديال كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب الجزائر جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا بذلك مع منافسه منتخب بوركينا فاسو الذي جاء في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء منتخب النيجر في ثالث الترتيب برصيد 3 نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة منتخب جيبوتي بدون أي من النقاط ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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