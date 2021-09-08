منتخب إيطاليا يدك شباك ليتوانيا بخماسية نظيفة في تصفيات كأس العالم (شاهد)

فاز منتخب إيطاليا على منافسه ليتوانيا بخمس أهداف نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2021.

منتخب إيطاليا والخماسية النظيفة

وسجل منتخب إيطاليا “الأتزوري” أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال11 عن طريق مويس كين، في هجمة مرتدة سددها اللاعب بقوة في زاوية صعبة في شباك مرمى الضيف ليتوانيا، وفي الدقيقة ال14 سجل المدافع إداغاراس أوتكوس بطريق الخطأ في شباك مرماه.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال24 بواسطة جياكومو راسبادوري سجلها اللاعب بطريقة جميلة بأقدامه في منتصف شباك ليتوانيا، وعاد كين في الدقيقة ال29 ليهز من جديد شباك منافسه وتسجيل هدفه الثاني له والرابع لصالح الفريق.

وفي الدقيقة ال54 سجل جيوفاني دي لورينزو الهدف الخامس في اللقاء بتسديدة قوية سكنت في شباك مرمى فريق ليتوانيا، لتنتهي المباراة بخمس أهداف نظيفة دون رد.

تشكيلة منتخب إيطاليا

ودخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف ليتوانيا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العام 2022، حيث تواجد في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

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وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط جاء كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب ليتوانيا

ولعب المدرب فالداس إيفانوسكاس بتشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف منتخب إيطاليا، حيث جاء في حراسة المرمى توماس سفيدكاوسكاس.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: ساوليوس ميكوليوناس، إدفيناس جيردفينيس، إيجيديوس فايتكوناس، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: أرفيداس نوفايكوفاس، يوستاس لاسيكاس، دومانتاس شيمكوس.

واعتمد المدرب في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، نيرييوس فالسكيس، فيودور تشيرنيتش، دوناتاس كازلوسكاس.

ترتيب المجموعة في تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022

ويتصدر ترتيب المجموعة منتخب إيطاليا قائمة ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، يليه في المركز الثاني منتخب سويسرا برصيد 8 نقاط.

أما في المركز الثالث جاء منتخب بلغاريا برصيد 5 نقاط، متساويًا مع صاحب المركز الرابع فريق أيرلندا الشمالية برصيد 5 نقاط.

وفي أدنى الترتيب جاء منتخب ليتوانيا دون إحراز أي من النقاط بعد تعرضه للخسارة في أربع مباريات في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال العالم 2022.

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