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اتحاد الجودو والعقوية القاسية بحق الجزائري فتحي نورين ومدربه

لاعب الجودو فتحي نورين والعقوبة القاسية بحقه بعد رفضه مواجهة نظيره الإسرائيلي

في كتب فارس أبو شيحة

أصدر الاتحاد الجودو الدولي عقوبة الإيقاف بحق لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين 30 عامًا ومدربه، ومنعه عن المشاركة في أي من المسابقات الدولية لمدة 10 سنوات بعد رفضه مواجهة منافسه الإسرائيلي في أولمبياد طوكيو في مسابقة الجودو.

لاعب الجودو فتحي نورين وتفاصيل العقوبة

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الثلاثاء الماضي، أن لاعب الجود الجزائري فتحي نورين ومدربه جرى إبلاغهما بعقوبة الإيقاف ل10 سنوات.

واتخذ الاتحاد الدولي لرياضة الجودو تلك العقوبة والصادر عن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي للجودو، حيث تسري من بداية تاريخ ال23 من شهر يوليو/ تموز 2021.

وبينت، أنه تم إبلاغ الاتحاد الجزائري لرياضة الجودو واللجنة الأولمبية الجزائرية والاتحاد الأفريقي للجودو بهذا القرار، حيث يتيح نص القرار للاعب الجزائري فتحي نورين ومدربه الطعن عليه لدى محكمة الرياضية الدولية (كاس) لمدة لا تتجاوز 21 يومًا.

فتحي نورين ورفض مواجهة لاعب إسرائيلي

وكان لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين قد رفض مواجهة منافسه الإسرائيلي في مسابقة رياضة الجودو، حيث أعلن عن انسحابه في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” بعد وقوعه في قرعة أمام نظيره لاعب الجودو الإسرائيلي مع دعم مدربه عمار بن يخلف على قرار الانسحاب.

وقررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لرياضة الجودو، القيام بفتح إجراءات تأديبية ضد لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف بعد قرار انسحابهم من أولمبياد طوكيو.

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واعتبرت اللجنة، أن موقف الجزائري نورين ومدربه وقرار الانسحاب من البطولة يتعارض مع المادة 50 من الميثاق الأولمبي التي تظهر كل أشكال أو مظاهر الدعاية السياسية أو الدينية والعرقية في كل المواقع الأولمبية مع إحالة القضية إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي للجودو.

ونال لاعب الجودو الجزائري نورين التفاعل الكبير والاحترام عبر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الاستقبال الجماهير عقب عودته إلى بلاده عقب موقفه الشجاع ورفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ونصرته ودعمه للقضية الفلسطينية.

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