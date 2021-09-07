هيفاء وهبي تستعرض جسدها بجرأة من جديد والجمهور: (فين الفستان؟)

استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنوثتها من جديد بإطلالة أكثر جرأة هذه المرة.

فستان أحمر ووشاح نمر!

وعبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، نشرت هيفاء وهبي صوراً جديدة لها وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق، عاري الظهر بشكل صارخ، مع فتحات جانبية تكشف ساقيها.

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واستكملت هيفاء إطلالتها بوشاح بنقشة النمر، وتركت شعرها الأسود منسدلاً.

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ووصف الجمهور الفستان بالعاري، وتساءلوا (أين الفستان أصلاً)، مشبهينه بقميص النوم، وأكدوا أن هذا الطبيعي لدى الفنانة اللبنانية.

زينب فياض تستنسخ والدتها

أما المثير للاهتمام، وما لاحظه الجمهور، هو تقليد زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، لوالدتها بعد كل جلسة تصوير للأخيرة.

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حيث تعمد زينب فياض إلى ارتداء أزياء مشابهة لوالدتها من ناحية اللون على الأقل، وفور نشر هيفاء صورها بالفستان الأحمر، نشرت ابنتها صورها بقميص وبنطال كلاسيكيين باللون الأحمر أيضاً.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

وسبق أن نشرت هيفاء صوراً لها بفستان برتقالي قصير جداً، كشف ساقيها بشكل كبير وأجزاء من صدرها في إطلالة وصفها النشطاء بالفاضحة.

لتنشر زينب فوراً صورها بفستان برتقالي مُختلف التصميم وأكثر حشمة.

كما ارتدت زينب فياض نسخة من فستان والدتها (التايجر)، ما عرضها لهجوم من المتابعين الذين طالبوها بتكوين هوية خاصة بها بعيداً عن تقليد والدتها.

بينما رأى آخرون أن زينب تحاول الانتقام من والدتها بهذه الطريقة.

وتواصل هيفاء وهبي، إثارة الجدل كعادتها عبر إطلالاتها الجريئة والمستفزة للفت الأنظار إليها حيث اعتمدت أسلوب الإغراء بالجسد لأجل الشهرة منذ صعودها للساحة الفنية وها هي على أعتاب الـ50 حيث أنها من مواليد عام 1972.

ومؤخراً، ظهرت هيفاء وهبي ببنطال جينز ممزق كشف عن ركبتيها، كما ارتدت توب أخضر جريء أظهر مفاتنها بشكل فاضح.

والتقطت هيفاء وهبي هذه الصور على ما يبدو، في فندق أو مزار سياحي في إضاءة ليلية ملفتة.

نجوم الفن يرقصون مع هيفاء على أغنيتها

وفي سياق آخر، شاركت هيفاء وهبي، في الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية المصرية هالة سرحان الـ69، وسط عدد كبير من نجوم الفن قبل أيام.

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ونشرت كل من الفنانة عبير صبري، والإعلامية بوسي شلبي، لقطات من الحفل الذي أقامته هالة سرحان، وظهرت خلاله هيفاء بهوت شورت أبيض، بينما كان النجوم يتراقصون على أغنيتها (توتة).

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ومن أبرز الحضور، كانت المخرجة إيناس الدغيدي، والفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين.

هيفاء وهبي تبدو أصغر سنا!

وما لفت أنظار الجمهور، أن هيفاء وهبي تبدو أصغر سناً بين النجمات المتواجدات، على الرغم من تقاربهم فعلياً في العُمر.

بينما انتقد آخرون ظهور هيفاء بهذا الشكل الجريء، والمظهر الشاب، مرجعين الأمر لعمليات التجميل.

وجاء في التعليقات: (تقريبا هيفاء في نفس عمر هالة والهام شاهين شوفو لكن الفرق بيناتهم، عجايز بس).

وكتب آخر: (هيفا كانها تمثال شمع من العمليات حركتها جدا بطيئه ووجهها نفس التعابير ماتتغير).

ووافقه آخر الرأي وكتب: (هو عواجيز مصر كلهم هنا مع الطانط بوسي والتيتا هيفا !؟).

ووجه آخر كلامه لهيفاء منتقداً ملابسها بطريقة غير مباشرة: (يافنانه لبستي الشيميز ونسيتي البنطلون).

هيفاء أُجبرت على ارتداء بنطلون!

وكانت هيفاء وهبي قد أجبرت على ارتداء بنطلون بدلاً من (الهوت الشورت) الذي كانت ترتديه بحفلها في إحدى القرى في الساحل الشمالي، وذلك أثناء تسجيلها لقاء مع التلفزيون المصري الرسمي الذي يفرض على ضيوفه الالتزام بمعايير ارتداء الثياب.

وكان قد تم الاتفاق مع منظمي حفل هيفاء وهبي الجمعة الماضية، في مدينة العلمين، على تسجيل لقاء معها لبرنامج (صباح الخير يا مصر) وتمت الموافقة، خاصة أن وهبي لم تظهر على التليفزيون المصري منذ عام 2014.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد كان هناك اقتراح أن تركز الكاميرا على الجزء الأعلى فقط من جسد هيفاء وهبي حتى لا يظهر الشورت، ولكن بعد مناقشات تم الاستقرار على أن ترتدي بنطلوناً، ولم تمانع مؤكدة احترامها لضوابط وقوانين التليفزيون المصري.

وقال مصدر بالتلفزيون المصري لصحيفة “الوطن” المصرية إن هيفاء ظهرت خلال الحفل بهوت شورت ولكن المخرج أجبرها أثناء اللقاء التليفزيوني على ارتداء بنطلون.

وتابع المصدر: (لأنه ممنوع أن تطل على المشاهدين بالتليفزيون المصري مرتدية هوت شورت، ما جعلها تذهب إلى غرفتها لكي ترتدي بنطلون، وبالفعل ذهبت إلى غرفتها وارتدت سروالا أسود اللون).

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