لقطة طريفة من نوعها .. كلب يقتحم ملعب لكرة القدم ويسجل هدفًا برأسه (شاهد)

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف وفريد من نوعه في عالم كرة القدم المستديرة، باقتحام كلب أرضية المباراة في تشيلي ويسجل هدفًا جميلاً بعد ضربة حرة مباشرة.

اقتحام كلب ملعب كرة القدم

ونشر حساب ” ElGigantedeRioViejo” المتخصص في نشر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو طريف لكلب اقتحم مباراة بين فريق ديبورتيفو سان ميغيل ومنافسه سرقسطة في الدوري التشيلي وتسبب في تسجيل هدف في شباك الخصم.

Hoy con un gran golazo de #Firulais lo ganó #ElGigantedeRioViejo a Zaragoza en 2da. Adulta… 😃🤣🤣😂😁👉🏼🐕🙌🏼👉🏼💪🏼🇦🇹 pic.twitter.com/juTtxyb8rS — #ElGigantedeRioViejo (@SnMiguelChillan) September 5, 2021

جاء ذلك بعد تنفيذ أحد اللاعبين ضربة حرة مباشرة باتجاه شباك المرمى، لكن الكلب الذي اقتحم نجح في تغيير مسارها وإحرازها في شباك الخصم بعد اصطدام الكرة برأسه، وسط ضحكات الجماهير والمشجعين داخل مدرجات الملعب.

الكلب وإحراز كرة القدم في الشباك

لكن الطرافة في مقطع الفيديو، أن الكلب الذي اقتحم أرضية ملعب المباراة قد نبح قبل تنفيذ ركلة الحرة المباشرة باتجاه شباك المرمى، ويكأنه كان يطلب تمريرة كرة القدم إليه من أجل تسديدها داخل شباك مرمى الخصم لكنه كان متسللاً.

اقرأ المزيد: رحيل نجم فرنسا السابق جان بيير أدامز بعد غيبوبة استمرت 39 عامًا .. تعرف على قصته

ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية

ويتربع فريق سبورتينغ خيخون في صدارة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط منذ انطلاق موسم الدوري الإسباني للدرجة الثانية، يليه بفارق نقطة وحيدة فريق ألمرية برصيد 9 نقاط، متساويًا بذلك مع صاحب المركز الثالث بونفيرادينا بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء في المركز الرابع من الترتيب تينيريفي برصيد 8 نقاط، وآتى في المركز الخامس فريق ديبورتيفو ميرانديس برصيد 7 نقاط، متساويًا بذلك مع صاحب المركز السادس بلد الوليد بنفس النقاط.

Pase a leer a @vitocogarcia y la historia del gol de la perra, anotado en Chillán 🐕🗞 #BenPerreton 📱 > https://t.co/kbcAXfCFBs pic.twitter.com/54p3jZMsxK — Pato Figueroa (@patopeloteros) September 7, 2021

وفي المركز السابع جاء فريق ويسكا برصيد 6 نقاط، متساويًا بعدد النقاط على الترتيب مع فريق إيبيزا وكارتاخينا في المركزين الثامن والتاسع من جدول الترتيب.

أما في المركز العاشر فقد جاء فوينلابرادا برصيد 5 نقاط، يليه في الترتيب بنفس النقاط فريق ريال أوفييدو وريال سويسيداد (ب)، ولاس بالماس، ومالقا.

بينما في المركز الخامس عشر آتى فريق بورغوس برصيد 4 نقاط، متساويًا بذلك مع فريق غيرونا وإيبار وسرقسطة وأموريبييتا بنفس الرصيد من النقاط.

أما في المركز العشرين جاء فريق لوغو برصيد 3 نقاط، وفي المركز ما قبل الأخير ليغانيز بنقطتين، بينما في أدنى الترتيب جاء فريق ألكوركون بدون أي من النقاط خلال الموسم الحالي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك