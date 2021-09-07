فيديو السفير الياباني في السعودية رفقة مسؤول سعودي يثير الجدل

نشر “فوميو إيواي” السفير الياباني لدى السعودية، مقطعا مصورا له من محافظة شقراء بمنطقة الرياض، ظهر خلاله وهو يحاول تناول الطعام بيديه على الطريقة السعودية التقليدية.

وعلق السفير الياباني على المقطع الذي نشره على حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن) بقوله:” جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء، واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ عادل البواردي (محافظ منطقة شقراء بالرياض) حتى أجيد تناول الطعام بالخمس.”

جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام بالخمس 😅 pic.twitter.com/hEx8w6Cznt — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) September 6, 2021

السفير الياباني في السعودية

وقال فوميو إيواي في تغريدة أخرى له:” “لقد قمت اليوم بزيارة إلى محافظة شقراء بمنطقة الرياض وتشرفت بالتعرف على سعادة المحافظ الأستاذ عادل البواردي.”

لقد قمت اليوم بزيارة إلى محافظة شقراء بمنطقة الرياض وتشرفت بالتعرف على سعادة المحافظ الاستاذ عادل البواردي وخلال اللقاء تم استعراض ما تتميز به محافظة شقراء في إطار التنمية المستدامة pic.twitter.com/rGreyBeSap — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) September 6, 2021

وأضاف:”وخلال اللقاء تم استعراض ما تتميز به محافظة شقراء في إطار التنمية المستدامة.”

وأثار مشهد تناول السفير الياباني لدى المملكة الطعام بيده جدلا بين النشطاء، بين مؤيد ومعارض لهذه العادة القديمة لدى العرب.

انا عراقي وانا واسلافي نأكل باليد ولكن لا نعجن الزر او نرصه مرات عدة لانها لا تتناسب مع احترام النعمة ، و عجن الرز وتحويله الى كتلة واحدة كأنها حجر تعتبر طريقة اكل من الجاهلية غير انها تعتبر تخلف في الاوساط العراقية او العربية عموماً . — فخامة الشريف احمد🇮🇶 (@ir01q) September 6, 2021

هنا مربط الفرس اللي ياكل الان بيده وليس بالثلاث اصابع فلا احنا اللي طبقنا السنة بشكل صحيح ولا احنا اللي استخدمنا ادوات الاكل اللي تعتبر اقل صحيا من اكل الشخص باصابعه الثلاث. pic.twitter.com/CO1adBhAgB — Sultan Ayedh (@SultanAyedh3) September 7, 2021

وكتب رمزي الزهراني:”لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. هذه العادة في تناول الطعام بالأيدي لا يجيدها كثيرون من أهلها، خاصة جيل الشباب، وهي تتلاشى بسرعة. تحياتنا وتقديرنا للمحاولات.”

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. هذه العادة في تناول الطعام بالأيدي لا يجيدها كثيرون من أهلها، خاصة جيل الشباب، وهي تتلاشى بسرعة. تحياتنا وتقديرنا للمحاولات.🙏💐 — رمزي الزهراني Ramze Elzahrany (@Makkitter) September 6, 2021

بينما اعتبرت ناشطة هذه الطريقة في تناو الطعام “عادة مقرفة” حسب وصفها. وقالت:”مو كل عادة من عاداتنا بالضرورة جيدة، هذي عادة مقرفة.”

مو كل عادة من عاداتنا بالضرورة جيدة،، هذي عادة مقرفة 😓 — Theano (@Theano2021) September 6, 2021

وقال حسن الغامدي إن تناول الطعام بالأيدي كانت عادة شائعة قبل توفر البدائل “أما اليوم فعادة غير مقبولة ولا تليق.”

كانت شائعة قبل توفر البدائل ، أما اليوم فعادة غير مقبولة و لا تليق . — حسن الغامدي (@hasangamdi1) September 6, 2021

وطعام “المفطح” الذي ذكره سفير اليابان يتكون من اللحم، والأرز، والكثير من البهارات، مثل القرفة والقرنفل والهيل والفلفل الأسود والزعفران وقليل من الثوم، ويضاف إليه المكرونة المسلوقة ويزين بالبيض المسلوق.

زيارة لسفير اليابان بالمملكة في جامعة شقراء

وكان رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي السيف، قد استقبل اليوم سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، وتجول السفير على منشآت الجامعة ومبانيها وكلياتها، شملت المكتبة المركزية للجامعة، وسكن أعضاء هيئة التدريس.

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كما شاهد عرضًا تقديميًّا احتوى على نبذة تعريفية عن الجامعة ونشأتها وأعداد الطلبة والمنسوبين والكليات، وشرحًا عن المشاريع والمنشآت الجديدة في مختلف المحافظات التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي.

وأشاد السفير بما شاهده من منشآت وتجهيزات، وما لمسه من خطط طموحة للجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها.

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