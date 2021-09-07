AlexaMetrics فيديو السفير الياباني في السعودية رفقة مسؤول سعودي يثير الجدل | وطن يغرد خارج السرب
السفير الياباني لدى السعودية

فيديو السفير الياباني في السعودية رفقة مسؤول سعودي يثير الجدل

في كتب وطن

نشر “فوميو إيواي” السفير الياباني لدى السعودية، مقطعا مصورا له من محافظة شقراء بمنطقة الرياض، ظهر خلاله وهو يحاول تناول الطعام بيديه على الطريقة السعودية التقليدية.

وعلق السفير الياباني على المقطع الذي نشره على حسابه الرسمي بتويتر ورصدته (وطن) بقوله:” جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء، واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ عادل البواردي (محافظ منطقة شقراء بالرياض) حتى أجيد تناول الطعام بالخمس.”

السفير الياباني في السعودية

وقال فوميو إيواي في تغريدة أخرى له:” “لقد قمت اليوم بزيارة إلى محافظة شقراء بمنطقة الرياض وتشرفت بالتعرف على سعادة المحافظ الأستاذ عادل البواردي.”

وأضاف:”وخلال اللقاء تم استعراض ما تتميز به محافظة شقراء في إطار التنمية المستدامة.”

وأثار مشهد تناول السفير الياباني لدى المملكة الطعام بيده جدلا بين النشطاء، بين مؤيد ومعارض لهذه العادة القديمة لدى العرب.

وكتب رمزي الزهراني:”لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. هذه العادة في تناول الطعام بالأيدي لا يجيدها كثيرون من أهلها، خاصة جيل الشباب، وهي تتلاشى بسرعة. تحياتنا وتقديرنا للمحاولات.”

بينما اعتبرت ناشطة هذه الطريقة في تناو الطعام “عادة مقرفة” حسب وصفها. وقالت:”مو كل عادة من عاداتنا بالضرورة جيدة، هذي عادة مقرفة.”

وقال حسن الغامدي إن تناول الطعام بالأيدي كانت عادة شائعة قبل توفر البدائل “أما اليوم فعادة غير مقبولة ولا تليق.”

وطعام “المفطح” الذي ذكره سفير اليابان يتكون من اللحم، والأرز، والكثير من البهارات، مثل القرفة والقرنفل والهيل والفلفل الأسود والزعفران وقليل من الثوم، ويضاف إليه المكرونة المسلوقة ويزين بالبيض المسلوق.

زيارة لسفير اليابان بالمملكة في جامعة شقراء

وكان رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي السيف، قد استقبل اليوم سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، وتجول السفير على منشآت الجامعة ومبانيها وكلياتها، شملت المكتبة المركزية للجامعة، وسكن أعضاء هيئة التدريس.

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كما شاهد عرضًا تقديميًّا احتوى على نبذة تعريفية عن الجامعة ونشأتها وأعداد الطلبة والمنسوبين والكليات، وشرحًا عن المشاريع والمنشآت الجديدة في مختلف المحافظات التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي.

وأشاد السفير بما شاهده من منشآت وتجهيزات، وما لمسه من خطط طموحة للجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها.

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