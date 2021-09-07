فستان فيفي عبده الأخضر يثير سخرية الجمهور الذي شبهها بـ(طحالب البحر)!

استعرضت الراقصة المصرية فيفي عبده، أحدث فساتينها المثيرة للجدل، من أمام البحر في الساحل الشمالي.

طحالب البحر!

وظهرت فيفي عبده في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الأخضر الفاتح، بدون أكمام.

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

وعلقت فيفي على الصورة قائلة: (‏يا مساء الفل ‏من الساحل الشمالي بحبكم، ‏فستاني محمود غالي).

لكن فيفي عبده تعرضت للسخرية بسبب لون فستانها الأخضر، فجاء في التعليقات: (شفت اخضر كتير وقليل بس زي الاخضر ده ما شفتش).

وعلق آخر: (ايوه يافوفا إديلو خسايه وسط بحر ).

اقرأ أيضاً: بفستان مكشوف الصدر .. فيفي عبده تفاجئ الجمهور بفيديو رقص جنوني! (شاهد)

وبنفس الوصف، كتب متابع: (ايش عندها كنها حزمة جرجير ناسيها واحد ماكل كبسة).

وسخرت متابعة من السعودية قائلة: (الفستان احتاجه لليوم الوطني يافيفي).

ووافقتها أخرى الرأي قائلة: (باقي اسبوعين على يومنا الوطني شفيها استعجلت ).

وشبهها آخر بطحالب البحر، بينما كتب آخرون عن فستانها: (كأنها خيمة، لابسة مظلة).

فيفي عبده: (آه يا ويلي من اللي سيرتي مجنناهم)

وظهرت فيفي عبده قبلها بأيام وهي ترقص وتتمايل على نغمات أغنية مهرجان (آه يا ويلي) خلال تواجدها بالساحل الشمالي، موجهة رسالة غامضة من خلالها دون توضيح أي تفاصيل.

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

ونشرت فيفي الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: (آه يا ويلي من الساحل الشمالي.. أغنية (آه يا ويلي من اللي سيرتي مجنناهم، يا رب بارك في ضحكتي اللي معذباهم.. أنا مش عاوزة خلقكم سترتش ولا لارج ولا ميديوم عاوزاه سمول.. اسكوز مي بقى عشان أشوف وراية إيه).

هذا وقد تصدرت فيفي قبل أسبوع محركات البحث، بعدما أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فيديو من لقاء نادر لها مع الإعلامية هالة سرحان، تحدثت خلاله عن معاناة الراقصات خاصة في فصل الشتاء.

وقالت هالة سرحان باللقاء، إن الراقصات يجنين الكثير من النقود بسهولة، وهو ما أغضب فيفي عبده التي استوقفتها قائلة: (الفلوس مبتجيش بسهولة لا إحنا شقيانين أوي بالقرش، ربنا يبتلي أي واحد يلوم علينا، وما يوري حد الشقا اللي أحنا شوفناه، احنا استحملنا الالماظ يقع في رجلينا لما بيقع من بدلة الرقص، والازار اللى كان بيخش رجلنا واحنا بنرقص).

وسردت فيفي عبده معاناة الراقصات في فصل الشتاء خاصة قائلة: (في عز البرد كنا بنرقص واحنا لابسين بدلة الرقص والناس قدامنا مش عارفين يسقفوا من البرد والست تبقى لابسة فرو، واحنا مستحملين).

وكانت الراحلة تحية كاريوكا في نفس الحلقة، والتي تحدثت عن النقود أيضاً، وأكدت أنها لم تفكر أبدا في الادخار.

وأشارت تحية كاريوكا إلى أنها كانت تنفق النقود بسرعة، مضيفة: (استفدت من المصاريف دي على اللي حواليا والغلابا، اني الاقي كتير بمجرد وقوعي يدعولي).

فيفي عبده اشترت 3 قبور

ولم يكن هذا الفيديو النادر، هو الأول الذي تداوله الناشطون من نفس الحلقة، فقد روت فيفي عبده في البرنامج سبب شرائها 3 مقابر بعد وفاة والدها، مع تجهيز مقبرة خاصة لها.

وتحدثت فيفي خلال اللقاء النادر الذي جمعها مع الراحلة تحية كاريوكا، والراقصة نجوى فؤاد، عن الموت والسبب وراء شرائها 3 مدافن، فضلا عن تجهيزها لغرفة خاصة بها داخل القبر.

اقرأ أيضا: شاهدوا ماذا فعل عمرو دياب حين شاهد فيفي عبده في حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

وأوضحت الإعلامية هالة سرحان في بداية اللقاء أن فيفي تحرص على زيارة المقابر دائما وتساعد أسر المتوفين خلال تلك اللحظة وأثناء عملية الدفن.

فيفي عبده لا تخاف الموت

وفسرت فيفي لحظتها حرصها الدائم على زيارة مقابر من تعرفهم، وقالت: (أنا بحب ده جدا.. بتعظ مؤمنة بشيء ممنوش فراغ ولا مناقشة إن الموت في أي لحظة).

وحول السبب وراء شراءها لثلاثة مدافن، أشارت فيفي عبده إلى أن والدها حينما توفي لم يكن لديه مكان يدفن به وعليه تواصلت مع جمعية وفرت له مكانا.

وأضافت: (البلد اللي أبويا منها عاملين جمعية، ومدافن مفيش فيها مكان الناس تترحم على الميت، شمس وسواد وعياط).

فيفي عبده: تربتي جميلة ولذيذة

وبناء على ذلك، قررت فيفي شراء المدافن رغم أن والدتها لم ترحب بالأمر في البداية، مضيفة: (أنا جبت تربتي وشايفاها وجميلة ولذيذة وعملت أوضة ليا).

وتابعت الراقصة المصرية: (حاسه إنه ده المكان الأخير اللي الإنسان يعيش فيه، ده واقع الدنيا مزيفة يعني الغش والخداع.. ده مكان نقي، مش بيقولوا لو ضاقت الصدور روحوا إلى القبور).

وحول سر تقبلها الموت بقوة، قالت فيفي إن موقف موت والدها وهي صغيرة أعطاها الشجاعة حيث اعتبرت نفسها بمثابة رجل المنزل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك