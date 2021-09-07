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عبدالخالق عبدالله يتحدث عن أمريكا

عبدالخالق عبدالله: أمريكا لن تحارب مجدداً نيابة عن دول الخليج

في كتب وطن

أثارت تغريدة للأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، جدلاً واسعاً، بعدما قال إن الولايات المتحدة لن تحارب مجدداً نيابة عن دول المنطقة. “أي دول الخليج”

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة رصدتها “وطن”، ” وزير خارجية ووزير دفاع أمريكا في المنطقة يحملان رسالة واحدة من واشنطن تقول (أمريكا لن تدافع عن الخليج، ولن تخوض معركة من أجل نفط الخليج العربي من الآن فصاعدا).

وأضاف الأكاديمي الإماراتي :”دول الخليج العربي أمام مفترق طرق: كيف يجب أن تتكيف مع مرحلة خليج ما بعد أمريكا؟”.

 عبدالخالق عبدالله يتحدث عن رسالة امريكا

تغريدة الاكاديمي الإماراتي أثارت ضجة واسعة وتساءل ناشطون عن قدرة دول الخليج التكاتف وحماية نفسها في وجه المخاطر التي تهددها، لا سيما تلك القادمة من إيران بحسب قولهم.

وقال ناشطون إن دول الخليج لم تستطع خلال أربعين سنة ماضية بناء قوة عسكرية، أو التوحد حول قرار سياسي برغم الوجود الهامشي لمجلس التعاون الخليجي، على حد تعبيرهم.

وقال الدكتور ناجي شرب الكاتب والمحلل الفلسطيني ” إستراتيجية القوة الذاتية وإستراتيجية الخليج الموحد وبناء القوة الخليجية وإستراتيجيه عربيه بتحالف عربى نواته مصر وبإستراتيجية المصالحات وإستراتيجية تنويع الشراكات الدوليه وإستراتيجية بناء القوى الداعمه بتبنة سياسات الدعم الإنسانى. والنأى عن الإنغماسات العسكرية”.

بينما رد أحمد مرشد على عبدالخالق عبدالله قائلاً :” اول التكييف ان تعيد ابوظبي حسابتها مع اليمن واليمنيين وان تجعلهم اخوان لا اعداء لها “.

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وأضاف :” تفتيت اليمن وحرمان اليمنيين من استغلال ثرواتهم ومنشأتهم لن يكون فأل خير عليكم ..ظلم الاخ لأخوه يولد عداوة شديدة تتوارثها الاجيال من أبنائهم “.

وزير خارجية أمريكا ووزير الدفاع يصلان الدوحة

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن وصلا إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مباحثات مع أمير البلاد تميم بن حمد، قالت وسائل إعلام إنها تتركز أولا حول القضية الأفغانية وسيطرة حركة طالبان على البلاد.

 

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