عبدالخالق عبدالله: أمريكا لن تحارب مجدداً نيابة عن دول الخليج

أثارت تغريدة للأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، جدلاً واسعاً، بعدما قال إن الولايات المتحدة لن تحارب مجدداً نيابة عن دول المنطقة. “أي دول الخليج”

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة رصدتها “وطن”، ” وزير خارجية ووزير دفاع أمريكا في المنطقة يحملان رسالة واحدة من واشنطن تقول (أمريكا لن تدافع عن الخليج، ولن تخوض معركة من أجل نفط الخليج العربي من الآن فصاعدا).

وأضاف الأكاديمي الإماراتي :”دول الخليج العربي أمام مفترق طرق: كيف يجب أن تتكيف مع مرحلة خليج ما بعد أمريكا؟”.

وزير خارجية ووزير دفاع أمريكا في المنطقة يحملان رسالة واحدة من واشنطن تقول: امريكا لن تدافع عن الخليج ولن تخوض معركة من اجل نفط الخليج العربي من الآن فصاعدا. ودول الخليج العربي أمام مفترق طرق: كيف يجب ان تتكيف مع مرحلة خليج ما بعد امريكا؟ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 6, 2021

عبدالخالق عبدالله يتحدث عن رسالة امريكا

تغريدة الاكاديمي الإماراتي أثارت ضجة واسعة وتساءل ناشطون عن قدرة دول الخليج التكاتف وحماية نفسها في وجه المخاطر التي تهددها، لا سيما تلك القادمة من إيران بحسب قولهم.

وقال ناشطون إن دول الخليج لم تستطع خلال أربعين سنة ماضية بناء قوة عسكرية، أو التوحد حول قرار سياسي برغم الوجود الهامشي لمجلس التعاون الخليجي، على حد تعبيرهم.

وقال الدكتور ناجي شرب الكاتب والمحلل الفلسطيني ” إستراتيجية القوة الذاتية وإستراتيجية الخليج الموحد وبناء القوة الخليجية وإستراتيجيه عربيه بتحالف عربى نواته مصر وبإستراتيجية المصالحات وإستراتيجية تنويع الشراكات الدوليه وإستراتيجية بناء القوى الداعمه بتبنة سياسات الدعم الإنسانى. والنأى عن الإنغماسات العسكرية”.

إستراتيجية القوة الذاتيه وإستراتيجية الخليج الموحد وبناء القوة الخليجية وإستراتيجيه عربيه بتحالف عربى نواته مصر وبإستراتيجية المصالحات وإستراتيجية تنويع الشراكات الدوليه.وإستراتيجية بناء القوى الداعمه بتبنة سياسات الدعم الإنسانى. والنأى عن الإنغماسات العسكريه. — الدكتور ناجي شراب (@drnagish1) September 6, 2021

بينما رد أحمد مرشد على عبدالخالق عبدالله قائلاً :” اول التكييف ان تعيد ابوظبي حسابتها مع اليمن واليمنيين وان تجعلهم اخوان لا اعداء لها “.

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وأضاف :” تفتيت اليمن وحرمان اليمنيين من استغلال ثرواتهم ومنشأتهم لن يكون فأل خير عليكم ..ظلم الاخ لأخوه يولد عداوة شديدة تتوارثها الاجيال من أبنائهم “.

اول التكييف ان تعيد ابوظبي حسابتها مع اليمن واليمنيين وان تجعلهم اخوان لا اعداء لها

تفتيت اليمن وحرمان اليمنيين من استغلال ثرواتهم ومنشأتهم لن يكون فأل خير عليكم ..

ظلم الاخ لأخوه يولد عداوة شديدة تتوارثها الاجيال من ابنائهم — احمد مرشد (@homeedi) September 6, 2021

دول الخليج يقودها قادة عرب اقحاح مسلمين ومن وراهم شعوبهم سوف يحمون اوطانهم بشتى الطرق والوسائل

اما الأحداث فهي تظهر الطابور الخامس الذي يشككون في قدرة دول الخليج لتحدي الصعاب

لمصلحه العدو — عبدالهادي الشهراني (@O7mer0120) September 6, 2021

مزقتم جيش من أقوى جيوش الشرق الاوسط واشرسها ليس بالمواجهة وانما بغدرهم وقصفهم بطيران الجيش اليمن الذي كان درع للجهه الجنوبيه لشرق الاوسط والزمن كفيل على تبديل الادوار ودنيا دواره ماتدو لاحد — امي اليمن (@Ami0Yemen) September 6, 2021

وزير خارجية أمريكا ووزير الدفاع يصلان الدوحة

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن وصلا إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مباحثات مع أمير البلاد تميم بن حمد، قالت وسائل إعلام إنها تتركز أولا حول القضية الأفغانية وسيطرة حركة طالبان على البلاد.

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