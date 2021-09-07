سخرية ناصر الخليفي تشعل الحرب الكلامية مع لابورتا … ماذا حصل؟!

أثارت سخرية رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، وكونه رئيسًا لرابطة الأندية الأوروبية، من فكرة تنظيم بطولة “السوبرليغ” التي ما زالت برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس متمسك بها رغم انسحاب الأندية التسعة الذين انضموا إلى ذلك المشروع بعد ضغوطات الجماهير واتحادات كرة القدم.

لابورتا والرد على ناصر الخليفي

ورد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا في مقابله له عبر برنامج “إسبورتس3″ الإسباني، قائلاً: ” باريس سان جيرمان، لقد تخطوا كل القواعد الحالية لقانون اللعب المالي النظيف، ولهذا بدأ تيباس حملته على باريس سان جيرمان”.

وأردف لابورتا، “مشروع السوبر الأوروبي لا يزال قائمًا، وإذا تمت البطولة فستكون المنافسة الأكثر جاذبية في العالم وسنحقق من خلالها فائدة اقتصادية كبرى”.

جوان #لابورتا رئيس نادي #برشلونة يشدد على أن ناديه "لا يزال في العناية المركزة.. ولكنه يتحسن" وقال لابورتا في تصريحات لشبكة (Esport 3) الكتالونية: هناك أرقام ومؤشرات تشير إلى هذا. لدي رغبة قوية أكثر من أي وقت مضى لكي تخرج الأمور بشكل جيد. لست نادماً على الترشح لرئاسة البرسا pic.twitter.com/nw24rG7HEt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 7, 2021

وتابع، ” لا يمكن للاتحاد الأوروبي “اليويفا” لكرة القدم أن يقوم بمنع تلك البطولة، كما أن ممارسة الضغط الذين يقومون بفرضه على الأندية الإنجليزية المشاركة لم يكن له أي تأثير أو جدوى من ذلك”، وكان ناصر الخليفي قد وصف الأندية المتمسك بفكرة مشروع “السوبر ليغ” بالمتمردة وأنها تخلق أفكار غير واقعية.

خوان لابورتا : " إذا استمر السوبر ليغ ، فستكون أكثر مُنافسة جذابة بالعالم وسيساعد الكثير مادياً ، مع بيريز نحن أندية تنافسية للابد" — COPE (@COPE_AR) September 6, 2021

🚨ناصر الخليفي: "بينما تهدر الأندية المتمردة الثلاثة طاقتها وتشوه القصص وتستمر في الصراخ إلى الجنة ، يتقدم الآخرون ويركزون قواهم على بناء مستقبل أفضل لكرة القدم الأوروبية ، متحدون وسنظل متحدون . — COPE (@COPE_AR) September 6, 2021

لابورتا ورؤساء الأندية

وعن علاقته مع رئيس ريال مدريد الإسباني قال لابورتا، ” فلورنتينو بيريز، نحن رؤساء أندية ومنافسون أبديون، ولكن إذا كانت هناك مصادفة في التعاون في التمسك دوري السوبر الأوروبي، فسيكون بذلك اتفاق”.

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ناصر الخليفي والصفقات التاريخية

في سياق أخر، نجح رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، في عقد خمس صفقات مع أبرز النجوم في عالم كرة القدم العالمية خلال موسم الانتقالات الصيفية التي انتهت مع نهاية الشهر الماضي.

السوبرليغ؟ خوان لابورتا: "مازال المشروع قائمًا، نحن الثلاث أندية مازلنا أقوياء، لقد انتصرنا على اليويفا في جميع المحاكم، لا يمكنهم فعل أي شيء لإيقاف السوبرليغ، لم يستطيعوا معاقبة الأندية الإنجليزية .." — C U L E S (@ArabCules) September 6, 2021

وكان من أبرز النجوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني سيرخيو راموس، والمغربي أشرف حكيمي، والهولندي جورجينيو فينالدوم، والحارس الإيطالي جيجي دوناروما، إلى جانب تمكن من تجديد عقد البرازيلي نيمار بعقد حتى عام 2025، والتمسك بكيليان مبابي ورفض بفكرة انتقاله إلى ريال مدريد.

وتطمح إدارة باريس سان جيرمان بعد تعاقدها مع كوكبة من أبرز النجوم في عالم كرة القدم، إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد فشلها مرتين في التتويج باللقب خلال المواسم الماضية.

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