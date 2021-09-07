زينة بإطلالة جريئة على الشاطئ ومُتابع ينبهها: (على فكرة نسيتي تلبسي البنطلون)!

أثارت الفنانة المصرية زينة، جدلاً واسعاً بإطلالاتها الجريئة على شاطئ البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

(نسيتي البنطلون)

ونشرت زينة صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وظهرت خلالها بقميص أبيض فقط، دون بنطال، مع تيشرت أصفر تحته، يكشف جزءاً من صدرها.

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كما نشرت قبلها بأسابيع صوراً بإطلالة مشابهة، مع اختلاف لون القميص فقط، وظهر فيها أحد توأمها، وعلقت زينة حينها: (الحب كله).

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وفي تعليقها على صورها الأخرى كتبت زينة: (احلم، تمنى، افعل، لا تنتظر الفرصة، اخلقها).

وأثارت جرأة زينة غضب الجمهور الذي انتقدها في التعليقات فكتب أحدهم: (واضح ان الاجازة صيفية لابسة من غير هدوم حرانة يا عيني، ما يحرمها تتشوي دنيا وآخرة يارب).

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واتهمها آخر بالسرقة والنصب وكتب: (إيه؟ لسه مش لاقيه زبون جديد تنصبي عليه و تسرقيه زى أحمد عز و لا إيه يا بنت).

ورأت أخرى أنها تقلد الممثلات الأجنبيات وكتبت: (انا مش فاهمه والله هما عاشين ليه جو ممثلا ت الغرب ونسوا دينهم ونسوا عادتنا وتقاليدنا).

ونبهها آخر ساخراً: (على فكرة انتي نسيتي تلبسي البنطلون).

ونشرت الفنانة المصرية في وقت سابق، مقطع فيديو، ظهرت خلاله وهي ترقص مع الفنان والمطرب إدوارد.

وظهرت زينة بفستان طويل مفتوح وهي ترقص باستمتاع مع الفنان إدوارد، ويحاول احتضانها كما يبدو في مقطع الفيديو الذي جمعهما عقب انتهاء الحفل الذي أحياه، مع فرقته “جيبسي” في الساحل الشمالي.

وحرصت زينة على الحضور، ولقاء إدوار في كواليس الحفل.

وكتبت الفنانة الشهيرة :” عمل النهاردة حفلة هايلة”، ورد عليها إدوارد قائلا:” انبسطت أوي إني شفتك يا أعز صديقة في الدنيا”.

(كله بالحب)

وشاركت الفنانة المصرية في رمضان 2021 بمسلسل “كله بالحب”، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان.

وكان ناشطون قد تداول بمواقع التواصل مقطعا مصورا للفنانة المصرية، في مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي وهي تعنف معجب حاول الاقتراب منها وتصويرها بهاتفه.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الفنانة وهي تنهر شخص لم يظهر بالمقطع، حاول الاقتراب منها لتصويرها وكانت ترتدي فستان مكشوف الصدر.

وسُمعت الفنانة بالمقطع وهي تقول لأحدهم: “لو سمحت ممكن تنزّل موبايلك، هو حضرتك أنا تمثال عشان تصورني”.

وأضافت: “ما أنا كنت قاعدة مستريحة بالبيت، أنا إيه اللي نزلني”. متابعةً لأحدٍ آخر: “أنت بتعمل ايه”.

ولاقت الفنانة زينة العديد من التعليقات الناقدة لتصرفها، والتي أشار أصحابها فيها إلى أن الفنانة المصرية ذاهبة لمهرجانٍ مهم. وتعلم أنها ستسير على السجادة الحمراء، ومن حولها المصورون الذين سيلتقطون لها الصور، ولذلك فإنَّ انفعالها عليهم لم يكن بالأمر المبرر.

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وتوأمه

وفي سياق آخر، قضت محكمة مدينة نصر في مصر، برفض طلب الفنان أحمد عز بتحويل نجليه من زينة، عز الدين وزين الدين من مدرسة لأخرى.

وسبق أن طالب محامي أحمد عز، محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر، تحويل نجليه من المدرسة البريطانية إلى (فيوتشر)، فيما دفع محامي والدتهما بأحقيتها في الإشراف التعليمي على توأمها.

وفي يونيو 2020، قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر برفض الدعوى المقامة من أحمد عز، والتي طالب فيها بالإشراف التعليمي على توأمه ونقلهما إلى مدرسة أخرى.

وفي يناير 2018، قضت محكمة الأسرة بخلع زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.

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وذلك بعدما أقامت زينة دعوى ضد عز تطالبه بدفع 900 ألف جنيه مصروفات مدارس أولادها التوأم وقبلتها المحكمة وألزمته بذلك.

وفي فبراير الماضي، ألزمت المحكمة عز بزيادة نفقة توأم زينة إلى 60 ألف جنيه شهريًّا.

وقضت المحكمة العام الماضي بإلزام عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه للتوأم، إلا أن زينة أقامت الدعوى للمطالبة بتزويد المبلغ، وقدم محاميها مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك عز فيلا جديدة، إضافة إلى شرائه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته.

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