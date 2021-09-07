تعرف على موعد مباراة منتخب البرتغال وأذربيجان في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

يلتقي منتخب البرتغال أمام مضيفه أذربيجان مساء اليوم الثلاثاء، في إطار تصفيات الجولة الخامسة من منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، على أرض ملعب ” استاد باكو الأولمبي”.

موعد مباراة منتخب البرتغال وأذربيجان

ومن المقرر أن تقام المباراة بين البرتغال ومنافسه أذربيجان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، اليمن، البحرين، قطر.

بينما بتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان وليبيا في تمام الساعة الثامنة مساءً، لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “”beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لعدد من مباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 1 ” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11766، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين، عبر شبكة “”beIN Sports” القطرية، المعلق الرياضي جواد بدره.

اقرأ المزيد: موعد ومعلق مباراة منتخب فرنسا وفنلندا في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تشكيلة منتخب البرتغال

وسيدخل المدرب فيرناندو سانتوس في تشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف أذربيجان في تصفيات منافسات مونديال كأس العالم 2022، حيث سيتواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: رافائيل جيريرو، روبين دياش، بيبي، جواو كانسيلو، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: برونو فيرنانديش، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا.

تشكيلة منتخب أذربيجان

وسيلعب المدرب الإيطالي جياني دي بياسي، بتشكيلة أساسية في مواجهة نظيره منتخب البرتغال، حيث سيكون في حراسة المرمى إيمل بالايف.

⭕️كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات لن يكون حاضرا في المباراة المقبلة لمنتخب بلاده البرتغال أمام أذربيجان بسبب الإيقاف بعد حصوله على إنذار#تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/LncUcuVOPC — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) September 1, 2021

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: ماكسيم ميدفيديف، ميرت تشيليك، هوجات حقفردي، غارا غاراييف، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: إيدي سلفستر، إسماعيل إبراهيملي، ناميج ألاسجاروف.

أما في هجوم الفريق سيكون ثلاثي اللاعبين، علي قرباني، ماهير ماداتوف، راميل شيدايف.

ترتيب الفريقين في تصفيات أوروبا لمونديال العالم 2022

ويحتل منتخب البرتغال في وصافة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، متساويًا بذلك مع صربيا المتصدر للمجموعة بفارق الأهداف.

بينما يأتي منافسه منتخب أذربيجان في أدنى الترتيب برصيد نقطة واحدة، خلال منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك