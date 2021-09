الملكة رانيا العبد الله تهنئ منتخب الأردن للسيدات عقب تتويجهم بكأس العرب (صور)

هنأت الملكة رانيا العبد الله في تغريده لها عبر حسابها الرسمي الخاص على منصة “تويتر”، عقب فوز منتخب الأردن للسيدات بلقب بطولة كأس العرب مساء يوم أمس الإثنين على نظيره منتخب تونس بهدف نظيف دون رد.

الملكة رانيا العبد الله وكأس العرب

ونشرت الملكة رانيا العبد الله تغريده عبر حسابها، قائلة: ” ألف مبروك للنشميات”، مردفه تعليقا باللغة الإنجليزية: “Congratulations to our team on winning the Arab Women’s Cup 2021”.

ألف مبروك للنشميات

Congratulations to our team on winning the Arab Women’s Cup 2021 https://t.co/hffgjcPCuD — Rania Al Abdullah (@QueenRania) September 7, 2021

وأرفقت الملكة رانيا تغريدتها بمنشور الاتحاد الأردني لكرة القدم، الذي نشر خبر عن تمكن منتخب الأردني للسيدات “النشميات”، من التتويج بلقب كأس العرب 2021، في المباراة النهائية أمام منافسه منتخب تونس للسيدات والتي أقيمت على ملعب ” المقاولون العرب” في جمهورية مصر العربية.

📽 | جانب من احتفالات النشميات بكأس العرب 2021 pic.twitter.com/hGTrvDnDdf — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) September 6, 2021

مباراة منتخب الأردن وتونس وكأس العرب

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين المنتخبين طيلة مجريات أحداث دقائق المباراة، مع إهدار كلا المنتخبين في المباراة النهائي العديد من الفرص الضائعة في هز شباك المرمى.

وسجل منتخب الأردن للسيدات ” النشميات” هدف التتويج بلقب كأس العرب 2021، في الدقيقة الثالثة من الوقت القاتل بتسديدة قوية سكنت في شباك مرمى منتخب تونس للسيدات.

وتسلمت لاعبات المنتخب الأردني ” النشميات”، بالميدالية الذهبية بعد التتويج بكأس العرب للسيدات لهذا العام، بينما نال منافسه منتخب تونس الميدالية الفضية.

📸 | منتخب النشميات بطلاً لكأس العرب 2021 التفاصيل: https://t.co/YqN2cFTpuS pic.twitter.com/oiIGEvHJWT — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) September 6, 2021

واستهل منتخب الأردن للسيدات مشواره في البطولة التي استضافتها جمهورية مصر العربية، بخسارة أمام منتخب الجزائر بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

مبروك للنشميات – ابطال كأس العرب – انتن عزٌ وفخرٌ للأردنيين جميعاً 🇯🇴 pic.twitter.com/qkIAuu5JKM — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) September 6, 2021

وبعدها الفوز على منتخب فلسطين بأربع أهداف مقابل هدف وحيد ليتأهل بذلك إلى الدور النصف النهائي في مواجهة منتخب مصر للسيدات الذي تمكن من تحقيق الفوز عليه بخمس أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب والتتويج باللقب بعد الفوز على تونس.

