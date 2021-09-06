وائل جسار ينشر صورة رومانسية تجمعه بزوجته و(الفلتر) يضعه بموقف مُحرج! (شاهد)

شارك الفنان اللبناني وائل جسار، جمهوره، لحظة رومانسية جمعته بزوجته، على غرار عدد من المشاهير مؤخراً.

(كل الدني)

ونشر وائل جسار صورة عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، وهو يقبل زوجته ميري جسار من جبينها، معقباً برسالة غزل: (كل الدني).

View this post on Instagram A post shared by Wael Jassar | وائل جسار (@waeljassarofficial)

كما شارك الفنان اللبناني صورة أخرى عبر حسابه على (فيسبوك)، ظهرت فيها زوجته وابنتهما الشابة، وعلق: (أعزّ ما في الدنيا العائلة).

وائل جسار بمكياج!

لكن وائل جسار وقع في موقف محرج دون أن يشعر، و ذلك بسبب (الفلتر) الذي استخدمه في التقاط الصورة، والتي وضعت له مكياجاً بشكل تلقائي.

اقرأ أيضاً: كريم فهمي يثير الجدل بنشر لحظاته الخاصة مع زوجته في المالديف!

وتعرض الفنان اللبناني لتعليقات ساخرة، مثل: (وائل الي في النص يجدعان عشان الي مشفهوش ).

وسخر آخر: (الفلتر يلي متصورين فيه حاطلك كحلة فوق عينك يا عمو وائل شكلك مو منتبه ).

وكتب متابع: (بس الفلتر مخربط بينك وبين بنتك يمكن !).

ولا في الأحلام

وعلى الصعيد الفني، أحيا وائل جسار مؤخراً حفلا فى العلمين الجديدة، وذلك ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك 2021.

وقدم الفنان اللبناني لجمهوره عددًا كبيرًا من أغانيه مثل “غريبة الناس، بتوحشينى، جرح الماضى، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خلينى ذكرى، مخبى إيه” وغيرها.

ومؤخرًا، طرح وائل جسار أغنية بعنوان “ولا فى الأحلام”، وهي من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، وميكس وماستر محمد جودة.

وفي سياق آخر، تعمد النجوم مؤخراً لمشاركة لحظاتهم الخاصة مع شركائهم على العامة، وأحدثها

الفنانة المصرية نيللي كريم والتي تبادلت وصلات غزل صريحة مع زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، وذلك بعد نشر عدة صور لهما من شهر العسل في نيويورك.

ونشر هشام عاشور مجموعة صور له مع نيللي كريم أثناء تواجدهما في شهر العسل، وعلق بالقول: (أنا والتي جعلت قلبي يبتسم).

وأعادت نيللي كريم نشر إحدى الصور التي نشرها زوجها، وظهرت خلالها وهي تحتضنه من الخلف، وعلقت: (كل ما أحتاجه الليلة هو حبك).

وما أثار الجدل بين الجمهور، هو قيام هشام عاشور بنشر صورته مع نيللي في حمام السباحة، والتي كانت ظهرت ببكيني أسود، وكانت تمسك بقدمه وكأنها على وشك أن تسقطه.

سيرين عبدالنور تحتضن زوجها

كما شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، جمهورها صورة توثق لحظة خاصة بينها وبين زوجها فريد رحمة.

ونشرت سيرين عبدالنور، صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، برفقة زوجها في حمام السباحة، وقد احتضنته بيدها.

ولم ترفق سيرين الصورة بتعليق، سوى إيموجي قلب أحمر.

عبير صبري ولقطات جريئة

وفجرت الممثلة المصرية عبير صبري، موجة جدل بين متابعيها، بعد نشرها لقطات جريئة تجمع بينها وبين زوجها الفلسطيني أيمن البياع، وذلك احتفالاً بعيد ميلاد الأخير.

وعبر خاصية (الستوري) على (انستجرام)، شاركت عبير صبري جمهورها لحظات احتفالها بعيد ميلاد زوجها.

وظهرت الممثلة المصرية بالصور وهي ترتدي تنورة طويلة، ونصف تيشرت يكشف بطنها وجزءاً كبيراً من صدرها، بينما يحتضنها زوجها من الخلف، ويبدو في الصورة كأنه على وشك أن يُقبلها.

(قمصان النوم في البيت)

وظهرت الفنانة المصرية مي عمر التي ارتدت فستاناً برتقالياً جريئاً، بفيديو متداول، وهي ترقص مع زوجها المخرج محمد سامي بطريقة رومانسية، قبل أن يبادر إلى تقبيلها واحتضانها.

اقرأ أيضاً: شقيقة دنيا بطمة تنشر لحظاتها الخاصة مع زوجها بالبكيني وتثير استياء الجمهور!

وهو ما أثار موجة غضب وانتقادات ضدهما، فجاء في تعليقات الناشطين: (الله يهديكم سهر ورقص وكشف عورات وقلة ادب قدام الكل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا).

وعلق آخر: (الدياثه وخده حقها في البلد دي).

وكتب آخر ساخراً: (يا راجل إزا أنا غرت عليها أكتر منك).

بينما لمحت أخرى إلى أن تصرف مي عمر ومحمد سامي، لا ينبغي أن يكون أمام العامة، وكتبت: (انتو معندكوش بيت يلمكم).

وكتبت أخرى: (ايه القرف ده؟ هو يبوس وهي تهز والراجل مبسوط اللهم احفظنا).

هنا الزاهد وصور من المنزل

كذلك الممثلة المصرية هنا الزاهد، نشرت صور عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت في إحداها تحتضن زوجها الممثل أحمد فهمي، وكلاً منهما يحمل حيوانه الأليف، معقبة: (المنزل السعيد).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك