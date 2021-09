هند القحطاني تُشعل ضجة بصورة لصدرها العاري بالفستان الأزرق! (شاهد) شارك: أثار أحدث ظهور للمشهورة السعودية هند القحطاني، ضجةً واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بفستان أزرق كشف صدرها بطريقةٍ فاضحة للغاية، الأمر الذي عرّضها لهجوم حادّ. وكانت شاركت هند القحطاني، في الاحتفال بيوم ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الـ 36، بوصلة رقص مثيرة للجدل. ونشرت هند القحطاني مقطع فيديو عبر حسابها على (سناب شات)، ظهرت خلاله مرتديةً فستاناً أبيض قصير وترقص على أغنية (يا عز الدار) للفنان العراقي ماجد المهندس. وبنفس الفيديو، استعرضت هند القحطاني صورة وصلتها من أحد معجبيها، بدت فيها ترتدي فستان الزفاف، وتمسك بشعلة تمثال الحرية. هند القحطاني بفستان الزفاف وعلقت هند على الصورة: (واو شوفوا بالله الرسمة. تجنن، شايلة شمعة تمثال الحرية، إيش هالإبداع، مرة عجبتني). وتابعت: (هذه مرة تشبهني، أيوة هذه هنودة، حتى الجسم والشعر والشكل، بس الجبهة أصغر من جبهتي شوي، شكله نفس الشخص الي أرسلي هاذيك الرسومات). وتعرضت هند القحطاني لانتقادات بسبب رقصها فجاء في التعليقات: (سبحان الله دايما الإنسان اللي ما عنده أي محتوى أو هدف عنده أستعداد للتنازل عن أخلاقه و دينه شو ما كان المقابل). وكتب آخر: (مافي فايده هالرقص ذنوب على الفاضي)، فيما سخر ثانٍ في تعليقه قائلاً: (يالله انك تهديها او تاخذها اخذ عزيز مقتدر وتجعلها عظة لمن يعتبر ). وشكك آخر بأن هند القحطاني تحصل على النقود مقابل رقصها، وعلق: (هي تاخذ كم مبلغ على الرقص ؟). تيم حسن وماجد المهندس! وقبل أسابيع، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ذكروا أنها قائمة مشاهير العرب غير المرتبطين، والذين تتمنى أن ترتبط هند القحطاني بأحد منهم. وجاء في الصورة أسماء المشاهير، وهم الممثل السوري تيم حسن، مشهور السوشيال ميديا السعودي سعد العنزي الملقب بـ(سمول كابتشينو). وجاء في القائمة أيضاً كل من الفنان العراقي ماجد المهندس، والناشط السعودي عبد الرحمن المطيري، وبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي. لكن الصورة حُذفت لاحقاً، وذكرت حسابات فنية أن السبب يعود لذكر عند القحطاني اسم سعد العنزي بالخطأ، أو أن الصورة مفبركة وغير حقيقية. وتعرضت هند للسخرية، واتهمها مغردون بالبحث عن المال فقط خاصة أن جميع من ذكرتهم أثرياء، ومرتبطين وهو ما أثار الجدل. هند القحطاني تكشف الحقيقة لكن هند نفت عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي في (سناب شات) نشرها قائمة مشاهير ترغب بالارتباط بأحدهم، وقالت: (كلكم متابعيني وكلكم عارفين ويش أنزل وإيش أنشر، من كام يوم نزلوا قائمة مشاهير إنه أنا كتبتها، واتكلموا عن مشاهير أنا معجبة فيهم، مو صحيح، والله ما نزلت شي ولا ذكرت أسماء ولا كتبت شيء). وتابعت: ( هما استغلوا إن الشاشة سوداء،وأخدوها وكتبوا الأسماء واسمي مكتوب من فوق.. والله ما كتبت شي ولا هكتب ومستحيل أكتب شي، وما أعرف من وين طلعوا ها الأسماء). ونشرت هند مجموعة صور شخصية لها وعقبت: (أبغي أقول لكم شي، لا تصدقون المفبركين.. قائمة أسماء المشاهير الرجال واللي أدعي من زورها أني كتبتها مزورة ولا أساس لها من الصحة، أنا ما رشحت أحد ولا كتبت أي اسم، وكل اللي بالقائمة مش معجبة فيهم ولا أفكر ولا في واحد فيهم لأسباب احتفظ بها لنفسي). “أبي أحب وأنحب” وكانت البداية حين أعلنت هند عن رغبتها بالارتباط والزواج بأحد المشاهير العرب بشرط أن يحبها وتحبه، ويرعى أبناءها. ونشرت هند القحطاني فيديو عبر (سناب شات)، وهي تستمتع لأغنية (بدي حدا حبو)، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ثم تقول: (والله العظيم من جد أبي أحب وأنحب). وتابعت الناشطة السعودية: (ما زال البحث عن حب مستمر، أعرف أنه في كثير يحبوني من خلف الشاشة.. لكن أنا ايش عرفني وكيف أعرف انو هذا الرجل فعلًا يحبني حب جنوني). View this post on Instagram A post shared by أخبار الفن وسوشل ميديا🕵️‍♀️ (@blogger_fooz) وكشفت هند أنها تريد حباً خالياً من المصالح، مضيفة: (فيه رجال مشاهير معجبة جدًا فيهم لكن ما أتجرأ اصرح لأنه حتمال يكون هناك نساء بحياتهم.. واحتمال يكون غير معجب فيني ولا أنا ستايله ولا ذوقه أو أنه شخصيتي ما تعجبه). ثم اقترحت هند اقتراحاً غريباً وقالت: (ايش رأيكم أذكر قائمة المشاهير العرب (غير المرتبطين) اللي أنا معجبة جدًا فيهم.. عشان اذا في واحد منهم تعجبه شخصيتي يتم التواصل ومن ثم يتم التعارف ثم الحب ثم الارتباط). وسردت هند مواصفات الحبيب الذي تتمناه قائلة: (أتمنى أن يكون رجل طيب، ووسيم، وخلوق ومسؤول). تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد أضغط هنا وفعل زر الاشتراك شارك:

