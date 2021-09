منتخب بلجيكا يواصل التألق في تصفيات مونديال كأس العالم بفوز نظيف على التشيك (فيديو)

تمكن منتخب بلجيكا من تعزيز صدارة مجموعته في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بعد الفوز بالثلاثية النظيفة على منافسه منتخب التشيك في مباراة جمعت كلا المنتخبين على ملعب “الملك بودوان” في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونجح منتخب بلجيكا أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال8 عن طريق المهاجم المهاري روميلو لوكاكو في هجمة مرتدة سريعة، تمكن من خلالها اللاعب الانفراد بحارس منتخب التشيك ليسددها بقوة على يسار شباك المرمى.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال41 عن طريق البلجيكي إيدن هازارد من داخل منطقة جزاء بعد عرضية جميلة عانقت شباك منتخب التشيك.

بينما سجل الهدف الثالث في الدقيقة ال65 بواسطة أليكسيس ساليمايكيرس بقوة بعد عرضة رائعة سكنت داخل الشباك، لتنتهي المباراة بفوز منتخب البلجيكي بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

واعتمد المدرب الإسباني “روبيرتو مارتينيز”، بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف منتخب سويسرا، فقد تواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي خط دفاع الفريق لعب كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، وآتى خط الوسط كلاً من: كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من اللاعبين، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

ولعب المدير الفني لمنتخب سويسرا ” فلاديمير بيتكوفيتش” في مواجهة صعبة أمام منتخب المستضيف منتخب بلجيكا، حيث كان في حراسة المرمى يان سومر.

Victory number two! We’re happy with how we performed as a team. Let’s continue on this pace! 🙌🏼 #Deviltime #WCQ pic.twitter.com/gIv83Lfu2k

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) September 5, 2021