منتخب إيطاليا يدخل التاريخ برقم قياسي جديد بعد التعادل السلبي أمام سويسرا

نجح منتخب إيطاليا من الوصول إلى أطول سلسلة من المباريات دون تعرضه للهزيمة في تاريخ المنتخبات بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد التعادل السلبي الأخير أمام نظيره السويسري خلال تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب إيطاليا والرقم القياسي الجديد

وتمكن منتخب إيطاليا “الأتزوري”، من الوصول إلى 36 مباراة دون تعرضه إلى أي هزيمة في تاريخ المنتخبات على صعيد المشاركات الدولية.

وتعادل منتخب إيطاليا أمام منافسه سويسرا السلبي دون إحراز أي الأهداف، في مباراة شهدت السيطرة والقوة بين كلا المنتخبين في تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022.

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تشكيلة منتخب إيطاليا

ودخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره السويسري ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العام 2022، فقد تواجد في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط كان كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق لعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب سويسرا

ولعب المدير الفني لمنتخب سويسرا ” فلاديمير بيتكوفيتش”، أمام منافسه إيطاليا، فقد كان في حراسة المرمى يان سومر.

وفي خط الدفاع آتى في التشكيلة، كيفن مبابو، مانويل أكانجي، فابيان شار، نيكو إيلفيدي، بينما في خط الوسط جاء كلاً من: شيردان شاكيري، جرانيت شاكا، ريمو فريلير.

السيدات والسادة، رحبوا معنا بالمنتخب الذي يمتلك أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ كرة القدم (على مستوى المنتخبات) 👊 36 مبارة بلا هزيمة في جميع البطولات لرجال السيد روبيرتو مانشيني 🔝👏#الآتزوري 🇮🇹 pic.twitter.com/xNe4N9ToNe — المنتخب الإيطالي ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_AR) September 5, 2021

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، بريل إيمبولو، هاريس سيفيروفيتش، ماريو غافرانوفيتش.

ترتيب المنتخبين في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما جاء في وصافة الترتيب منتخب الويلزي برصيد 4 نقاط متساويًا بذلك مع منتخب سويسرا الذي جاء في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة بنفس الرصيد من النقاط.

وفي أدنى الترتيب جاء منتخب تركيا دون إحراز أي من النقاط بعد تعرضه إلى ثلاثة خسارات متتالية في منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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