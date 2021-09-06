مساعدات منتهية الصلاحية تصل مطار كابل من دولة خليجية

أثارت المساعدات التي قدمتها البحرين إلى أفغانستان، بعد عودة حركة طالبان إلى الحكم، ضجة واسعة، خاصة بعد الحديث عن انتهاء صلاحية بعض تلك المساعدات التي وصلت مطار كابل .

وأصبحت البحرين، من بين الدول العربية التي أرسلت مساعدات إنسانية إلى أفغانستان بعد عودة حركة “طالبان” إلى الحكم هناك.

مساعدات البحرين إلى طالبان

وأكدت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن المملكة أرسلت شحنة مساعدات إنسانية إغاثية ودوائية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان، بتوجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتحت إشراف المؤسسة الملكية ‏للأعمال الإنسانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري.

ونشرت حركة “طالبان” لقطات تظهر هذه المساعدات البحرينية في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

وصول طائرة بحرينية تحمل ٣٠ طنا من المساعدات المختلفة إلى العاصمة الأفغانية كابل.#مشورة

الأفضل أن يتم إرسال مساعدات تحتاجه الحكومة عاجلا.

لا وجود لأي إجلاء داخلي حتى نحتاج الخيم،و ملابس الأطفال،و غذائهم.#شكرا_بحرين pic.twitter.com/WcInEeQn1A — عبدالله الافغاني Abdullah (@hsto6e) September 5, 2021

ويأتي ذلك بعد إرسال كل من قطر والإمارات مساعدات إنسانية إلى كابل في الأيام الأخيرة.

مواد منتهية الصلاحية

هذا وتداول ناشطون تصريح على لسان مسؤول جمارك مطار كابل زعم خلاله العثور على مواد طبية وأدوية منتهية الصلاحية في شحنة المساعدات البحرينية التي وصلت المطار و “قمنا بإيداعها في مستودع الحجز”.

مسؤول جمارك #مطار_كابل : عثرنا على مواد طبية وأدوية منتهية الصلاحية في شحنة المساعدات البحرينية التي وصلتنا اليوم و قمنا بإيداعها في مستودع الحجز. — أسعد الشرعي (@ASSADALSHAREEY3) September 6, 2021

هذا وأفاد حساب مختص على “تويتر”، بأن الاستخبارات العامة في حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان، أصدر تعليمات إلى جهات الاختصاص بضرورة فحص المساعدات التي قدمتها الإمارات للحركة قبل توزيعها.

وجاء في تغريدة نشرها حساب “الهجرة” الأفغاني، أن الرئاسة العامة للاستخبارات تأمر بإخضاع المساعدات الإماراتية للفحص والتحري قبل توزيعها على الشعب.

مساعدات إماراتية تصل أفغانستان

وكانت الإمارات أعلنت الجمعة، إرسال طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى الشعب الأفغاني، بعد التوتر الذي سببه الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني الذي ارتمى في أحضان حكام الإمارات.

وبررت الإمارات إرسالها طائرة المساعدات التي حاولت خلالها “تبيض صفحتها” مع الحركة الإسلامية التي أعادت السيطرة على أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي، بأنها مساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية، سيما الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

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وقالت وكالة الانباء الأفغانية “وام“،”في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم كامل الدعم للشعب الأفغاني الشقيق في مثل هذه الظروف الراهنة، ومن منطلق مد أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة الشعب الأفغاني والمساهمة في توفير الدعم والاحتياجات اللازمة لهم، وترسيخا لنهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، والتزاما بنهج القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم العطاء والتسامح وخدمة الإنسان.”

مسؤولون إماراتيون رافقوا الطائرة

وتزامناً مع إعلان وصول الطائرة، قال المتحدث باسم حركة طالبان أحمدالله متقي، إن مسؤولين إماراتيين رفيعو المستوى وصلوا على متن تلك الطائرة التي وصلت مطار كابل.

متقي أوضح عبر حسابه بموقع “تويتر”: “الرحلة الأولى من الإمارات العربية المتحدة وصلت قبل قليل إلى مطار كابول”، وأضاف: “الطائرة تحمل مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى سيلتقون بمسؤولين من الإمارة الإسلامية”.

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